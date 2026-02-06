Aspirator de mana CVH 2-4
Puneți capăt prafului și firimiturilor: Aspiratorul portabil compact CVH 2-4 cu acumulator interschimbabil de 4 V este întotdeauna gata de utilizare. Bateria și încărcătorul de baterie nu sunt incluse.
Oferă o flexibilitate deosebită cu baterie interschimbabilă: Aspiratorul portabil CVH 2-4 este întotdeauna gata de utilizare și la îndemână pentru multe sarcini de curățare, în bucătărie, în camera de zi sau în interiorul vehiculului. Îndepărtează cu ușurință murdăria, cum ar fi fi firimiturile, părul și praful. Duza pentru spații înguste 2 în 1 asigură curățenia pe suprafețele sensibile și în locurile greu accesibile. Ușor și cu un design compact, aspiratorul permite o funcționare ergonomică și igienică, fără contact cu murdăria. Un sistem de filtrare în 2 etape asigură un aer de evacuare curat. Baterie Kärcher de 4 V nu este inclusă în pachetul de livrare.
Caracteristici si beneficii
Baterie Kärcher de 4 V: Baterie interschimbabilă disponibilă ca accesoriu separat.Flexibilitate maximă și durată de funcționare extinsă datorită bateriei suplimentare. Durată de viață, sigură și puternică datorită celulelor Li-Ion. Compatibil cu toate dispozitivele Kärcher cu acumulator de 4 V.
Compact, simplu și gata de utilizare imediatăGata de utilizare în orice moment și aplicație versatilă datorită accesoriilor practice.
Sistem de filtrare în două etapeFoarte eficient: pre-filtru cu plasă de oțel pentru murdăria grosieră, filtru fin pentru un aer de evacuare curat.
Performanță puternică de curățare
- Putere de aspirare optimă pentru toate tipurile de sarcini de curățare mai mici.
Accesorii practice
- Potrivit pentru suprafețe delicate și zone greu accesibile.
Filtru lavabil și recipient pentru praf
- Ușor de curățat sub jet de apă și poate fi refolosit.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 4 V
|Recipient (l)
|0,15
|Putere nominală de intrare (W)
|54
|Funcționare la modul maxim (minute) (min)
|10
|Tensiune (V)
|nominal 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Numărul de baterii necesare. (Bucată)
|1
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|max. 10 (2,5 Ah)
|Greutate fără accesorii (kg)
|0,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|359 x 76 x 77
Scope of supply
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
- Duză de curățare 2 în 1
- Tip de filtru HEPA: Filtru HEPA (EN 1822:1998)
Video
Domenii de intrebuintare
- Mobilier tapițat
- Interiorul vechicolului