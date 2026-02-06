Аккумуляторный ручной пылесос CVH 2-4

Всегда под рукой для быстрого удаления пыли и крошек: компактный, мобильный и универсальный ручной пылесос CVH 2-4, оснащаемый сменным 4-вольтным аккумулятором. Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.

Максимальная гибкость благодаря сменному аккумулятору: ручной пылесос CVH 2-4 всегда готов к работе и позволяет быстро решать множество задач уборки на кухне, в гостиной, спальне или салоне автомобиля. Он легко собирает пыль и мелкий мусор – волосы, крошки еды и т. п. При помощи щелевой насадки «2 в 1» им можно очищать как чувствительные к механическим воздействиям поверхности, так и труднодоступные места. Легкий и компактный аппарат очень удобен в обращении и гарантирует гигиеничную уборку. 2-ступенчатая система фильтрации обеспечивает чистоту выпускаемого воздуха. Не входящий в комплект поставки сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 4 В совместим со всеми аппаратами Kärcher на этой аккумуляторной платформе.

Особенности и преимущества
Аккумуляторный ручной пылесос CVH 2-4: Питание от батареи Kärcher 4 В: сменная батарея доступна в качестве отдельного аксессуара
Максимум гибкости и продление времени работы за счет использования дополнительного аккумулятора. Долговечный, безопасный и мощный благодаря литий-ионным элементам. Совместимость со всеми аппаратами Kärcher на платформе Battery Power 4 В.
Аккумуляторный ручной пылесос CVH 2-4: Компактный, простой и готовый к немедленному использованию
Готов к использованию в любое время. Широкое применение благодаря унивесальным аксессуарам.
Аккумуляторный ручной пылесос CVH 2-4: Двухступенчатая система фильтрации
Эффективная система фильтрации: предварительный фильтр из стальной сетки для крупных загрязнений, фильтр тонкой очистки для чистого отработанного воздуха.
Высокая эффективность уборки
  • Оптимальная сила всасывания для любых видов небольших уборочных работ.
Практичные аксессуары
  • Пригодность для очистки чувствительных поверхностей и труднодоступных мест.
Моющийся фильтр и пылесборник
  • Возможность легкой очистки под струей воды и повторного применения.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа 4 B aккумуляторная платформа
Контейнер (л) 0,15
Потребляемая мощность (Вт) 54
Время работы - макс. уровень (мин) 10
Напряжение (В) Номинальный 3,6 - 3,7 - макс. 4,2
Необходимое количество аккумуляторов (шт.) 1
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) макс. 10 (2,5 А·ч)
Масса (без принадлежностей) (кг) 0,59
Вес (с упаковкой) (кг) 1,153
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 359 x 76 x 77

Scope of supply

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
  • Щелевая насадка "2 в 1"
  • Тип фильтра HEPA: HEPA фильтр (EN 1822:1998)
Аккумуляторный ручной пылесос CVH 2-4
Видео

Области применения
  • Мягкая мебель
  • Интерьер автомобиля
Принадлежности
