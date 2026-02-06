Mop cu abur KST 1 Upright

Ușor, subțire și cu un design vertical: modelul de bază, la un preț accesibil, este gata de utilizare în doar 30 de secunde pentru o curățare profundă și fără griji cu ajutorul aburului.

Luptă împotriva murdăriei cu abur igienic: Kärcher KST 1 Upright curăță fără efort și fără griji pardoselile dure sigilate. Curățarea temeinică cu aparatul de curățat cu aburi Kärcher elimină 99,999% dintre toate virusurile¹⁾ și 99,99% dintre bacteriile casnice comune²⁾ de pe suprafețele dure. Pornește și începe curățenia: aparatul de curățat cu aburi este încălzit și gata de utilizare în doar 30 de secunde. Rezervorul de apă proaspătă poate fi ușor îndepărtat pentru umplere. O funcție automată de detartrare, cu cartuș de detartrare integrat în aparat, asigură o durată lungă de viață. Schimbarea lavetei de pe duza pentru podea se face comod, fără contact cu murdăria, datorită sistemului de prindere cu arici (hook-and-loop). Trebuie doar să apeși pe clapeta mare de pe laveta de curățare a podelei și să ridici aparatul. Parcarea și depozitarea aparatului de curățat cu aburi sunt, de asemenea, foarte comode: aparatul subțire și ușor rămâne în poziție verticală de la sine.

Caracteristici si beneficii
Timp scurt de încălzire
  • Cu o perioadă de încălzire de doar 30 de secunde, dispozitivul este gata de utilizare în cel mai scurt timp.
Duză de podea cu articulație flexibilă și fixare cu velcro a lavetei de podea
  • Rezultate uimitoare pe diverse suprafete dure din jurul casei gratie tehnologiei eficiente a lamelelor.
  • Schimbarea lavetelor fara contact - laveta de curatare fara a intra in contact cu podeaua murdara

Specificații tehnice

Date tehnice

Certificat de testare¹⁾ Ucide până la 99,999% din coronavirus ¹⁾ și 99,9% bacterii ²⁾
Randament de curățare per rezervor (m²) 30
Capacitate de încălzire (W) 1300
Lungimea cablului (m) 5
Timp de încălzire (min) 0,5
Capacitate rezervor (l) 0,2
Numărul fazelor de curent (Ph) 1
Tensiune (V) 220 / 240
Frecvență (Hz) 50 / 60
Culoarea Alb
Greutate fără accesorii (kg) 2,1
Greutate cu ambalaj (kg) 3,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 314 x 147 x 1197

¹⁾ Prin curățarea locală folosind aparatul de curățat cu abur Kärcher, adică aburire timp de 30 de secunde la setarea maximă de abur în contact direct cu suprafața de curățat, 99.999% din virusurile încapsulate, cum ar fi virusurile gripale (cu excepția virusului hepatitei B) pot fi eliminate pe majoritatea suprafețelor netede și dure din casă (germene de test: virus vaccinia Ankara modificat). / ²⁾ La curățarea cu o viteză de curățare de 30 cm/s folosind setarea maximă de abur și cu contact direct cu suprafața de curățat, 99.99% din toate bacteriile obișnuite de uz casnic de pe suprafețele netede și dure obișnuite din gospodărie sunt omorâte (germeni de test: Enterococcus hirae). / ³⁾ Factorul minim prin care se prelungește durata de viață a produsului, bazat pe teste interne cu duritatea apei de 20 °dH și duritatea carbonatului de 15 °dH.

Scope of supply

  • Lavetă mare universală pentru curățarea podelei EasyFix: 1 Bucată
  • Duză pentru podea: EasyFix Large

Echipament

  • Supapa de siguranță
  • Rezervor: detașabil și poate fi reumplut ori de câte ori este nevoie
Mop cu abur KST 1 Upright
Mop cu abur KST 1 Upright

Video

Accesorii
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova