Максимальная гибкость благодаря сменному аккумулятору: ручной пылесос CVH 2-4 всегда готов к работе и позволяет быстро решать множество задач уборки на кухне, в гостиной, спальне или салоне автомобиля. Он легко собирает пыль и мелкий мусор – волосы, крошки еды и т. п. При помощи щелевой насадки «2 в 1» им можно очищать как чувствительные к механическим воздействиям поверхности, так и труднодоступные места. Легкий и компактный аппарат очень удобен в обращении и гарантирует гигиеничную уборку. 2-ступенчатая система фильтрации обеспечивает чистоту выпускаемого воздуха. Не входящий в комплект поставки сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 4 В совместим со всеми аппаратами Kärcher на этой аккумуляторной платформе.