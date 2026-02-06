Aspirator vertical KVA 2
KVA 2: compact, ușor, extrem de puternic! Manevrabilitate supremă și curățenie maximă pe toate tipurile de pardoseli datorită articulației pivotante la 180°. Descoperiți acum!
Aspiratorul fără fir KVA 2: experimentați un nou nivel de confort la curățenie! Acest aspirator compact combină performanța remarcabilă cu un design prietenos pentru o casă impecabil de curată. Performanță maximă în ciuda proporțiilor compacte! Etanșarea optimizată a KVA 2 asigură o colectare superioară a prafului pe toate tipurile de pardoseli. Trei moduri de curățare se adaptează fiecărei provocări, de la curățarea rapidă a petelor la îndepărtarea temeinică a murdăriei impregnate. Cântărind doar aproximativ 2,1 kilograme, este un adevărat campion la categoria ușoară, ideal pentru curățare fără efort – chiar și deasupra capului. Articulația pivotantă la 180° îl face extrem de manevrabil. Aspirare ultra-silențioasă la mai puțin de 78 dB pentru confort maxim. Sistemul de filtrare HEPA multi-etajat asigură un aer interior sănătos prin filtrarea a 99,9 la sută din particule (testat în conformitate cu EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) și garantează un aer evacuat curat – făcându-l o alegere ideală pentru persoanele care suferă de alergii. Pentru flexibilitate și confort maxim, KVA 2 poate fi încărcat prin USB-C. Setul de livrare include o duză pentru spații înguste, o perie moale pentru praf și un suport de perete. KVA 2: partenerul dumneavoastră perfect pentru o casă curată.
Caracteristici si beneficii
Ultra-ușor și compactCântărește doar 2,1 kg pentru o curățare fără efort – chiar și deasupra capului sau pe scări Ușor ca o pană, aprox. 1,3 kg în modul aspirator de mână – ideal pentru curățarea mobilei și a zonelor greu accesibile Manipulare simplă și intuitivă cu un design elegant
Articulație pivotantă la 180° – pentru manevrabilitate și flexibilitateManevrabilitate maximă pentru o curățare rapidă și eficientă Se manevrează cu ușurință în jurul mobilei și curăță temeinic zonele greu accesibile Nivel superior de comoditate și flexibilitate
Filtrare HEPA de peste 99,9%Respirați ușor: filtrul HEPA menține aerul din interior curat și sănătos Captează 99,9% din particule (testat conform EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) – ideal pentru persoanele cu alergii Pentru o casă igienică și curată – fără praf și alergeni
Perie turbo eficientă
- Tehnologie de ultimă generație a duzei pentru podea cu acționare electrică – pentru performanță excelentă de curățare pe orice tip de podea
- Etanșarea perfect concepută asigură putere maximă de aspirație și îndepărtare eficientă a murdăriei – chiar și în cazul murdăriei persistente
- Îndepărtează cu ușurință părul de animale, praful și murdăria grosieră de pe covoare, podele dure și tapițerii
Motor BLDC de mare viteză – puternic și durabil
- Performanță impresionantă de curățare datorită vitezelor mari și puterii optime de aspirație
- Motor fără perii pentru durabilitate și fiabilitate – crește durata de viață a aspiratorului
Curățare ultra-silențioasă (max. 78 dB)
- Aspirare ultra-silențioasă cu maximum 78 dB – pentru o atmosferă relaxantă
- Ideal pentru locuințele cu copii și animale – fără zgomot deranjant
Trei moduri de curățare – flexibile și eficiente
- Se adaptează la diferite tipuri de podele și niveluri de murdărie pentru rezultate optime de curățare
- Mod minim pentru economie de energie și până la 40 de minute de funcționare
- Putere maximă pentru murdărie persistentă – pentru un rezultat impecabil
Încărcare USB-C pentru un plus de comoditate
- Compatibil cu majoritatea încărcătoarelor – pentru mai multă flexibilitate și confort la încărcare
- Fără cabluri încurcate – simplu și practic
- Utilizarea cablurilor de încărcare universale înseamnă timpi de încărcare mai rapizi și mai puține deșeuri electrice
Complet echipat – versatil și economisitor de spațiu
- Gama extinsă de accesorii: duză pentru crăpături, perie moale pentru praf și suport de perete – tot ce aveți nevoie pentru curățenia casei
- Depozitare care economisește spațiu – ideală pentru apartamente mici sau acolo unde spațiul este limitat
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Tensiune (V)
|100 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Nivelul de putere acustică. (dB(A))
|< 78
|Capacitatea recipientului de murdarie. (ml)
|600
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (/min)
|Mod eco!efficiency: / approx. 40 Modul normal: / approx. 20 Modul de amplificare: / approx. 9
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul standard. (min)
|240
|Greutate fără accesorii (kg)
|2,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|4,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1100 x 250 x 224
Scope of supply
- Tip de filtru HEPA: Filtru HEPA (EN 1822:1998)
- Filtru de înaltă eficiență: 1 Bucată
- Duza pentru spații înguste
- Duză de mobilă 2 în 1.
- Suport mic pentru perete.
Echipament
- Încărcător.: Cablu de încărcare USB-C 5 V - 12 V + adaptor (câte 1 bucată)
- Sistem de filtrare fără sac.
Video
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
- Covor
- Chiar și murdăria persistentă
- Pentru curățarea suprafețelor ușor murdare
- Murdărie grosieră
- Murdărie fină
- Murdărie uscată
- Parul animalelor de companie