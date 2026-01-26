Компактный циклонный пылесос Karcher VC 3 без мешков имеет исключительную функциональность. Благодаря элегантному дизайну и компактному размеру желтый VC 3 идеально вписывается в современный интерьер. Простой в использовании, он подходит как для молодых, так и для пожилых людей. Благодаря своей компактности подходит для небольших квартир. Революционно энергосберегающая модель, которая потребляет всего 750 Вт, при этом не теряя в силе всасывания. Высокоэффективный мультициклонный пылесос обеспечивает высокую мощность всасывания, а благодаря контейнеру для сбора мусора, легко моется, он экономит семейный бюджет: вам больше не нужны фильтр-мешки. Прозрачный контейнер для пыли позволяет сразу увидеть эффективность уборки. Фильтр HEPA обеспечивает чрезвычайно чистый воздух на выходе пылесоса. Более того, низкий уровень шума делает его чрезвычайно удобным в применении. С помощью пылесоса Kärcher VC 3 можно очистить как пол и ковры, так и труднодоступные места.