Пылесос с аквафильтром DS 6
Пылесос с инновационной технологией фильтрации, обеспечивает очищенный на 99,5% воздух. Огромное преимущество - и не только для аллергиков - пылесос с аквафильтром для сухой уборки.
Пылесос с аквафильтром Karcher DS 6 не только тщательно убирает полы, но и освежает и на 99,5 % обеспыливает выходящий воздух. Что заметно улучшает микроклимат в помещении. В отличие от традиционных пылесосов с фильтр-мешком DS 6 с водяным фильтром делает ставку на природную силу воды, которая циркулирует внутри фильтра на высокой скорости. Всасываемая грязь пропускается через поток воды, надежно отфильтровывается из воздуха и связывается с водой. Результат: наружу выходит необычайно свежий и чистый воздух.
Особенности и преимущества
Многоступенчатая система фильтрации, состоящая из инновационного фильтра для воды, допускающего промывку долговечного промежуточного фильтра и высокоэффективного фильтра HEPA 12 (EN 1822: 1998)Фильтрация 99,5% пыли из воздуха. Идеальное решение для аллергиков.
Съемный фильтр для водыУдобство наполнения и очистки.
Удобное парковочное положениеНа время перерывов в работе удлинительная трубка со шлангом и насадкой для пола быстро закрепляется на корпусе пылесоса. Хранение аппарата с экономией места.
Энергоэффективный электродвигатель
- В силе всасывания аппарат не уступает пылесосам мощностью 1400 Вт.
- Низкое энергопотребление.
Автоматическое сматывание кабеля
- Быстрое и удобное автоматическое сматывание кабеля нажатием кнопки.
Хранение аксессуаров на корпусе
- Отсек для принадлежностей позволяет аккуратно уложить насадки и всегда иметь их под рукой.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип пылесоса
|Пылесос с аквафильтром
|Потребляемая мощность (Вт)
|650
|Фильтр для воды (л)
|2
|Рабочий радиус (м)
|10,2
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|7,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|10,7
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|535 x 289 x 345
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 2.1 м
- Материал телескопической всасывающей трубки.: Хромированный
- Переключаемая насадка для сухой уборки
- Щелевая насадка
- Насадка для мягкой мебели
- Тип фильтра HEPA: Фильтр HEPA 12 (EN 1822:1998)
- Пеногаситель “FoamStop”
- Фильтр защиты электродвигателя
Оснащение
- Удобное парковочное положение
- Хранение аксессуаров на корпусе
Видео
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Ковры
- Текстильные поверхности
- Прихожие
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)