Наш аккумуляторный пылесос для золы AD 2 Battery позволяет легко и быстро удалить золу из каминов, систем отопления на пеллетах или угольных барбекю. Мощный сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В с технологией реального времени для отображения времени работы от аккумулятора на встроенном ЖК-дисплее обеспечивает необходимую выносливость. В сочетании с умными инновациями, такими как функция ReBoost для эффективной очистки фильтра одним нажатием кнопки, всегда гарантируется высокая и постоянная мощность всасывания. Крупная грязь, пепел или даже мелкие частицы пыли надежно всасываются – даже в труднодоступных местах благодаря скошенной ручке. Гибкий всасывающий шланг из металла с покрытием, а также огнеупорный поддон объемом 14 литров обеспечивают максимальную безопасность. А благодаря прочному плоскому складчатому фильтру с расположенным перед ним фильтром грубой очистки из металла вытяжной воздух также не содержит пыли. После завершения работы всасывающий шланг просто вставляется в углубление в корпусе устройства, и все компактно хранится.