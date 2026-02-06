Аккумуляторный пылесос для сбора золы и пепла AD 2 Battery Set

Мощный, долговечный пылесос для золы, работающий от аккумулятора Аккумулятор AD 2 со стабильно высокой мощностью всасывания благодаря встроенной функции ReBoost для очистки фильтра. Идеально подходит для очистки каминов и барбекю.

Наш аккумуляторный пылесос для золы AD 2 Battery позволяет легко и быстро удалить золу из каминов, систем отопления на пеллетах или угольных барбекю. Мощный сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В с технологией реального времени для отображения времени работы от аккумулятора на встроенном ЖК-дисплее обеспечивает необходимую выносливость. В сочетании с умными инновациями, такими как функция ReBoost для эффективной очистки фильтра одним нажатием кнопки, всегда гарантируется высокая и постоянная мощность всасывания. Крупная грязь, пепел или даже мелкие частицы пыли надежно всасываются – даже в труднодоступных местах благодаря скошенной ручке. Гибкий всасывающий шланг из металла с покрытием, а также огнеупорный поддон объемом 14 литров обеспечивают максимальную безопасность. А благодаря прочному плоскому складчатому фильтру с расположенным перед ним фильтром грубой очистки из металла вытяжной воздух также не содержит пыли. После завершения работы всасывающий шланг просто вставляется в углубление в корпусе устройства, и все компактно хранится.

Особенности и преимущества
Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В
Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В
Негорючие конструктивные материалы, металлические мусоросборник и шланг (в оболочке)
Негорючие конструктивные материалы, металлические мусоросборник и шланг (в оболочке)
Технология очистки фильтра Kärcher ReBoost - очистка фильтра нажатием кнопки
Технология очистки фильтра Kärcher ReBoost - очистка фильтра нажатием кнопки
Система фильтрации (огнестойкая) из соединенных плоского складчатого фильтра и металлического фильтра для крупного мусора
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 18 В.
Номинальная потребляемая мощность (Вт) 200
Мощность всасывания (Вт) 45
Разрежение (мбар) макс. 95
Расход воздуха (л/с) макс. 22
Объем мусоросборника (л) 14
Номин. диаметр аксессуаров (мм) 35
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 18
Емкость (Ач) 2,5
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) прим. 13 (2,5 А·ч)
Время заряда стандартным зарядным устройством. (мин) 300
Зарядный ток (A) 0,5
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Уровень шума (дБ(А)) 78
Цвет Черный
Масса (без принадлежностей) (кг) 3,925
Вес (с упаковкой) (кг) 6,617
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 328 x 343 x 431

Scope of supply

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки
  • Аккумулятор: Аккумуляторная батарея 18 В / 2,5 Ач (1 шт.)
  • Зарядное устройство: Стандартное зарядное устройство Battery Power 18 В (1 шт.)
  • Длина всасывающего шланга: 1.2 м
  • Материал всасывающего шланга: Металл, в оболочке
  • Плоский складчатый фильтр: 1 шт., 1 / полиэфирный, невоспламеняющийся
  • Фильтр для крупных частиц грязи.
  • Фильтр для крупного мусора: Металл

Оснащение

  • Материал контейнера для мусора: Металл
  • Интеллектуальный дисплей: встроено в аккумулятор
  • Функция очистки фильтра
  • Изогнутая трубка на рукоятке всасывающего шланга
  • Удобная ручка на контейнере
  • Пространство для хранения мелких деталей
Области применения
  • Удаление золы
  • Камины, печи
  • Барбекю
