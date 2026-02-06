Аккумуляторный пылесос KVA 2

KVA 2 – компактный и легкий пылесос с высочайшей силой всасывания! Благодаря поворачивающемуся на 180° шарниру он гарантирует максимум маневренности и превосходную очистку любых напольных покрытий.

Беспроводной пылесос KVA 2: испытайте новый уровень чистоты! Этот компактный пылесос сочетает в себе выдающуюся производительность с удобным дизайном для безупречно чистого дома. Максимальная производительность при компактных размерах! Оптимизированное уплотнение KVA 2 обеспечивает превосходный сбор пыли со всех типов полов. Три режима уборки адаптируются к любой задаче, от быстрой точечной уборки до тщательного удаления въевшейся грязи. Весящий всего 2,1 килограмма, он является настоящим легким помощником, идеальным для легкой уборки – даже над головой. Шарнирное соединение на 180° делает его чрезвычайно маневренным. Сверхтихая уборка при уровне шума менее 78 дБ для максимального комфорта. Многоступенчатая система фильтрации HEPA обеспечивает здоровый воздух, отфильтровывая 99,9 процента частиц (протестировано в соответствии с EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) и гарантируя чистый вытяжной воздух – что делает его идеальным выбором для людей, страдающих аллергией. Для максимальной гибкости и удобства KVA 2 можно заряжать через USB-C. В комплект поставки входят щелевая насадка, мягкая щетка для пыли и настенное крепление. KVA 2: ваш идеальный партнер для чистого дома.

Особенности и преимущества
Аккумуляторный пылесос KVA 2: Компактность и очень малый вес
Компактность и очень малый вес
Весит всего 2,1 кг, что упрощает уборку – в том числе на лестницах или над головой. Очень малый вес (всего ок. 1,3 кг) в режиме ручного пылесоса – оптимальный аппарат для очистки мебели и труднодоступных мест. Простое, интуитивно понятное управление аппаратом с узкой конструкцией корпуса.
Аккумуляторный пылесос KVA 2: Шарнир с поворотом на 180° – гибкость и маневренность
Шарнир с поворотом на 180° – гибкость и маневренность
Неограниченная мобильность для быстрой и эффективной уборки. Легкая очистка пола под мебелью и тщательная уборка в труднодоступных местах. Новый уровень гибкости и комфорта.
Аккумуляторный пылесос KVA 2: Эффективность фильтрации более 99,9 % за счет HEPA-фильтра
Эффективность фильтрации более 99,9 % за счет HEPA-фильтра
Свободное дыхание: чистота воздуха в помещениях благодаря использованию HEPA-фильтра. Задержание 99,9 % частиц (по результатам испытаний по стандарту ЕС IEC 62885-4:2020/A1:2023) – идеальное решение для аллергиков. Чистота и гигиена в доме – отсутствие пыли и аллергенов.
Эффективная турбощетка
  • Тщательная очистка любых напольных покрытий благодаря современной технологии насадок для пола с электроприводом.
  • Высокоэффективная технология уплотнения обеспечивает максимальную силу всасывания и эффективное удаление загрязнений – даже стойких.
  • Легкое удаление пыли, шерсти животных и крупного мусора с ковров, твердых напольных покрытий и мягкой мебели.
Высокоскоростной бесщеточный двигатель постоянного тока – мощный и долговечный
  • Впечатляющее качество уборки благодаря высокой частоте вращения и оптимальной силе всасывания.
  • Надежность и долговечность благодаря бесщеточному электроприводу – для обеспечения долгого срока службы пылесоса.
Уборка с очень низким уровнем шума (макс. 78 дБ)
  • Очень тихая уборка с уровнем шума не более 78 дБ – для комфортной атмосферы.
  • Идеальное решение для семей с детьми и домашними животными – отсутствие интенсивного шума.
Три режима уборки – универсальность и эффективность
  • Оптимальная адаптация к различным напольным покрытиям и к степени их загрязнения.
  • Режим минимальной мощности для экономии энергии и продления времени непрерывной работы (до 40 мин).
  • Режим максимальной мощности для удаления стойких загрязнений – для обеспечения сияющей чистоты.
Практичный заряд через разъем USB-C
  • Совместимость с большинством зарядных устройств – возможность гибкого и удобного заряда аккумулятора пылесоса.
  • Никаких спутанных кабелей – просто и практично.
  • Ускоренный заряд и уменьшение объема электронных отходов за счет применения универсальных зарядных кабелей.
Полная комплектация – универсальность и экономия места
  • Обширная комплектация: щелевая насадка, щеточная насадка для мебели и настенный держатель – все необходимое для уборки в доме.
  • Хранение с экономией места – идеальный аппарат для малогабаритных квартир.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Напряжение (В) 100 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Уровень шума (дБ(А)) < 78
Объем мусоросборника (мл) 600
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (/мин) Режим eco!efficiency: / прим. 40 Обычный режим: / прим. 20 Режим Boost: / прим. 9
Время заряда стандартным зарядным устройством. (мин) 240
Масса (без принадлежностей) (кг) 2,064
Вес (с упаковкой) (кг) 4,187
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1100 x 250 x 224

Scope of supply

  • Тип фильтра HEPA: HEPA-фильтр (EN 1822:1998)
  • Высокоэффективный фильтр: 1 шт.
  • Щелевая насадка
  • Насадка-кисть для мебели "2 в 1"
  • Маленький настенный держатель

Оснащение

  • Зарядное устройство: Зарядный кабель 5 В - 12 В USB-C + адаптер (по 1 шт.)
  • Безмешковая система фильтрации
Видео

Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Ковровое покрытие
  • Даже трудновыводимая грязь удаляется легко
  • Незначительные загрязнения
  • Крупный мусор
  • Мелкий мусор
  • Сухой мусор
  • Шерсть животных
Принадлежности
