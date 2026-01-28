Пылесос с аквафильтром DS 6 Plus
Пылесос с водяным фильтром, выпускающий наружу свежий, очищенный на 99,95% воздух, прекрасно подходит для аллергиков – и не только для них.
Пылесос с аквафильтром DS 6 Plus тщательно очищает не только полы, но и выпускаемый воздух. Задерживая 99,95 % пыли, он создает в помещениях благоприятный микроклимат. В отличие от обычных пылесосов, оснащаемых фильтр-мешками, в аппарате DS 6 Plus используется водяной фильтр. Внутри него образуется движущийся с высокой скоростью водяной вихрь, отделяющий и связывающий частицы грязи, содержащиеся в засасываемом воздухе. В результате из пылесоса выходит чистый воздух, что обеспечивает создание в доме свежей, здоровой атмосферы.
Особенности и преимущества
Многоступенчатая система фильтрации включает в себя инновационный аквафильтр, промежуточный фильтр и фильтр HEPA 13 (EN 1822: 1998).Аквафильтр задерживает 99,95% частиц пыли Чистый пол, чистый воздух! Идеальное решение для аллергиков.
Съемный фильтр для водыУдобство наполнения и очистки.
Удобное парковочное положениеНа время перерывов в работе удлинительная трубка со шлангом и насадкой для пола быстро закрепляется на корпусе пылесоса. Хранение аппарата с экономией места.
Энергоэффективный электродвигатель
- В силе всасывания аппарат не уступает пылесосам мощностью 1400 Вт.
- Низкое энергопотребление.
Автоматическое сматывание кабеля
- Быстрое и удобное автоматическое сматывание кабеля нажатием кнопки.
Хранение аксессуаров на корпусе
- Отсек для принадлежностей позволяет аккуратно уложить насадки и всегда иметь их под рукой.
Спецификации
Технические характеристики
|Потребляемая мощность (Вт)
|650
|Фильтр для воды (л)
|2
|Рабочий радиус (м)
|10,2
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Цвет
|Белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|7,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|11,6
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|532 x 289 x 344
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 2.1 м
- Материал телескопической всасывающей трубки.: Хромированный
- Переключаемая насадка для сухой уборки
- Щелевая насадка
- Насадка для мягкой мебели
- Тип фильтра HEPA: Фильтр HEPA 13
- Пеногаситель “FoamStop”
- Турбо насадка
- Фильтр защиты электродвигателя
Оснащение
- Удобное парковочное положение
- Хранение аксессуаров на корпусе
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Ковры
- Текстильные поверхности
- Прихожие
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)