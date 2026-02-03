Пылесос VC 3 (ERP) Пылесос
Избавляет вас от необходимости менять фильтрующие мешки и покупать запасные части: пылесос VC 3 Premium с мультициклонной технологией и прозрачным моющимся контейнером для мусора.
Компактный контейнерный пылесос VC 3 с мультициклонной технологией позволяет пылесосить без фильтровального мешка. Это избавит вас от необходимости менять и покупать новые дорогие фильтр-мешки. Вы также можете сразу увидеть, когда необходимо опорожнить прозрачный контейнер для мусора. Кроме того, безмешковая система не выделяет неприятных запахов, что оценят все, а не только аллергики. Благодаря своим компактным размерам VC 3 идеально подходит для широкого спектра применений в квартирах и небольших домах. Щелевая насадка и мягкая щетка для пыли позволяют тщательно очищать узкие щели и чувствительные поверхности, а также твердые полы и ковры. Другими особенностями оборудования пылесоса являются гигиенический фильтр HEPA, который надежно фильтрует мельчайшие загрязнения, такие как пыльца или другие частицы, вызывающие аллергию, а также практичное положение для парковки.
Особенности и преимущества
Мультициклонная технологияНет необходимости в покупке дополнительных фильтр-мешков Простая очистка контейнера под проточной водой
Фильтр HEPA 13Фильтруется даже самая мелкая пыль, такая как пыльца и другие аллергены. Чистый воздух для здоровой жизни в доме.
Съемная насадка для полаВозможность установки других принадлежностей для оптимальной уборки во всем доме.
Возможность «парковки»
- Быстрая и безопасная парковка устройства во время рабочих перерывов.
Спецификации
Технические характеристики
|Потребляемая мощность (Вт)
|700
|Емкость контейнера для мусора (л)
|0,9
|Уровень шума (дБ(А))
|76
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,4
|Вес (с упаковкой) (кг)
|7,4
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|388 x 269 x 334
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 1.5 м
- Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
- Материал телескопической всасывающей трубки.: Металл
- Тип фильтра HEPA: Фильтр HEPA 13
- Насадка для пола
- Щелевая насадка
- Насадка-щетка для мебели
Оснащение
- Переключаемая насадка для сухой уборки
- Удобное парковочное положение
- Автоматическое сматывание кабеля
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Ковры
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
- Деликатные поверхности