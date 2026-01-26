Aspirator geamuri WV 4-4 Plus
Curățare fără urme: Dispozitivul de curățare a geamurilor cu lamelă inovatoare din silicon impresionează prin versatilitatea și durata de funcționare nesfârșită. Bateria Kärcher de 4 V și încărcătorul de baterii nu sunt incluse.
Performanță care impresionează: Aspiratorul de geamuri WV 4-4 Plus impresionează cu o baterie interschimbabilă pentru o durată de funcționare fără întreruperi, un indicator LED pentru starea bateriei, precum și lamela sa inovatoare din silicon, care permite curățarea geamurilor până la nivelul marginii. Combinația excelentă dintre sticla cu pulverizator și laveta din microfibră, precum și funcția de aspirare a dispozitivului, garantează geamuri strălucitoare - fără dungi și reziduuri. Toate celelalte suprafețe netede pot fi, de asemenea, curățate cu ușurință. Curățarea geamurilor cu WV 4-4 Plus este deosebit de igienică, deoarece nu intră în contact direct cu apa murdară atunci când rezervorul este golit și curățat. Bateria interschimbabilă Kärcher de 4 V nu este inclusă în pachetul de livrare. Compatibilă cu toate dispozitivele din platforma Kärcher Battery Power 4 V.
Caracteristici si beneficii
Baterie Kärcher de 4 V interschimbabilă disponibilă ca accesoriu separatFlexibilitate maximă și durată de funcționare extinsă datorită bateriei suplimentare. O durată lungă de viață în condiții de siguranță și putere datorită celulelor litiu-ion. Compatibil cu toate dispozitivele Kärcher cu acumulator de 4 V.
Lamelă de aspirare cu tehnologie cu silicon lichidLamela de curățare lungă face curățarea și mai simplă.
Indicator timp de funcționare cu LED3 LED-uri indică starea de încărcare a dispozitivului.
Golirea rapidă și igienică a rezervorului
- Goliți și curățați cu ușurință rezervorul de apă murdară fără a intra în contact cu apa sau murdăria.
Silințios
- Funcționarea silențioasă a aspiratorului pentru geamuri face ca munca să fie și mai plăcută.
Original
- Calitate originală Kärcher, de la inventatorul aspiratorului de geamuri.
De trei ori mai rapid
- Curățarea geamurilor este de trei ori mai rapidă cu ajutorul aspiratorului de geamuri alimentat cu baterii.
Rezultat fără picături și urme
- Picăturile enervante sunt de domeniul trecutului datorită sistemului electric de aspirare a apei.
Aplicații multiple
- Potrivit pentru toate suprafețele netede, cum ar fi faianța, oglinzile sau cabinele de duș.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 4 V
|Lățime de lucru cu duza de aspirare (mm)
|280
|Capacitate rezervor de apă murdară (ml)
|150
|Tensiune (V)
|nominal 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Capacitatea bateriei (Ah)
|2,5
|Numărul de baterii necesare. (Bucată)
|1
|Performanță per încărcare a bateriei (m²)
|approx. 120 (2,5 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|approx. 40 (2,5 Ah)
|Culoarea
|Alb
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|133 x 281 x 311
Scope of supply
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
- Sticlă de pulverizare Extra cu pânză de ștergere din microfibră
- Detergent: Aspirator de geamuri RM 503, 20 ml
Echipament
- Duza de aspirare
Video
Domenii de intrebuintare
- Suprafețe netede
- Ferestre și suprafațe din sticlă
- Oglinzi
- Gresie și faianță
- Mese de sticlă
- Faianță