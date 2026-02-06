Паровая швабра KST 1 Upright
Лёгкий, компактный и с вертикальной конструкцией: бюджетная модель готова к использованию всего за 30 секунд для беспроблемной и глубокой очистки паром.
Борьба с грязью с помощью гигиеничного пара: Kärcher KST 1 Upright легко и без усилий очищает герметичные твёрдые напольные покрытия. Глубокая очистка с использованием пароочистителя Kärcher удаляет до 99,999% всех вирусов¹⁾ и 99,99% распространённых бытовых бактерий²⁾ с твёрдых поверхностей. Включи и начинай уборку: пароочиститель нагревается и готов к работе всего за 30 секунд. Резервуар для чистой воды легко снимается для удобного наполнения. Автоматическая функция удаления накипи с встроенным картриджем обеспечивает долгий срок службы устройства. Замена салфетки на насадке для пола происходит без контакта с грязью благодаря креплению на липучке: просто наступите на выступающий ярлык на салфетке и потяните устройство вверх. Хранение и парковка пароочистителя также крайне удобны: компактное и лёгкое устройство устойчиво стоит в вертикальном положении самостоятельно.
Особенности и преимущества
Быстрый нагрев
- Лишь 30 секунд с момента включения – и аппарат уже готов к работе.
Насадка для пола с шарниром и липучкой для прикрепления салфетки
- Оптимальные результаты уборки на всех типах твердых полов по всему дому благодаря эффективной технологии ламелей.
- Бесконтактная замена салфетки: никакого прикосновения к грязи.
Спецификации
Технические характеристики
|Сертификат испытаний¹⁾
|Убивает до 99,999% вирусов¹⁾ и до 99,9% бактерий²⁾
|Площадь уборки от 1 заправки (м²)
|30
|Мощность нагревателя (Вт)
|1300
|Длина кабеля (м)
|5
|Время нагрева (мин)
|0,5
|Емкость бака (л)
|0,2
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Цвет
|Белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|2,076
|Вес (с упаковкой) (кг)
|3,12
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|314 x 147 x 1197
¹⁾ При локальной чистке при помощи пароочистителя Kärcher, предполагающей обработку паром в течение 30 с при его максимальной подаче и непосредственном контакте с очищаемой поверхностью, возможна инактивация 99,999 % оболочечных вирусов, таких как вирус гриппа (за исключением вируса гепатита B), на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: модифицированный вирус вакцины Анкара). / ²⁾ При чистке со скоростью перемещения 30 см/с при максимальной подаче пара и его непосредственном контакте с очищаемой поверхностью уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: Enterococcus hirae). / ³⁾ Минимальный коэффициент, на который продлевается срок службы изделия, основанный на внутренних испытаниях при жесткости воды 20 °dH и карбонатной жесткости 15 °dH.
Scope of supply
- Универсальная салфетка для пола EasyFix Large: 1 шт.
- Насадка для пола: EasyFix Large
Оснащение
- Предохранительный клапан
- Бак: Съемный бак можно наполнять без остановки работы устройства.
Видео