Аккумуляторный оконный пылесос WV 4-4 Plus

Решение для чистки без образования полос и разводов: оконный пылесос (стеклоочиститель) с инновационной силиконовой стяжкой обладает универсальными возможностями и подходит для продолжительной непрерывной уборки. Аккумулятор Kärcher Battery Power 4 В и зарядное устройство не входят в комплект поставки.

Особенностями оконного пылесоса WV 4-4 Plus являются использование сменных аккумуляторов, обеспечивающих продолжительную непрерывную работу, наличие светодиодного индикатора состояния аккумулятора и инновационная силиконовая стяжка, с помощью которой можно очищать оконные стекла до самого нижнего края. Продуманная комбинация пульверизатора для нанесения чистящего средства, микроволоконной насадки для его распределения по стеклу и самого стеклоочистителя, оснащенного электрическим всасывающим устройством, обеспечивает сияющую чистоту стекол – на них не остается никаких полос или разводов. С помощью этого аппарата можно легко очищать и любые другие гладкие поверхности. При этом эргономичная конструкция аккумуляторного стеклоочистителя WV 4-4 Plus обеспечивает максимальную гигиеничность: опорожнение и очистка бачка для грязной воды производятся без непосредственного контакта с ней. Не входящий в комплект поставки сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 4 В совместим со всеми аппаратами Kärcher на этой аккумуляторной платформе.

Особенности и преимущества
Аккумуляторный оконный пылесос WV 4-4 Plus: Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 4 В приобретается отдельно
Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 4 В приобретается отдельно
Максимум гибкости и продление времени работы за счет использования дополнительного аккумулятора. Высокая энергоотдача, безопасность и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам. Совместимость со всеми аппаратами Kärcher на платформе Battery Power 4 В.
Аккумуляторный оконный пылесос WV 4-4 Plus: Стяжка по технологии Liquid Silicone
Стяжка по технологии Liquid Silicone
Инновационная удлиненная стяжка повышает эффективность очистки.
Аккумуляторный оконный пылесос WV 4-4 Plus: Светодиодный индикатор состояния аккумулятора
Светодиодный индикатор состояния аккумулятора
Состояние заряда аккумулятора отображается тремя светодиодами.
Быстрое и гигиеничное опорожнение бачка
  • Легкое опорожнение бачка для грязной воды без контакта с грязью.
Низкий уровень шума
  • Низкий уровень шума делает работу со стеклоочистителем более приятным занятием.
Стандарт качества
  • Kärcher – изобретатель аккумуляторных оконных пылесосов, обладающий обширным опытом и уникальными ноу-хау в этой области.
В 3 раза быстрее
  • Аккумуляторный стеклоочиститель втрое ускоряет мойку окон.
Очистка без разводов и капель воды
  • Электрическое всасывающее устройство исключает загрязнение окружающего пространства стекающими каплями грязной воды
Широкий спектр решаемых задач
  • Пригодность для очистки любых гладких поверхностей, например керамической плитки, зеркал или стенок душевых кабин.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа 4 B aккумуляторная платформа
Рабочая ширина всасывающей насадки (мм) 280
Объем бака для грязной воды (мл) 150
Напряжение (В) Номинальный 3,6 - 3,7 - макс. 4,2
Емкость аккумулятора (Ач) 2,5
Необходимое количество аккумуляторов (шт.) 1
Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²) прим. 120 (2,5 А·ч)
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) прим. 40 (2,5 А·ч)
Цвет Белый
Вес (с упаковкой) (кг) 1,3
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 133 x 281 x 311

Scope of supply

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
  • Пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой
  • Моющее средство: Средство для мойки окон RM 503, 20 мл

Оснащение

  • Всасывающее сопло
Аккумуляторный оконный пылесос WV 4-4 Plus
Аккумуляторный оконный пылесос WV 4-4 Plus
Аккумуляторный оконный пылесос WV 4-4 Plus
Аккумуляторный оконный пылесос WV 4-4 Plus

Области применения
  • Гладкие поверхности
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Зеркала
  • Керамическая плитка
  • Стеклянные столы
  • Кафель
Принадлежности
Чистящее средство
