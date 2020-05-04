ПРОСТО WOW

Компании часто обновляют свои бренды, чтобы повысить узнаваемость бренда или улучшить иным образом поврежденный имидж. К счастью, Kärcher очень нравится нашим клиентам во всем мире, и наш рост бизнеса за последние годы был отличным. Однако вместо того, чтобы почивать на лаврах, компания вступает в весну 2020 года с новой кампанией. Главные герои: настоящая жизнь и немного эмоций.

New campaign motif: Man with pressure washer in front of half-cleaned car

 

 

Особое внимание: Что клиенты делают с Kärcher?

 

Существует множество способов очистить от грязи места и предметы. Будь то места в доме, в офисе или уборка строительной техники. Но в основе, все наши аппараты предназначены для сохранения ценности и долговечности предметов и поверхностей.

Долгое время у компании не было стратегической маркетинговой политики, но за последние годы многое изменилось. В 2010 году мы стандартизировали наш корпоративный имидж, и с тех пор "makes a difference" стало нашей основной идеей. Теперь в качестве нашего партнера по маркетинговым коммуникациям компания привлекла к работе "агентство по индивидуальному заказу" под названием "Antoni boost" - команда, на 100% ответственная за нашу компанию. Наша цель заключается в том, чтобы сделать наш общий имидж еще более актуальным и придать ему больше эмоций.

Bring Back The WOW Photo Motif Children Playing Soccer
Portrait photo of Ulrich Lützenkirchen, Executive Creative Director at antoni boost

 

Что такое марка в наши дни? Как вы действуете и как вы изображаете мир.

 

Ульрих Лютценкирхен, исполнительный креативный директор: "Раньше основное внимание уделялось доказательству эффективности продукции. Теперь мы можем работать на основе того, что "Kärcher" уже является синонимом "высокопроизводительной технологии уборки" на международном уровне." С этой точки зрения работал над созданием уверенной и привлекательной кампании в центре которой клиент. "Мы хотим использовать фотографии, людей и их историю, чтобы приблизиться к реальной жизни, а не создавать картинку идеального мира". Большие заголовки и возросшая роль фирменных цветов Kärcher - желтый и черный - создадут фон для всего того что мы хотим передать Вам.

Лютценкирхен говорит: "Особенно молодые люди хотят знать, что происходит за имиджем. Kärcher может внести большой вклад в эту беседу - сохранение ценностей, участие в социальных проектах и сохранение памятников. И, по сравнению с обычным шлангом, промывка под давлением экономит огромное количество воды".

 

WOW моменты и другие радости: одна кампания, много новых групп клиентов

 

В то же время Люценкирхен считает, что компании несут ответственность за решение о том, какое общество они выбирают для отображения в своей рекламе. «Мы должны, по крайней мере, показать изображение реального мира, а не поддельного». Поэтому разнообразие, международный взгляд и современный образ мужских и женских ролей являются ключевыми в процессе отбора персонажей в кампании Kärcher и в том, как они представлены.

Технология очистки Kärcher используется практически во всех мыслимых областях. «Это очень широкий охват,» - говорит Люценкирхен. «И мы хотим обратиться ко всем клиентам: молодым гонщикам мотокросса так же, как и поставщику строительных услуг и фермерам». Теперь нам нужно разработать правильный образ для каждой из этих групп. Кампания будет развернута поэтапно на всех каналах с весны 2020 года. «Нам потребуется время, чтобы охватить всех, но я уверен, что клиенты заметят - потому что мы ПРОСТО WOW!»

Bring Back The WOW Photo Man trimming hedge
Bring Back The WOW photo motif skateboard powered by pressure washer

Bring Back The WOW photo motif pressure washer

Bring Back The WOW photo motif hedge trimmer

Bring Back The WOW Fotomotiv Professional cleaning devices

    Created with AI (artificial intelligence)

    Created with AI (artificial intelligence)

    ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

    Контактные данные Керхер Центров

    Онлайн магазин

    Наши акции

    Karcher know-how

     

    СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

    Корпоративный кодекс Karcher

    КОНТАКТЫ

    Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

    Головной офис

    ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
    мун. Кишинев, Республика Молдова
    Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
    Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
    e-mail: info@karcher.md

    СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
    • SSL Secured
    CO₂- NEUTRAL WEBSITE
    © 2026 Керхер Молдова