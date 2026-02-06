Аккумуляторный ручной пылесос CVH 2-4
Всегда под рукой для быстрого удаления пыли и крошек: компактный, мобильный и универсальный ручной пылесос CVH 2-4, оснащаемый сменным 4-вольтным аккумулятором. Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
Максимальная гибкость благодаря сменному аккумулятору: ручной пылесос CVH 2-4 всегда готов к работе и позволяет быстро решать множество задач уборки на кухне, в гостиной, спальне или салоне автомобиля. Он легко собирает пыль и мелкий мусор – волосы, крошки еды и т. п. При помощи щелевой насадки «2 в 1» им можно очищать как чувствительные к механическим воздействиям поверхности, так и труднодоступные места. Легкий и компактный аппарат очень удобен в обращении и гарантирует гигиеничную уборку. 2-ступенчатая система фильтрации обеспечивает чистоту выпускаемого воздуха. Не входящий в комплект поставки сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 4 В совместим со всеми аппаратами Kärcher на этой аккумуляторной платформе.
Особенности и преимущества
Питание от батареи Kärcher 4 В: сменная батарея доступна в качестве отдельного аксессуараМаксимум гибкости и продление времени работы за счет использования дополнительного аккумулятора. Долговечный, безопасный и мощный благодаря литий-ионным элементам. Совместимость со всеми аппаратами Kärcher на платформе Battery Power 4 В.
Компактный, простой и готовый к немедленному использованиюГотов к использованию в любое время. Широкое применение благодаря унивесальным аксессуарам.
Двухступенчатая система фильтрацииЭффективная система фильтрации: предварительный фильтр из стальной сетки для крупных загрязнений, фильтр тонкой очистки для чистого отработанного воздуха.
Высокая эффективность уборки
- Оптимальная сила всасывания для любых видов небольших уборочных работ.
Практичные аксессуары
- Пригодность для очистки чувствительных поверхностей и труднодоступных мест.
Моющийся фильтр и пылесборник
- Возможность легкой очистки под струей воды и повторного применения.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|4 B aккумуляторная платформа
|Контейнер (л)
|0,15
|Потребляемая мощность (Вт)
|54
|Время работы - макс. уровень (мин)
|10
|Напряжение (В)
|Номинальный 3,6 - 3,7 - макс. 4,2
|Необходимое количество аккумуляторов (шт.)
|1
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 10 (2,5 А·ч)
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|0,59
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,153
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|359 x 76 x 77
Scope of supply
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
- Щелевая насадка "2 в 1"
- Тип фильтра HEPA: HEPA фильтр (EN 1822:1998)
Видео
Области применения
- Мягкая мебель
- Интерьер автомобиля