Luptă împotriva murdăriei cu abur igienic: Kärcher KST 1 Upright curăță fără efort și fără griji pardoselile dure sigilate. Curățarea temeinică cu aparatul de curățat cu aburi Kärcher elimină 99,999% dintre toate virusurile¹⁾ și 99,99% dintre bacteriile casnice comune²⁾ de pe suprafețele dure. Pornește și începe curățenia: aparatul de curățat cu aburi este încălzit și gata de utilizare în doar 30 de secunde. Rezervorul de apă proaspătă poate fi ușor îndepărtat pentru umplere. O funcție automată de detartrare, cu cartuș de detartrare integrat în aparat, asigură o durată lungă de viață. Schimbarea lavetei de pe duza pentru podea se face comod, fără contact cu murdăria, datorită sistemului de prindere cu arici (hook-and-loop). Trebuie doar să apeși pe clapeta mare de pe laveta de curățare a podelei și să ridici aparatul. Parcarea și depozitarea aparatului de curățat cu aburi sunt, de asemenea, foarte comode: aparatul subțire și ușor rămâne în poziție verticală de la sine.