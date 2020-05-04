Un accent deosebit: Ce fac clienții cu produsele Kärcher?

Există multe moduri de a curăța locurile și obiectele de murdărie. Fie că este vorba despre un loc în casă, la birou sau echipamente utilizate în domeniul construcției. Însă, primordial, toate utilajele noastre sunt concepute pentru a păstra valoarea și durabilitatea obiectelor și suprafețelor.

Multă vreme, compania nu a avut o politică strategică de marketing, dar s-au schimbat multe în ultimii ani. În 2010, am standardizat imaginea noastră corporativă, iar de atunci „makes a difference” a devenit ideea noastră principală. Acum, în calitate de partener în domeniul marketing-ului, este „agenție personalizată” numită „Antoni boost”, o echipă care este 100% responsabilă pentru compania noastră. Scopul nostru este să facem imaginea noastră generală mai relevantă și să îi oferim mai multe emoții.