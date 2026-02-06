Аккумуляторный пылесос для сбора золы и пепла AD 2 Battery Set
Мощный, долговечный пылесос для золы, работающий от аккумулятора Аккумулятор AD 2 со стабильно высокой мощностью всасывания благодаря встроенной функции ReBoost для очистки фильтра. Идеально подходит для очистки каминов и барбекю.
Наш аккумуляторный пылесос для золы AD 2 Battery позволяет легко и быстро удалить золу из каминов, систем отопления на пеллетах или угольных барбекю. Мощный сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В с технологией реального времени для отображения времени работы от аккумулятора на встроенном ЖК-дисплее обеспечивает необходимую выносливость. В сочетании с умными инновациями, такими как функция ReBoost для эффективной очистки фильтра одним нажатием кнопки, всегда гарантируется высокая и постоянная мощность всасывания. Крупная грязь, пепел или даже мелкие частицы пыли надежно всасываются – даже в труднодоступных местах благодаря скошенной ручке. Гибкий всасывающий шланг из металла с покрытием, а также огнеупорный поддон объемом 14 литров обеспечивают максимальную безопасность. А благодаря прочному плоскому складчатому фильтру с расположенным перед ним фильтром грубой очистки из металла вытяжной воздух также не содержит пыли. После завершения работы всасывающий шланг просто вставляется в углубление в корпусе устройства, и все компактно хранится.
Особенности и преимущества
Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В
Негорючие конструктивные материалы, металлические мусоросборник и шланг (в оболочке)
Технология очистки фильтра Kärcher ReBoost - очистка фильтра нажатием кнопки
Система фильтрации (огнестойкая) из соединенных плоского складчатого фильтра и металлического фильтра для крупного мусора
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|200
|Мощность всасывания (Вт)
|45
|Разрежение (мбар)
|макс. 95
|Расход воздуха (л/с)
|макс. 22
|Объем мусоросборника (л)
|14
|Номин. диаметр аксессуаров (мм)
|35
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Емкость (Ач)
|2,5
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|прим. 13 (2,5 А·ч)
|Время заряда стандартным зарядным устройством. (мин)
|300
|Зарядный ток (A)
|0,5
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Уровень шума (дБ(А))
|78
|Цвет
|Черный
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|3,925
|Вес (с упаковкой) (кг)
|6,617
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|328 x 343 x 431
Scope of supply
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки
- Аккумулятор: Аккумуляторная батарея 18 В / 2,5 Ач (1 шт.)
- Зарядное устройство: Стандартное зарядное устройство Battery Power 18 В (1 шт.)
- Длина всасывающего шланга: 1.2 м
- Материал всасывающего шланга: Металл, в оболочке
- Плоский складчатый фильтр: 1 шт., 1 / полиэфирный, невоспламеняющийся
- Фильтр для крупных частиц грязи.
- Фильтр для крупного мусора: Металл
Оснащение
- Материал контейнера для мусора: Металл
- Интеллектуальный дисплей: встроено в аккумулятор
- Функция очистки фильтра
- Изогнутая трубка на рукоятке всасывающего шланга
- Удобная ручка на контейнере
- Пространство для хранения мелких деталей
Видео
Области применения
- Удаление золы
- Камины, печи
- Барбекю