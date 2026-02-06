Mop cu abur KST 1 Upright
Ușor, subțire și cu un design vertical: modelul de bază, la un preț accesibil, este gata de utilizare în doar 30 de secunde pentru o curățare profundă și fără griji cu ajutorul aburului.
Luptă împotriva murdăriei cu abur igienic: Kärcher KST 1 Upright curăță fără efort și fără griji pardoselile dure sigilate. Curățarea temeinică cu aparatul de curățat cu aburi Kärcher elimină 99,999% dintre toate virusurile¹⁾ și 99,99% dintre bacteriile casnice comune²⁾ de pe suprafețele dure. Pornește și începe curățenia: aparatul de curățat cu aburi este încălzit și gata de utilizare în doar 30 de secunde. Rezervorul de apă proaspătă poate fi ușor îndepărtat pentru umplere. O funcție automată de detartrare, cu cartuș de detartrare integrat în aparat, asigură o durată lungă de viață. Schimbarea lavetei de pe duza pentru podea se face comod, fără contact cu murdăria, datorită sistemului de prindere cu arici (hook-and-loop). Trebuie doar să apeși pe clapeta mare de pe laveta de curățare a podelei și să ridici aparatul. Parcarea și depozitarea aparatului de curățat cu aburi sunt, de asemenea, foarte comode: aparatul subțire și ușor rămâne în poziție verticală de la sine.
Caracteristici si beneficii
Timp scurt de încălzire
- Cu o perioadă de încălzire de doar 30 de secunde, dispozitivul este gata de utilizare în cel mai scurt timp.
Duză de podea cu articulație flexibilă și fixare cu velcro a lavetei de podea
- Rezultate uimitoare pe diverse suprafete dure din jurul casei gratie tehnologiei eficiente a lamelelor.
- Schimbarea lavetelor fara contact - laveta de curatare fara a intra in contact cu podeaua murdara
Specificații tehnice
Date tehnice
|Certificat de testare¹⁾
|Ucide până la 99,999% din coronavirus ¹⁾ și 99,9% bacterii ²⁾
|Randament de curățare per rezervor (m²)
|30
|Capacitate de încălzire (W)
|1300
|Lungimea cablului (m)
|5
|Timp de încălzire (min)
|0,5
|Capacitate rezervor (l)
|0,2
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|2,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|3,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|314 x 147 x 1197
¹⁾ Prin curățarea locală folosind aparatul de curățat cu abur Kärcher, adică aburire timp de 30 de secunde la setarea maximă de abur în contact direct cu suprafața de curățat, 99.999% din virusurile încapsulate, cum ar fi virusurile gripale (cu excepția virusului hepatitei B) pot fi eliminate pe majoritatea suprafețelor netede și dure din casă (germene de test: virus vaccinia Ankara modificat). / ²⁾ La curățarea cu o viteză de curățare de 30 cm/s folosind setarea maximă de abur și cu contact direct cu suprafața de curățat, 99.99% din toate bacteriile obișnuite de uz casnic de pe suprafețele netede și dure obișnuite din gospodărie sunt omorâte (germeni de test: Enterococcus hirae). / ³⁾ Factorul minim prin care se prelungește durata de viață a produsului, bazat pe teste interne cu duritatea apei de 20 °dH și duritatea carbonatului de 15 °dH.
Scope of supply
- Lavetă mare universală pentru curățarea podelei EasyFix: 1 Bucată
- Duză pentru podea: EasyFix Large
Echipament
- Supapa de siguranță
- Rezervor: detașabil și poate fi reumplut ori de câte ori este nevoie
