Аккумуляторный пылесос KVA 2
KVA 2 – компактный и легкий пылесос с высочайшей силой всасывания! Благодаря поворачивающемуся на 180° шарниру он гарантирует максимум маневренности и превосходную очистку любых напольных покрытий.
Беспроводной пылесос KVA 2: испытайте новый уровень чистоты! Этот компактный пылесос сочетает в себе выдающуюся производительность с удобным дизайном для безупречно чистого дома. Максимальная производительность при компактных размерах! Оптимизированное уплотнение KVA 2 обеспечивает превосходный сбор пыли со всех типов полов. Три режима уборки адаптируются к любой задаче, от быстрой точечной уборки до тщательного удаления въевшейся грязи. Весящий всего 2,1 килограмма, он является настоящим легким помощником, идеальным для легкой уборки – даже над головой. Шарнирное соединение на 180° делает его чрезвычайно маневренным. Сверхтихая уборка при уровне шума менее 78 дБ для максимального комфорта. Многоступенчатая система фильтрации HEPA обеспечивает здоровый воздух, отфильтровывая 99,9 процента частиц (протестировано в соответствии с EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) и гарантируя чистый вытяжной воздух – что делает его идеальным выбором для людей, страдающих аллергией. Для максимальной гибкости и удобства KVA 2 можно заряжать через USB-C. В комплект поставки входят щелевая насадка, мягкая щетка для пыли и настенное крепление. KVA 2: ваш идеальный партнер для чистого дома.
Особенности и преимущества
Компактность и очень малый весВесит всего 2,1 кг, что упрощает уборку – в том числе на лестницах или над головой. Очень малый вес (всего ок. 1,3 кг) в режиме ручного пылесоса – оптимальный аппарат для очистки мебели и труднодоступных мест. Простое, интуитивно понятное управление аппаратом с узкой конструкцией корпуса.
Шарнир с поворотом на 180° – гибкость и маневренностьНеограниченная мобильность для быстрой и эффективной уборки. Легкая очистка пола под мебелью и тщательная уборка в труднодоступных местах. Новый уровень гибкости и комфорта.
Эффективность фильтрации более 99,9 % за счет HEPA-фильтраСвободное дыхание: чистота воздуха в помещениях благодаря использованию HEPA-фильтра. Задержание 99,9 % частиц (по результатам испытаний по стандарту ЕС IEC 62885-4:2020/A1:2023) – идеальное решение для аллергиков. Чистота и гигиена в доме – отсутствие пыли и аллергенов.
Эффективная турбощетка
- Тщательная очистка любых напольных покрытий благодаря современной технологии насадок для пола с электроприводом.
- Высокоэффективная технология уплотнения обеспечивает максимальную силу всасывания и эффективное удаление загрязнений – даже стойких.
- Легкое удаление пыли, шерсти животных и крупного мусора с ковров, твердых напольных покрытий и мягкой мебели.
Высокоскоростной бесщеточный двигатель постоянного тока – мощный и долговечный
- Впечатляющее качество уборки благодаря высокой частоте вращения и оптимальной силе всасывания.
- Надежность и долговечность благодаря бесщеточному электроприводу – для обеспечения долгого срока службы пылесоса.
Уборка с очень низким уровнем шума (макс. 78 дБ)
- Очень тихая уборка с уровнем шума не более 78 дБ – для комфортной атмосферы.
- Идеальное решение для семей с детьми и домашними животными – отсутствие интенсивного шума.
Три режима уборки – универсальность и эффективность
- Оптимальная адаптация к различным напольным покрытиям и к степени их загрязнения.
- Режим минимальной мощности для экономии энергии и продления времени непрерывной работы (до 40 мин).
- Режим максимальной мощности для удаления стойких загрязнений – для обеспечения сияющей чистоты.
Практичный заряд через разъем USB-C
- Совместимость с большинством зарядных устройств – возможность гибкого и удобного заряда аккумулятора пылесоса.
- Никаких спутанных кабелей – просто и практично.
- Ускоренный заряд и уменьшение объема электронных отходов за счет применения универсальных зарядных кабелей.
Полная комплектация – универсальность и экономия места
- Обширная комплектация: щелевая насадка, щеточная насадка для мебели и настенный держатель – все необходимое для уборки в доме.
- Хранение с экономией места – идеальный аппарат для малогабаритных квартир.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Напряжение (В)
|100 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Уровень шума (дБ(А))
|< 78
|Объем мусоросборника (мл)
|600
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (/мин)
|Режим eco!efficiency: / прим. 40 Обычный режим: / прим. 20 Режим Boost: / прим. 9
|Время заряда стандартным зарядным устройством. (мин)
|240
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|2,064
|Вес (с упаковкой) (кг)
|4,187
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1100 x 250 x 224
Scope of supply
- Тип фильтра HEPA: HEPA-фильтр (EN 1822:1998)
- Высокоэффективный фильтр: 1 шт.
- Щелевая насадка
- Насадка-кисть для мебели "2 в 1"
- Маленький настенный держатель
Оснащение
- Зарядное устройство: Зарядный кабель 5 В - 12 В USB-C + адаптер (по 1 шт.)
- Безмешковая система фильтрации
Видео
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Ковровое покрытие
- Даже трудновыводимая грязь удаляется легко
- Незначительные загрязнения
- Крупный мусор
- Мелкий мусор
- Сухой мусор
- Шерсть животных