Oferă o flexibilitate deosebită cu baterie interschimbabilă: Aspiratorul portabil CVH 2-4 este întotdeauna gata de utilizare și la îndemână pentru multe sarcini de curățare, în bucătărie, în camera de zi sau în interiorul vehiculului. Îndepărtează cu ușurință murdăria, cum ar fi fi firimiturile, părul și praful. Duza pentru spații înguste 2 în 1 asigură curățenia pe suprafețele sensibile și în locurile greu accesibile. Ușor și cu un design compact, aspiratorul permite o funcționare ergonomică și igienică, fără contact cu murdăria. Un sistem de filtrare în 2 etape asigură un aer de evacuare curat. Baterie Kärcher de 4 V nu este inclusă în pachetul de livrare.