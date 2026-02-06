Date tehnice

Certificat de testare¹⁾ Ucide până la 99,999% din coronavirus ¹⁾ și 99,9% bacterii ²⁾ Randament de curățare per rezervor (m²) approx. 50 Capacitate de încălzire (W) 1600 Lungimea cablului (m) 5 Timp de încălzire (min) 0,5 Capacitate rezervor (l) 0,4 Numărul fazelor de curent (Ph) 1 Tensiune (V) 220 / 240 Frecvență ( Hz ) 50 / 60 Culoarea Alb Greutate fără accesorii (kg) 2,5 Greutate cu ambalaj (kg) 4 Dimensiuni (L x l x î) (mm) 314 x 168 x 1185

¹⁾ Prin curățarea locală folosind aparatul de curățat cu abur Kärcher, adică aburire timp de 30 de secunde la setarea maximă de abur în contact direct cu suprafața de curățat, 99.999% din virusurile încapsulate, cum ar fi virusurile gripale (cu excepția virusului hepatitei B) pot fi eliminate pe majoritatea suprafețelor netede și dure din casă (germene de test: virus vaccinia Ankara modificat). / ²⁾ La curățarea cu o viteză de curățare de 30 cm/s folosind setarea maximă de abur și cu contact direct cu suprafața de curățat, 99.99% din toate bacteriile obișnuite de uz casnic de pe suprafețele netede și dure obișnuite din gospodărie sunt omorâte (germeni de test: Enterococcus hirae). / ³⁾ Factorul minim prin care se prelungește durata de viață a produsului, bazat pe teste interne cu duritatea apei de 20 °dH și duritatea carbonatului de 15 °dH.