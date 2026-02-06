Aspirator vertical KVA 2

KVA 2: compact, ușor, extrem de puternic! Manevrabilitate supremă și curățenie maximă pe toate tipurile de pardoseli datorită articulației pivotante la 180°. Descoperiți acum!

Aspiratorul fără fir KVA 2: experimentați un nou nivel de confort la curățenie! Acest aspirator compact combină performanța remarcabilă cu un design prietenos pentru o casă impecabil de curată. Performanță maximă în ciuda proporțiilor compacte! Etanșarea optimizată a KVA 2 asigură o colectare superioară a prafului pe toate tipurile de pardoseli. Trei moduri de curățare se adaptează fiecărei provocări, de la curățarea rapidă a petelor la îndepărtarea temeinică a murdăriei impregnate. Cântărind doar aproximativ 2,1 kilograme, este un adevărat campion la categoria ușoară, ideal pentru curățare fără efort – chiar și deasupra capului. Articulația pivotantă la 180° îl face extrem de manevrabil. Aspirare ultra-silențioasă la mai puțin de 78 dB pentru confort maxim. Sistemul de filtrare HEPA multi-etajat asigură un aer interior sănătos prin filtrarea a 99,9 la sută din particule (testat în conformitate cu EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) și garantează un aer evacuat curat – făcându-l o alegere ideală pentru persoanele care suferă de alergii. Pentru flexibilitate și confort maxim, KVA 2 poate fi încărcat prin USB-C. Setul de livrare include o duză pentru spații înguste, o perie moale pentru praf și un suport de perete. KVA 2: partenerul dumneavoastră perfect pentru o casă curată.

Caracteristici si beneficii
Aspirator vertical KVA 2: Ultra-ușor și compact
Ultra-ușor și compact
Cântărește doar 2,1 kg pentru o curățare fără efort – chiar și deasupra capului sau pe scări Ușor ca o pană, aprox. 1,3 kg în modul aspirator de mână – ideal pentru curățarea mobilei și a zonelor greu accesibile Manipulare simplă și intuitivă cu un design elegant
Aspirator vertical KVA 2: Articulație pivotantă la 180° – pentru manevrabilitate și flexibilitate
Articulație pivotantă la 180° – pentru manevrabilitate și flexibilitate
Manevrabilitate maximă pentru o curățare rapidă și eficientă Se manevrează cu ușurință în jurul mobilei și curăță temeinic zonele greu accesibile Nivel superior de comoditate și flexibilitate
Aspirator vertical KVA 2: Filtrare HEPA de peste 99,9%
Filtrare HEPA de peste 99,9%
Respirați ușor: filtrul HEPA menține aerul din interior curat și sănătos Captează 99,9% din particule (testat conform EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) – ideal pentru persoanele cu alergii Pentru o casă igienică și curată – fără praf și alergeni
Perie turbo eficientă
  • Tehnologie de ultimă generație a duzei pentru podea cu acționare electrică – pentru performanță excelentă de curățare pe orice tip de podea
  • Etanșarea perfect concepută asigură putere maximă de aspirație și îndepărtare eficientă a murdăriei – chiar și în cazul murdăriei persistente
  • Îndepărtează cu ușurință părul de animale, praful și murdăria grosieră de pe covoare, podele dure și tapițerii
Motor BLDC de mare viteză – puternic și durabil
  • Performanță impresionantă de curățare datorită vitezelor mari și puterii optime de aspirație
  • Motor fără perii pentru durabilitate și fiabilitate – crește durata de viață a aspiratorului
Curățare ultra-silențioasă (max. 78 dB)
  • Aspirare ultra-silențioasă cu maximum 78 dB – pentru o atmosferă relaxantă
  • Ideal pentru locuințele cu copii și animale – fără zgomot deranjant
Trei moduri de curățare – flexibile și eficiente
  • Se adaptează la diferite tipuri de podele și niveluri de murdărie pentru rezultate optime de curățare
  • Mod minim pentru economie de energie și până la 40 de minute de funcționare
  • Putere maximă pentru murdărie persistentă – pentru un rezultat impecabil
Încărcare USB-C pentru un plus de comoditate
  • Compatibil cu majoritatea încărcătoarelor – pentru mai multă flexibilitate și confort la încărcare
  • Fără cabluri încurcate – simplu și practic
  • Utilizarea cablurilor de încărcare universale înseamnă timpi de încărcare mai rapizi și mai puține deșeuri electrice
Complet echipat – versatil și economisitor de spațiu
  • Gama extinsă de accesorii: duză pentru crăpături, perie moale pentru praf și suport de perete – tot ce aveți nevoie pentru curățenia casei
  • Depozitare care economisește spațiu – ideală pentru apartamente mici sau acolo unde spațiul este limitat

Specificații tehnice

Date tehnice

Dispozitiv alimentat cu baterii.
Tensiune (V) 100 / 240
Frecvență (Hz) 50 / 60
Nivelul de putere acustică. (dB(A)) < 78
Capacitatea recipientului de murdarie. (ml) 600
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (/min) Mod eco!efficiency: / approx. 40 Modul normal: / approx. 20 Modul de amplificare: / approx. 9
Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul standard. (min) 240
Greutate fără accesorii (kg) 2,1
Greutate cu ambalaj (kg) 4,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 1100 x 250 x 224

Scope of supply

  • Tip de filtru HEPA: Filtru HEPA (EN 1822:1998)
  • Filtru de înaltă eficiență: 1 Bucată
  • Duza pentru spații înguste
  • Duză de mobilă 2 în 1.
  • Suport mic pentru perete.

Echipament

  • Încărcător.: Cablu de încărcare USB-C 5 V - 12 V + adaptor (câte 1 bucată)
  • Sistem de filtrare fără sac.
Video

Domenii de intrebuintare
  • Podele dure
  • Covor
  • Chiar și murdăria persistentă
  • Pentru curățarea suprafețelor ușor murdare
  • Murdărie grosieră
  • Murdărie fină
  • Murdărie uscată
  • Parul animalelor de companie
Accesorii
