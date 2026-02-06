Паровая швабра KST 1 Upright

Лёгкий, компактный и с вертикальной конструкцией: бюджетная модель готова к использованию всего за 30 секунд для беспроблемной и глубокой очистки паром.

Борьба с грязью с помощью гигиеничного пара: Kärcher KST 1 Upright легко и без усилий очищает герметичные твёрдые напольные покрытия. Глубокая очистка с использованием пароочистителя Kärcher удаляет до 99,999% всех вирусов¹⁾ и 99,99% распространённых бытовых бактерий²⁾ с твёрдых поверхностей. Включи и начинай уборку: пароочиститель нагревается и готов к работе всего за 30 секунд. Резервуар для чистой воды легко снимается для удобного наполнения. Автоматическая функция удаления накипи с встроенным картриджем обеспечивает долгий срок службы устройства. Замена салфетки на насадке для пола происходит без контакта с грязью благодаря креплению на липучке: просто наступите на выступающий ярлык на салфетке и потяните устройство вверх. Хранение и парковка пароочистителя также крайне удобны: компактное и лёгкое устройство устойчиво стоит в вертикальном положении самостоятельно.

Особенности и преимущества
Быстрый нагрев
  • Лишь 30 секунд с момента включения – и аппарат уже готов к работе.
Насадка для пола с шарниром и липучкой для прикрепления салфетки
  • Оптимальные результаты уборки на всех типах твердых полов по всему дому благодаря эффективной технологии ламелей.
  • Бесконтактная замена салфетки: никакого прикосновения к грязи.
Спецификации

Технические характеристики

Сертификат испытаний¹⁾ Убивает до 99,999% вирусов¹⁾ и до 99,9% бактерий²⁾
Площадь уборки от 1 заправки (м²) 30
Мощность нагревателя (Вт) 1300
Длина кабеля (м) 5
Время нагрева (мин) 0,5
Емкость бака (л) 0,2
Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Цвет Белый
Масса (без принадлежностей) (кг) 2,076
Вес (с упаковкой) (кг) 3,12
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 314 x 147 x 1197

¹⁾ При локальной чистке при помощи пароочистителя Kärcher, предполагающей обработку паром в течение 30 с при его максимальной подаче и непосредственном контакте с очищаемой поверхностью, возможна инактивация 99,999 % оболочечных вирусов, таких как вирус гриппа (за исключением вируса гепатита B), на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: модифицированный вирус вакцины Анкара). / ²⁾ При чистке со скоростью перемещения 30 см/с при максимальной подаче пара и его непосредственном контакте с очищаемой поверхностью уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: Enterococcus hirae). / ³⁾ Минимальный коэффициент, на который продлевается срок службы изделия, основанный на внутренних испытаниях при жесткости воды 20 °dH и карбонатной жесткости 15 °dH.

Scope of supply

  • Универсальная салфетка для пола EasyFix Large: 1 шт.
  • Насадка для пола: EasyFix Large

Оснащение

  • Предохранительный клапан
  • Бак: Съемный бак можно наполнять без остановки работы устройства.
Паровая швабра KST 1 Upright
Паровая швабра KST 1 Upright

Видео

Принадлежности
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова