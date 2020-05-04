ПРОСТО WOW
Компании часто обновляют свои бренды, чтобы повысить узнаваемость бренда или улучшить иным образом поврежденный имидж. К счастью, Kärcher очень нравится нашим клиентам во всем мире, и наш рост бизнеса за последние годы был отличным. Однако вместо того, чтобы почивать на лаврах, компания вступает в весну 2020 года с новой кампанией. Главные герои: настоящая жизнь и немного эмоций.
Особое внимание: Что клиенты делают с Kärcher?
Существует множество способов очистить от грязи места и предметы. Будь то места в доме, в офисе или уборка строительной техники. Но в основе, все наши аппараты предназначены для сохранения ценности и долговечности предметов и поверхностей.
Долгое время у компании не было стратегической маркетинговой политики, но за последние годы многое изменилось. В 2010 году мы стандартизировали наш корпоративный имидж, и с тех пор "makes a difference" стало нашей основной идеей. Теперь в качестве нашего партнера по маркетинговым коммуникациям компания привлекла к работе "агентство по индивидуальному заказу" под названием "Antoni boost" - команда, на 100% ответственная за нашу компанию. Наша цель заключается в том, чтобы сделать наш общий имидж еще более актуальным и придать ему больше эмоций.
Что такое марка в наши дни? Как вы действуете и как вы изображаете мир.
Ульрих Лютценкирхен, исполнительный креативный директор: "Раньше основное внимание уделялось доказательству эффективности продукции. Теперь мы можем работать на основе того, что "Kärcher" уже является синонимом "высокопроизводительной технологии уборки" на международном уровне." С этой точки зрения работал над созданием уверенной и привлекательной кампании в центре которой клиент. "Мы хотим использовать фотографии, людей и их историю, чтобы приблизиться к реальной жизни, а не создавать картинку идеального мира". Большие заголовки и возросшая роль фирменных цветов Kärcher - желтый и черный - создадут фон для всего того что мы хотим передать Вам.
Лютценкирхен говорит: "Особенно молодые люди хотят знать, что происходит за имиджем. Kärcher может внести большой вклад в эту беседу - сохранение ценностей, участие в социальных проектах и сохранение памятников. И, по сравнению с обычным шлангом, промывка под давлением экономит огромное количество воды".
WOW моменты и другие радости: одна кампания, много новых групп клиентов
В то же время Люценкирхен считает, что компании несут ответственность за решение о том, какое общество они выбирают для отображения в своей рекламе. «Мы должны, по крайней мере, показать изображение реального мира, а не поддельного». Поэтому разнообразие, международный взгляд и современный образ мужских и женских ролей являются ключевыми в процессе отбора персонажей в кампании Kärcher и в том, как они представлены.
Технология очистки Kärcher используется практически во всех мыслимых областях. «Это очень широкий охват,» - говорит Люценкирхен. «И мы хотим обратиться ко всем клиентам: молодым гонщикам мотокросса так же, как и поставщику строительных услуг и фермерам». Теперь нам нужно разработать правильный образ для каждой из этих групп. Кампания будет развернута поэтапно на всех каналах с весны 2020 года. «Нам потребуется время, чтобы охватить всех, но я уверен, что клиенты заметят - потому что мы ПРОСТО WOW!»