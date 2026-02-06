Борьба с грязью с помощью гигиеничного пара: Kärcher KST 1 Upright легко и без усилий очищает герметичные твёрдые напольные покрытия. Глубокая очистка с использованием пароочистителя Kärcher удаляет до 99,999% всех вирусов¹⁾ и 99,99% распространённых бытовых бактерий²⁾ с твёрдых поверхностей. Включи и начинай уборку: пароочиститель нагревается и готов к работе всего за 30 секунд. Резервуар для чистой воды легко снимается для удобного наполнения. Автоматическая функция удаления накипи с встроенным картриджем обеспечивает долгий срок службы устройства. Замена салфетки на насадке для пола происходит без контакта с грязью благодаря креплению на липучке: просто наступите на выступающий ярлык на салфетке и потяните устройство вверх. Хранение и парковка пароочистителя также крайне удобны: компактное и лёгкое устройство устойчиво стоит в вертикальном положении самостоятельно.