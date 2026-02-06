Пылесос с аквафильтром Karcher DS 6 не только тщательно убирает полы, но и освежает и на 99,5 % обеспыливает выходящий воздух. Что заметно улучшает микроклимат в помещении. В отличие от традиционных пылесосов с фильтр-мешком DS 6 с водяным фильтром делает ставку на природную силу воды, которая циркулирует внутри фильтра на высокой скорости. Всасываемая грязь пропускается через поток воды, надежно отфильтровывается из воздуха и связывается с водой. Результат: наружу выходит необычайно свежий и чистый воздух.