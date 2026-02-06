Aspirator cu filtrare prin apa DS 6
Aspiratorul Kärcher cu filtru de apă nu garantează numai o podea curată, ci și aer proaspăt și curat 99,95%* (99,5%). Aceasta duce la o atmosferă mai plăcută si presupune un beneficiu foarte important pentru cei care sufera de alergii.
Aspiratorul Kärcher cu filtru de apă nu garantează numai o podea curată, ci și aer proaspăt și curat 99,95%* (99,5%) Spre deosebire de un aspirator traditional cu pungi de filtrare, noul aspirator cu filtru de apă funcționează cu puterea naturală a apei. Apa din filtru este învârtită la înaltă viteză, datorită puterii mari de aspirare. Murdăria aspirată trebuie să treacă prin apa învolburată. În acest fel, murdăria este filtrată foarte eficient și legată în apă. Rezultatul este un aer proaspăt și extrem de curat!
Caracteristici si beneficii
Sistem de filtrare multiplu, cu un filtru pe baza de apa inovator, filtru intermediar ce poate fi spalat si un filtru HEPA 12 (EN1822:1998)Filtreaza 99,5% din praful din aer, rezultand un climat interior placut. Recomandat pentru persoanele alergice.
Filtru de apăUșor de umplut și curățat.
Poziție practică de staționareÎn caz de întrerupere a lucrului, tubul de aspirare și duza de podea pot fi parcate comod și rapid Ergonomic
Motor cu consum redus de energie
- Aspiră la fel de puternic ca un aparat de 1400-watt.
- Consum redus de energie.
Rebobinarea automată a cablului
- Depozitarea rapidă și ușoară a cablului de alimentare, prin apăsarea unui buton.
Păstrare accesorii pe aparat
- Toate accesoriile pot fi depozitate ușor accesibile pe aparat.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tip de aspirator.
|Aspirator cu filtrare prin apa
|Puterea motorului (W)
|650
|Filtru de apă (l)
|2
|Rază de operare (m)
|10,2
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Greutate fără accesorii (kg)
|7,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|10,7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|535 x 289 x 345
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 2.1 m
- Tub de aspirație telescopic, material: Cromat
- Duza pentru podea uscată comutabilă
- Duza pentru spații înguste
- Duza pentru tapițerii
- Tip de filtru HEPA: Filtru HEPA 12 (EN1822:1998).
- Antispumant"FoamStop"
- Filtru de protecție a motorului
Echipament
- Poziție practică de staționare
- Păstrare accesorii pe aparat
Video
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
- Covoare
- Suprafețe textile
- Holuri
- Zone greu accesibile (colțuri, rosturi, goluri etc.)