Experimentează performanța superioară a aspiratorului DS 6 Plus cu filtrare prin apă! Acest aspirator nu doar curăță eficient podelele, ci oferă și un aer proaspăt, eliminând 99,95% din praf din aerul evacuat. Beneficiază de calitatea aerului îmbunătățită și de senzația de prospețime în încăpere. Spre deosebire de aspiratoarele tradiționale cu saci de filtru, DS 6 Plus se bazează pe puterea naturală a apei, care este vârtejită în jurul filtrului cu viteze mari. Murdăria aspirată traversează acest vârtej de apă, fiind filtrată în mod extrem de eficient și reținută în apă. Rezultatul? Un aer proaspăt și extraordinar de curat eliberat în încăpere. Descoperă o curățare superioară și un aer proaspăt cu aspiratorul DS 6 Plus!