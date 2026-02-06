Пылесос с аквафильтром DS 6

Пылесос с инновационной технологией фильтрации, обеспечивает очищенный на 99,5% воздух. Огромное преимущество - и не только для аллергиков - пылесос с аквафильтром для сухой уборки.

Пылесос с аквафильтром Karcher DS 6 не только тщательно убирает полы, но и освежает и на 99,5 % обеспыливает выходящий воздух. Что заметно улучшает микроклимат в помещении. В отличие от традиционных пылесосов с фильтр-мешком DS 6 с водяным фильтром делает ставку на природную силу воды, которая циркулирует внутри фильтра на высокой скорости. Всасываемая грязь пропускается через поток воды, надежно отфильтровывается из воздуха и связывается с водой. Результат: наружу выходит необычайно свежий и чистый воздух.

Особенности и преимущества
Пылесос с аквафильтром DS 6: Многоступенчатая система фильтрации, состоящая из инновационного фильтра для воды, допускающего промывку долговечного промежуточного фильтра и высокоэффективного фильтра HEPA 12 (EN 1822: 1998)
Фильтрация 99,5% пыли из воздуха. Идеальное решение для аллергиков.
Пылесос с аквафильтром DS 6: Съемный фильтр для воды
Удобство наполнения и очистки.
Пылесос с аквафильтром DS 6: Удобное парковочное положение
На время перерывов в работе удлинительная трубка со шлангом и насадкой для пола быстро закрепляется на корпусе пылесоса. Хранение аппарата с экономией места.
Энергоэффективный электродвигатель
  • В силе всасывания аппарат не уступает пылесосам мощностью 1400 Вт.
  • Низкое энергопотребление.
Автоматическое сматывание кабеля
  • Быстрое и удобное автоматическое сматывание кабеля нажатием кнопки.
Хранение аксессуаров на корпусе
  • Отсек для принадлежностей позволяет аккуратно уложить насадки и всегда иметь их под рукой.
Спецификации

Технические характеристики

Тип пылесоса Пылесос с аквафильтром
Потребляемая мощность (Вт) 650
Фильтр для воды (л) 2
Рабочий радиус (м) 10,2
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Масса (без принадлежностей) (кг) 7,5
Вес (с упаковкой) (кг) 10,7
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 535 x 289 x 345

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 2.1 м
  • Материал телескопической всасывающей трубки.: Хромированный
  • Переключаемая насадка для сухой уборки
  • Щелевая насадка
  • Насадка для мягкой мебели
  • Тип фильтра HEPA: Фильтр HEPA 12 (EN 1822:1998)
  • Пеногаситель “FoamStop”
  • Фильтр защиты электродвигателя

Оснащение

  • Удобное парковочное положение
  • Хранение аксессуаров на корпусе
Видео

Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Ковры
  • Текстильные поверхности
  • Прихожие
  • Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
