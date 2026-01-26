Пылесос VC 3
Компактный циклонный пылесос VC 3 - мультициклонный пылесос без фильтрующего мешка является мощным и экономичным. С прозрачным контейнером для мусора эффективность уборки можно увидеть с первого взгляда.
Компактный циклонный пылесос Karcher VC 3 без мешков имеет исключительную функциональность. Благодаря элегантному дизайну и компактному размеру желтый VC 3 идеально вписывается в современный интерьер. Простой в использовании, он подходит как для молодых, так и для пожилых людей. Благодаря своей компактности подходит для небольших квартир. Революционно энергосберегающая модель, которая потребляет всего 750 Вт, при этом не теряя в силе всасывания. Высокоэффективный мультициклонный пылесос обеспечивает высокую мощность всасывания, а благодаря контейнеру для сбора мусора, легко моется, он экономит семейный бюджет: вам больше не нужны фильтр-мешки. Прозрачный контейнер для пыли позволяет сразу увидеть эффективность уборки. Фильтр HEPA обеспечивает чрезвычайно чистый воздух на выходе пылесоса. Более того, низкий уровень шума делает его чрезвычайно удобным в применении. С помощью пылесоса Kärcher VC 3 можно очистить как пол и ковры, так и труднодоступные места.
Особенности и преимущества
Мультициклонная технологияНет необходимости в покупке дополнительных фильтр-мешков Простая очистка контейнера под проточной водой
Гигиенический НЕРА-фильтрФильтруется даже самая мелкая пыль, такая как пыльца и другие аллергены. Чистый воздух для здоровой жизни в доме.
Съемная насадка для полаВозможность установки других принадлежностей для оптимальной уборки во всем доме.
Возможность «парковки»
- Быстрая и безопасная парковка устройства во время рабочих перерывов.
Спецификации
Технические характеристики
|Потребляемая мощность (Вт)
|700
|Рабочий радиус (м)
|7,5
|Емкость контейнера для мусора (л)
|0,9
|Уровень шума (дБ(А))
|76
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,4
|Вес (с упаковкой) (кг)
|7,799
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|388 x 269 x 334
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 1.5 м
- Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
- Материал телескопической всасывающей трубки.: Металл
- Тип фильтра HEPA: Фильтр HEPA 12 (EN 1822:1998)
- Насадка для пола
- Щелевая насадка
- Насадка-щетка для мебели
Оснащение
- Переключаемая насадка для сухой уборки
- Удобное парковочное положение
- Автоматическое сматывание кабеля
Видео
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Ковры
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
- Деликатные поверхности