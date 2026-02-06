Aspiratorul fără fir KVA 2: experimentați un nou nivel de confort la curățenie! Acest aspirator compact combină performanța remarcabilă cu un design prietenos pentru o casă impecabil de curată. Performanță maximă în ciuda proporțiilor compacte! Etanșarea optimizată a KVA 2 asigură o colectare superioară a prafului pe toate tipurile de pardoseli. Trei moduri de curățare se adaptează fiecărei provocări, de la curățarea rapidă a petelor la îndepărtarea temeinică a murdăriei impregnate. Cântărind doar aproximativ 2,1 kilograme, este un adevărat campion la categoria ușoară, ideal pentru curățare fără efort – chiar și deasupra capului. Articulația pivotantă la 180° îl face extrem de manevrabil. Aspirare ultra-silențioasă la mai puțin de 78 dB pentru confort maxim. Sistemul de filtrare HEPA multi-etajat asigură un aer interior sănătos prin filtrarea a 99,9 la sută din particule (testat în conformitate cu EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) și garantează un aer evacuat curat – făcându-l o alegere ideală pentru persoanele care suferă de alergii. Pentru flexibilitate și confort maxim, KVA 2 poate fi încărcat prin USB-C. Setul de livrare include o duză pentru spații înguste, o perie moale pentru praf și un suport de perete. KVA 2: partenerul dumneavoastră perfect pentru o casă curată.