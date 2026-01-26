Aspirator VC 3
Va scuteste de inlocuirea sacilor si de cumpararea altora noi: VC 3 Premium, aspirator cu tehnologie cyclone si cu cos colector transparent ce poate fi spalat.
Compactul VC 3 aspirator fără sac cu tehnologie multi-ciclon vă permite să vid fără un sac de filtru. Acest lucru vă economisește să se schimbe și să înlocuiască saci de filtru scumpe. Puteti vedea, de asemenea, dintr-o privire atunci când nevoile container pentru gunoi transparent de golire. In plus, sistemul nu produce fără sac mirosuri neplăcute, pe care toata lumea - si nu doar alergii persoanelor care sufera - se pot aprecia. Datorita dimensiunilor sale compacte, VC 3 este perfectă pentru o gamă largă de aplicații în apartamente și case mai mici. Duza pentru spații înguste și perie de mobilier înseamnă că puteți curăța bine lacunele înguste și suprafețe delicate precum și pardoseli dure și covoare. Alte caracteristici echipamente de pe aspirator sunt filtrul HEPA de igienă, care filtrează în mod fiabil cele mai bune murdărie, cum ar fi polenul sau alte particule care declanșează alergii, iar poziția practică de parcare
Caracteristici si beneficii
tehnologie multi-cyclonNu necesita inlocuirea de saci filtranti si de a cumpara altii scumpi Cosul colector se curata usor, cu apa
Filtru HepaFiltre fiabile, pentru praf fin, polen sau alergeni Aerul evacuat este mai curat - pentru un mediu sanatos
Duză pentru podea detașabilăOpțiune de a atașa accesorii suplimentare pentru curățarea ideală, în orice zonă a casei.
Poziție de parcare
- Poziție de parcare rapidă, în pauzele scurte de lucru
Specificații tehnice
Date tehnice
|Puterea motorului (W)
|700
|Rază de operare (m)
|7,5
|Capacitate container murdarie (l)
|0,9
|Nivelul de putere acustică. (dB(A))
|76
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|7,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|388 x 269 x 334
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 1.5 m
- Tip furtun de aspirare: Cu maner curbat
- Tub de aspirație telescopic, material: Metal
- Tip de filtru HEPA: Filtru HEPA 12 (EN1822:1998).
- Duză pentru podea
- Duza pentru spații înguste
- Pensulă mobilă
Echipament
- Duza pentru podea uscată comutabilă
- Poziție practică de staționare
- Rebobinarea automată a cablului
Video
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
- Covoare
- Zone greu accesibile (colțuri, rosturi, goluri etc.)
- Suprafețe sensibile