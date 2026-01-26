Пылесос VC 3

Компактный циклонный пылесос VC 3 - мультициклонный пылесос без фильтрующего мешка является мощным и экономичным. С прозрачным контейнером для мусора эффективность уборки можно увидеть с первого взгляда.

Компактный циклонный пылесос Karcher VC 3 без мешков имеет исключительную функциональность. Благодаря элегантному дизайну и компактному размеру желтый VC 3 идеально вписывается в современный интерьер. Простой в использовании, он подходит как для молодых, так и для пожилых людей. Благодаря своей компактности подходит для небольших квартир. Революционно энергосберегающая модель, которая потребляет всего 750 Вт, при этом не теряя в силе всасывания. Высокоэффективный мультициклонный пылесос обеспечивает высокую мощность всасывания, а благодаря контейнеру для сбора мусора, легко моется, он экономит семейный бюджет: вам больше не нужны фильтр-мешки. Прозрачный контейнер для пыли позволяет сразу увидеть эффективность уборки. Фильтр HEPA обеспечивает чрезвычайно чистый воздух на выходе пылесоса. Более того, низкий уровень шума делает его чрезвычайно удобным в применении. С помощью пылесоса Kärcher VC 3 можно очистить как пол и ковры, так и труднодоступные места.

Особенности и преимущества
Пылесос VC 3: Мультициклонная технология
Мультициклонная технология
Нет необходимости в покупке дополнительных фильтр-мешков Простая очистка контейнера под проточной водой
Пылесос VC 3: Гигиенический НЕРА-фильтр
Гигиенический НЕРА-фильтр
Фильтруется даже самая мелкая пыль, такая как пыльца и другие аллергены. Чистый воздух для здоровой жизни в доме.
Пылесос VC 3: Съемная насадка для пола
Съемная насадка для пола
Возможность установки других принадлежностей для оптимальной уборки во всем доме.
Возможность «парковки»
  • Быстрая и безопасная парковка устройства во время рабочих перерывов.
Спецификации

Технические характеристики

Потребляемая мощность (Вт) 700
Рабочий радиус (м) 7,5
Емкость контейнера для мусора (л) 0,9
Уровень шума (дБ(А)) 76
Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,4
Вес (с упаковкой) (кг) 7,799
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 388 x 269 x 334

Scope of supply

  • Длина всасывающего шланга: 1.5 м
  • Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
  • Материал телескопической всасывающей трубки.: Металл
  • Тип фильтра HEPA: Фильтр HEPA 12 (EN 1822:1998)
  • Насадка для пола
  • Щелевая насадка
  • Насадка-щетка для мебели

Оснащение

  • Переключаемая насадка для сухой уборки
  • Удобное парковочное положение
  • Автоматическое сматывание кабеля

Видео

Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Ковры
  • Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
  • Деликатные поверхности
Принадлежности
