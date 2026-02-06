Mop cu abur SC 2 Upright EasyFix AE
Cu aparatul de curățat cu aburi SC 2 Upright, până la 99,999% dintre coronavirusuri¹⁾ și 99,99% dintre bacteriile casnice comune²⁾ sunt eliminate de pe suprafețele dure.
Curățare cu abur împotriva murdăriei: Kärcher SC 2 Upright poate curăța orice tip de pardoseală dură sigilată – inclusiv lemnul. Cu un control prestabilit și ușor de utilizat al debitului de abur în două trepte, curățarea temeinică cu aparatul Kärcher elimină până la 99,999% dintre virusuri¹⁾ și 99,99% dintre bacteriile tipice din gospodărie²⁾ de pe suprafețele dure. Aparatul se încălzește rapid și este gata de utilizare imediat, cu un rezervor de apă proaspătă detașabil și reumplubil, inclusiv cartuș de detartrare. Starea de funcționare a dispozitivului este afișată prin coduri de culoare cu LED-uri pe mâner. Combinația este perfectă: pentru o curățare și mai profundă și o schimbare rapidă a lavetelor fără contact cu murdăria, lavetele pentru curățarea podelelor Kärcher sunt fixate pe duza EasyFix cu ajutorul sistemului hook-and-loop.
Caracteristici si beneficii
Reglarea presetată a debitului de abur în 2 trepte pentru curățarea diferitelor suprafețeAlegerea simbolurilor in functie de podea, din lemn sau gresie pentru cantitatea ideală de abur.
Design subțire al dispozitivului și capul de curatare cu articulație pivotantăCurățare eficientă, ergonomică, are contact complet cu podeaua, indiferent de înălțimea utilizatorului, datorită racordului flexibil al duzei.
Abur continuu și cartuș de detartrare integratRezervorul detașabil este ușor de umplut în orice moment, pentru abur continuu fără a vă întrerupe munca. Cartușul inteligent de decalcifiere elimină automat calcarul din apă, prelungind semnificativ durata de viață a dispozitivului.
Timp scurt de încălzire
- Cu o perioadă de încălzire de doar 30 de secunde, dispozitivul este gata de utilizare în cel mai scurt timp.
- Lumina roșie intermitentă indică faptul că dispozitivul se încălzește și o lumină verde constantă indică faptul că dispozitivul este gata de utilizare.
Accesoriul de podea EasyFix cu îmbinare flexibilă și fixare cu scai pentru laveta de curățat podele
- Rezultate optime de curățare a tuturor tipurilor de podele datorită tehnologiei duzei lamelare.
- Sistem de îndepărtare a lavetei fără a intra în contact cu aceasta
Specificații tehnice
Date tehnice
|Certificat de testare¹⁾
|Ucide până la 99,999% din coronavirus ¹⁾ și 99,9% bacterii ²⁾
|Randament de curățare per rezervor (m²)
|approx. 50
|Capacitate de încălzire (W)
|1600
|Lungimea cablului (m)
|5
|Timp de încălzire (min)
|0,5
|Capacitate rezervor (l)
|0,4
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|2,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|314 x 168 x 1185
¹⁾ Prin curățarea locală folosind aparatul de curățat cu abur Kärcher, adică aburire timp de 30 de secunde la setarea maximă de abur în contact direct cu suprafața de curățat, 99.999% din virusurile încapsulate, cum ar fi virusurile gripale (cu excepția virusului hepatitei B) pot fi eliminate pe majoritatea suprafețelor netede și dure din casă (germene de test: virus vaccinia Ankara modificat). / ²⁾ La curățarea cu o viteză de curățare de 30 cm/s folosind setarea maximă de abur și cu contact direct cu suprafața de curățat, 99.99% din toate bacteriile obișnuite de uz casnic de pe suprafețele netede și dure obișnuite din gospodărie sunt omorâte (germeni de test: Enterococcus hirae). / ³⁾ Factorul minim prin care se prelungește durata de viață a produsului, bazat pe teste interne cu duritatea apei de 20 °dH și duritatea carbonatului de 15 °dH.
Scope of supply
- Lavetă universală pentru curățarea podelei EasyFix: 1 Bucată
- Lavetă sensibilă pentru curățarea podelei EasyFix: 1 Bucată
- Lavetă abrazivă pentru curățarea podelei EasyFix: 1 Bucată
- Duză pentru podea: EasyFix
Echipament
- Supapa de siguranță
- Reglarea debitului de abur: pe mâner (în două trepte)
- Rezervor: detașabil și poate fi reumplut ori de câte ori este nevoie
Domenii de intrebuintare
- Podele dure sigilate