Компактный контейнерный пылесос VC 3 с мультициклонной технологией позволяет пылесосить без фильтровального мешка. Это избавит вас от необходимости менять и покупать новые дорогие фильтр-мешки. Вы также можете сразу увидеть, когда необходимо опорожнить прозрачный контейнер для мусора. Кроме того, безмешковая система не выделяет неприятных запахов, что оценят все, а не только аллергики. Благодаря своим компактным размерам VC 3 идеально подходит для широкого спектра применений в квартирах и небольших домах. Щелевая насадка и мягкая щетка для пыли позволяют тщательно очищать узкие щели и чувствительные поверхности, а также твердые полы и ковры. Другими особенностями оборудования пылесоса являются гигиенический фильтр HEPA, который надежно фильтрует мельчайшие загрязнения, такие как пыльца или другие частицы, вызывающие аллергию, а также практичное положение для парковки.