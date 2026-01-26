Аккумуляторный оконный пылесос WV 4-4 Plus
Решение для чистки без образования полос и разводов: оконный пылесос (стеклоочиститель) с инновационной силиконовой стяжкой обладает универсальными возможностями и подходит для продолжительной непрерывной уборки. Аккумулятор Kärcher Battery Power 4 В и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
Особенностями оконного пылесоса WV 4-4 Plus являются использование сменных аккумуляторов, обеспечивающих продолжительную непрерывную работу, наличие светодиодного индикатора состояния аккумулятора и инновационная силиконовая стяжка, с помощью которой можно очищать оконные стекла до самого нижнего края. Продуманная комбинация пульверизатора для нанесения чистящего средства, микроволоконной насадки для его распределения по стеклу и самого стеклоочистителя, оснащенного электрическим всасывающим устройством, обеспечивает сияющую чистоту стекол – на них не остается никаких полос или разводов. С помощью этого аппарата можно легко очищать и любые другие гладкие поверхности. При этом эргономичная конструкция аккумуляторного стеклоочистителя WV 4-4 Plus обеспечивает максимальную гигиеничность: опорожнение и очистка бачка для грязной воды производятся без непосредственного контакта с ней. Не входящий в комплект поставки сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 4 В совместим со всеми аппаратами Kärcher на этой аккумуляторной платформе.
Особенности и преимущества
Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 4 В приобретается отдельноМаксимум гибкости и продление времени работы за счет использования дополнительного аккумулятора. Высокая энергоотдача, безопасность и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам. Совместимость со всеми аппаратами Kärcher на платформе Battery Power 4 В.
Стяжка по технологии Liquid SiliconeИнновационная удлиненная стяжка повышает эффективность очистки.
Светодиодный индикатор состояния аккумулятораСостояние заряда аккумулятора отображается тремя светодиодами.
Быстрое и гигиеничное опорожнение бачка
- Легкое опорожнение бачка для грязной воды без контакта с грязью.
Низкий уровень шума
- Низкий уровень шума делает работу со стеклоочистителем более приятным занятием.
Стандарт качества
- Kärcher – изобретатель аккумуляторных оконных пылесосов, обладающий обширным опытом и уникальными ноу-хау в этой области.
В 3 раза быстрее
- Аккумуляторный стеклоочиститель втрое ускоряет мойку окон.
Очистка без разводов и капель воды
- Электрическое всасывающее устройство исключает загрязнение окружающего пространства стекающими каплями грязной воды
Широкий спектр решаемых задач
- Пригодность для очистки любых гладких поверхностей, например керамической плитки, зеркал или стенок душевых кабин.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|4 B aккумуляторная платформа
|Рабочая ширина всасывающей насадки (мм)
|280
|Объем бака для грязной воды (мл)
|150
|Напряжение (В)
|Номинальный 3,6 - 3,7 - макс. 4,2
|Емкость аккумулятора (Ач)
|2,5
|Необходимое количество аккумуляторов (шт.)
|1
|Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²)
|прим. 120 (2,5 А·ч)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|прим. 40 (2,5 А·ч)
|Цвет
|Белый
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,3
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|133 x 281 x 311
Scope of supply
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
- Пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой
- Моющее средство: Средство для мойки окон RM 503, 20 мл
Оснащение
- Всасывающее сопло
Видео
Области применения
- Гладкие поверхности
- Окна и стеклянные поверхности
- Зеркала
- Керамическая плитка
- Стеклянные столы
- Кафель