Особое внимание: Что клиенты делают с Kärcher?

Существует множество способов очистить от грязи места и предметы. Будь то места в доме, в офисе или уборка строительной техники. Но в основе, все наши аппараты предназначены для сохранения ценности и долговечности предметов и поверхностей.

Долгое время у компании не было стратегической маркетинговой политики, но за последние годы многое изменилось. В 2010 году мы стандартизировали наш корпоративный имидж, и с тех пор "makes a difference" стало нашей основной идеей. Теперь в качестве нашего партнера по маркетинговым коммуникациям компания привлекла к работе "агентство по индивидуальному заказу" под названием "Antoni boost" - команда, на 100% ответственная за нашу компанию. Наша цель заключается в том, чтобы сделать наш общий имидж еще более актуальным и придать ему больше эмоций.