AD 2 cu baterie aspiră cenușa din șeminee, sisteme de încălzire cu peleți sau grătare cu cărbune. Bateria puternică de 18 V Kärcher cu tehnologie în timp real pentru afișarea duratei de funcționare a bateriei pe un afișaj LCD integrat. Cu inovații inteligente, cum ar fi funcția ReBoost pentru o curățare eficientă a filtrului printr-o simplă apăsare a unui buton și o putere de aspirare constantă în orice moment. Murdăria grosieră, cenușa sau chiar particule fine de praf sunt aspirate în mod eficient. Poate aspira în locuri dificil de accesat datorită duzei pentru spatii inguste. Furtunul de aspirare flexibil din metal, precum și cuva de 14 litri rezistenta la flacără asigură siguranță maximă. Datorită filtrului plisat, filtrului de murdărie grosieră din metal- aerul evacuat este curat. După finalizarea lucrărilor, furtunul de aspirare este introdus pur și simplu stocat pe carcasa dispozitivului pentru a economisi spațiul de depozitare.