Пар против грязи: паровая швабра Kärcher SC 2 Upright подходит для очистки всех твердых напольных покрытий, которые не боятся влаги, включая деревянные. Она имеет два предварительно настроенных режима подачи пара с разной интенсивностью, которые можно легко переключать. При глубокой очистке паровая швабра уничтожает до 99,99% вирусов¹⁾ и распространенных бытовых бактерий²⁾ на твердых полах. Швабра быстро нагревается и позволяет непрерывно убирать благодаря съемному резервуару для воды, который оснащен картриджем против накипи. Состояние устройства показывает цветной светодиодный индикатор на рукоятке. Для гигиенической уборки предусмотрены салфетки EasyFix, которые крепятся липучками на насадку для пола и снимаются без контакта с грязью.