Решение для удобной и тщательной очистки твердых напольных покрытий: очень простая в обращении паровая швабра премиум-класса SC 3 Upright, которая уничтожает до 99,99 % вирусов¹⁾ и бактерий²⁾

Паровая швабра Kärcher SC 3 Upright, обеспечивающая тщательную очистку любых твердых напольных покрытий, исключительно проста в применении: в ней предусмотрены 3 режима для быстрой и легкой адаптации подачи пара к виду очищаемой поверхности. Разогрев аппарата производится в считаные секунды, а съемный бачок для воды с картриджем для защиты от накипи позволяет доливать воду в любой момент без предварительного охлаждения аппарата. Его текущее состояние отображается цветным светодиодным индикатором. При тщательной очистке паром уничтожаются 99,99 % вирусов¹⁾ и распространенных в быту бактерий²⁾ на твердых поверхностях. Аппарат SC 3 Upright значительно превосходит традиционный уборочный инвентарь (например, обычную швабру) в качестве и гигиеничности уборки – в частности, благодаря использованию насадки для пола EasyFix в комбинации с высококачественными салфетками, легко прикрепляемыми к ней липучкой и заменяемыми без контакта с грязью. Для замены салфетки достаточно лишь наступить на ее язычок и приподнять насадку. Для удобного освежения ковров насадка для пола снабжается специальной накладкой.

Особенности и преимущества
Настроенная регулировка потока пара в три этапа для очистки разных поверхностей
Настроенная регулировка потока пара в три этапа для очистки разных поверхностей
Разные символы для обозначения напольных покрытий: дерево, плитка и ковер, чтобы установить идеальный поток пара.
Работа без перерывов и защита от накипи
Работа без перерывов и защита от накипи
Съемный резервуар легко заполнить в любое время - для непрерывной подачи пара без остановки вашей работы. Умный картридж для удаления накипи автоматически очищает воду, обеспечивая значительное продление срока службы вашего прибора.
Быстрый нагрев
Быстрый нагрев
Лишь 30 секунд с момента включения – и аппарат уже готов к работе.
Светодиодный дисплей на устройстве сигнализирует о нагреве и о том, готово ли оно к использованию
  • Чрезвычайно простое использование благодаря непрерывной обратной связи устройства с пользователем относительно его рабочего состояния.
  • Красный пульсирующий свет означает, что устройство нагревается, а постоянный зеленый свет означает, что устройство готово к использованию.
Насадка для пола EasyFix с гибким шарниром и салфеткой для очистки пола с системой фиксации застежка-липучка
  • Пластинчатая подошва насадки гарантирует оптимальную очистку любых распространенных в быту твердых напольных покрытий.
  • Система фиксации салфеток для пола на застежке-липучке позволяет легко их закреплять и заменять, не вступая в контакт с грязью.
  • Эргономичная и эффективная очистка с полным контактом с полом для пользователя любого роста благодаря гибкому шарниру.
Интеллектуальная установка жесткости воды
  • Жесткость воды можно индивидуально отрегулировать от мягкой до очень жесткой.
  • Устройство имеет длительный срок службы благодаря оптимальной защите от накипи.
Насадка для ковров
  • Подарите ковровому покрытию новую жизнь, используя насадку для ковров.
Выключатель на корпусе аппарата
  • Удобство включения и выключения аппарата.
Спецификации

Технические характеристики

Сертификат испытаний¹⁾ Убивает до 99,999% вирусов¹⁾ и до 99,9% бактерий²⁾
Площадь уборки от 1 заправки (м²) прим. 60
Мощность нагревателя (Вт) 1600
Длина кабеля (м) 5
Время нагрева (мин) 0,5
Емкость бака (л) 0,5
Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Цвет Белый
Масса (без принадлежностей) (кг) 3,1
Вес (с упаковкой) (кг) 4,205
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 314 x 207 x 1185

¹⁾ При локальной чистке при помощи пароочистителя Kärcher, предполагающей обработку паром в течение 30 с при его максимальной подаче и непосредственном контакте с очищаемой поверхностью, возможна инактивация 99,999 % оболочечных вирусов, таких как вирус гриппа (за исключением вируса гепатита B), на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: модифицированный вирус вакцины Анкара). / ²⁾ При чистке со скоростью перемещения 30 см/с при максимальной подаче пара и его непосредственном контакте с очищаемой поверхностью уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: Enterococcus hirae). / ³⁾ Минимальный коэффициент, на который продлевается срок службы изделия, основанный на внутренних испытаниях при жесткости воды 20 °dH и карбонатной жесткости 15 °dH.

Scope of supply

  • Универсальная салфетка для пола EasyFix: 1 шт.
  • Насадка для очистки ковров
  • Насадка для пола: EasyFix

Оснащение

  • Предохранительный клапан
  • Регулятор расхода пара: на рукоятке (3-ступенчатый)
  • Бак: Съемный бак можно наполнять без остановки работы устройства.
  • Интегрированный выключатель
Видео

Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Освежить ковровые покрытия
Принадлежности
