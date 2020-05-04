PUR ȘI SIMPLU WOW
De multe ori, companiile își renovează brandul pentru a avansa recunoașterea mărcii sau pentru a îmbunătăți o imagine anterior deteriorată. Din fericire, compania Kärcher se bucură de aprecierea clienților fideli din întreaga lume. Cu toate acestea, în loc să ne relaxăm și să ne bucurăm de faima deja acumulată, noi tindem mereu spre dezvoltare. În acest context, în primăvara anului 2020 revenim cu o nouă campanie.
Personajele principale: viața reală în corelare cu emoțiile trăite.
Un accent deosebit: Ce fac clienții cu produsele Kärcher?
Există multe moduri de a curăța locurile și obiectele de murdărie. Fie că este vorba despre un loc în casă, la birou sau echipamente utilizate în domeniul construcției. Însă, primordial, toate utilajele noastre sunt concepute pentru a păstra valoarea și durabilitatea obiectelor și suprafețelor.
Multă vreme, compania nu a avut o politică strategică de marketing, dar s-au schimbat multe în ultimii ani. În 2010, am standardizat imaginea noastră corporativă, iar de atunci „makes a difference” a devenit ideea noastră principală. Acum, în calitate de partener în domeniul marketing-ului, este „agenție personalizată” numită „Antoni boost”, o echipă care este 100% responsabilă pentru compania noastră. Scopul nostru este să facem imaginea noastră generală mai relevantă și să îi oferim mai multe emoții.
Ce reprezintă un brand astăzi? Cum acționezi și cum portretizezi lumea.
Ulrich Lutzenkirchen, Director Executiv de Creație: „Anterior, accentul a fost pus pe dovedirea performanței produselor noastre. Actual, însă, putem lucra bazându-ne pe sinonimia cuvintelor ”Kärcher” și „tehnologie de curățare de înaltă performanță” la nivel internațional.” Din acest punct de vedere, am lucrat la crearea unei campanii atractive în centrul căreia este clientul. „Vrem să folosim fotografii, oameni și istoria lor pentru a ne apropia de viața reală și nu pentru a crea o imagine a unei lumi ideale”. Titlurile cu litere mari și rolul culorilor Kärcher - galben și negru - vor crea fundalul pentru tot ceea ce dorim să vă transmitem.
Lutzenkirchen spune: "Îndeosebi, tinerii doresc să știe ce se întâmplă în spatele brand-ului. Kärcher poate contribui foarte mult la această conversație - păstrarea valorilor, participarea la proiecte sociale și conservarea monumentelor. Și, în comparație cu un furtun obișnuit, scurgerea sub presiune economisește multă apă.”
Momente WOW și alte bucurii: o campanie, multe grupuri de clienți noi
În același timp, Lutsenkirchen consideră că companiile sunt responsabile pentru elementele afișate în publicitatea lor. „Cel puțin ar trebui să arătăm o imagine a lumii reale, ci nu una falsă.” Prin urmare, diversitatea, perspectivele internaționale și imaginea modernă a rolurilor masculine și feminine sunt elemente esențiale în procesul de selecție al personajelor participante în campania Kärcher.
Tehnologia de curățare Kärcher este utilizată practic în toate zonele imaginabile. „Aceasta este un fapt esențial”, spune Lutsenkirchen. „Și dorim să facem apel la toți clienții: tineri pasionați de curse de motocross, precum și furnizori de servicii de construcții sau fermieri.” Acum trebuie să creăm o imagine potrivită pentru fiecare dintre aceste grupuri. Campania va fi lansată pe etape pe toate canalele în primăvara anului 2020. „Ne va lua ceva timp să aducem la cunoștință mesajul nostru întregii lumi, dar sunt sigur că toți clienții ne vor observa - pentru că noi suntem PUR ȘI SIMPLU WOW!"