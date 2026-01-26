Compactul VC 3 aspirator fără sac cu tehnologie multi-ciclon vă permite să vid fără un sac de filtru. Acest lucru vă economisește să se schimbe și să înlocuiască saci de filtru scumpe. Puteti vedea, de asemenea, dintr-o privire atunci când nevoile container pentru gunoi transparent de golire. In plus, sistemul nu produce fără sac mirosuri neplăcute, pe care toata lumea - si nu doar alergii persoanelor care sufera - se pot aprecia. Datorita dimensiunilor sale compacte, VC 3 este perfectă pentru o gamă largă de aplicații în apartamente și case mai mici. Duza pentru spații înguste și perie de mobilier înseamnă că puteți curăța bine lacunele înguste și suprafețe delicate precum și pardoseli dure și covoare. Alte caracteristici echipamente de pe aspirator sunt filtrul HEPA de igienă, care filtrează în mod fiabil cele mai bune murdărie, cum ar fi polenul sau alte particule care declanșează alergii, iar poziția practică de parcare