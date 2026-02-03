Mop cu abur SC 3 Upright
Curățarea profundă utilizând aburul. Aparatul de curățat cu abur SC 3 Upright EasyFix este extrem de ușor de utilizat pentru suprafețe dure. De asemenea, elimină 99,99% din bacteriile obișnuite.
Datorită sistemului presetat de reglare al debitului de abur, în trei trepte, care este extrem de ușor de operat, aparatul de curățat cu abur Kärcher SC 3 Upright EasyFix este ideal pentru curățarea tuturor podelelor dure, chiar și a lemnului. Curățarea profundă elimină în totalitate 99,99% din bacteriile obișnuite fără a folosi substanțe chimice. Mopul cu abur se încălzește în scurt timp și, datorită rezervorului detașabil de apă curată, incluzând un cartuș de decalcifiere, este gata de utilizare rapid și este extrem de simplu de operat cu acesta. Afișajul LED de pe dispozitiv oferă feedback direct privind starea de funcționare prin diferite coduri exprimate prin culori. În combinație cu țesăturile din microfibre de înaltă calitate, duza de podea EasyFix asigură o curățare mai profundă decât cea obișnuită, cum ar fi utilizarea unui mop de ștergere și permițând schimbarea ușoară a lavetei fără a intra în contact cu murdăria. Un alt avantaj: pardoselile carpetate pot fi reîmprospătate cu ușurință cu ajutorul unui accesoriu pentru covor.
Caracteristici si beneficii
Presetarea debitului aburului în trei etape pentru curățarea diferitelor suprafețeOpțiunile de selecție a simbolurilor în funcție de pardoseala, pentru lemn, gresie și covoare, pentru a seta debitul ideal de abur.
Abur continuu și cartuș de detartrare integratRezervorul detașabil este ușor de umplut în orice moment, pentru abur continuu fără a vă întrerupe munca. Cartușul inteligent de decalcifiere elimină automat calcarul din apă, prelungind semnificativ durata de viață a dispozitivului.
Timp scurt de încălzireCu o perioadă de încălzire de doar 30 de secunde, dispozitivul este gata de utilizare în cel mai scurt timp.
Afișajul LED de pe dispozitiv semnalizează încălzirea și dacă este gata de utilizare
- Aplicare extrem de ușoară datorită feedback-ului continuu al dispozitivului către utilizator cu privire la starea sa de funcționare.
- Lumina roșie intermitentă indică faptul că dispozitivul se încălzește și o lumină verde constantă indică faptul că dispozitivul este gata de utilizare.
Accesoriul de podea EasyFix cu îmbinare flexibilă și fixare cu scai pentru laveta de curățat podele
- Rezultate optime de curățare a tuturor tipurilor de podele datorită tehnologiei duzei lamelare.
- Sistem de îndepărtare a lavetei fără a intra în contact cu aceasta
- Curățarea ergonomică și eficientă, pentru fiecare înălțime, datorită îmbinării duzei flexibile.
Setarea inteligentă a durității apei
- Duritatea apei poate fi reglată individual.
- Dispozitivul are o durată lungă de viață, datorită protecției optime de calcar.
Accesoriul pentru covor, pentru a împrospăta covoarele
- Dați covoarelor un aspect nou, ușor și satisfăcător cu ajutorul accesoriului de covor.
Întrerupător pentru pornire / oprire pe aparat
- Ușor de oprit/pornit.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Certificat de testare¹⁾
|Ucide până la 99,999% din coronavirus ¹⁾ și 99,9% bacterii ²⁾
|Randament de curățare per rezervor (m²)
|approx. 60
|Capacitate de încălzire (W)
|1600
|Lungimea cablului (m)
|5
|Timp de încălzire (min)
|0,5
|Capacitate rezervor (l)
|0,5
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|3,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|4,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|314 x 207 x 1185
¹⁾ Prin curățarea locală folosind aparatul de curățat cu abur Kärcher, adică aburire timp de 30 de secunde la setarea maximă de abur în contact direct cu suprafața de curățat, 99.999% din virusurile încapsulate, cum ar fi virusurile gripale (cu excepția virusului hepatitei B) pot fi eliminate pe majoritatea suprafețelor netede și dure din casă (germene de test: virus vaccinia Ankara modificat). / ²⁾ La curățarea cu o viteză de curățare de 30 cm/s folosind setarea maximă de abur și cu contact direct cu suprafața de curățat, 99.99% din toate bacteriile obișnuite de uz casnic de pe suprafețele netede și dure obișnuite din gospodărie sunt omorâte (germeni de test: Enterococcus hirae). / ³⁾ Factorul minim prin care se prelungește durata de viață a produsului, bazat pe teste interne cu duritatea apei de 20 °dH și duritatea carbonatului de 15 °dH.
Scope of supply
- Lavetă universală pentru curățarea podelei EasyFix: 1 Bucată
- Glisor de parchet
- Duză pentru podea: EasyFix
Echipament
- Supapa de siguranță
- Reglarea debitului de abur: pe mâner (în trei trepte)
- Rezervor: detașabil și poate fi reumplut ori de câte ori este nevoie
- Comutator integrat de pornire/ oprire
Video
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
- Împrospătați podelele cu mochetă