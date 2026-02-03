Aspirator VC 3
VC 3: aspirator eficient, tehnologie multiciclon, recipient lavabil, fără sac. Simplu și practic, curățenie fără bătăi de cap.
Aspiratorul VC 3 cu tehnologie multiciclon permite aspirarea fără sac de filtrare, eliminând costurile și inconvenientele schimbării sacilor. Recipientul transparent indică când trebuie golit. Sistemul fără sac evită mirosurile neplăcute, fiind potrivit pentru toată lumea. Cu dimensiuni compacte, VC 3 se potrivește perfect în apartamente și case mai mici, curățând eficient spații înguste și suprafețe sensibile. Duza pentru spații înguste și peria moale asigură o curățare temeinică. Filtrul HEPA reține eficient particulele fine, precum polenul, iar poziția de parcare este practică.
Caracteristici si beneficii
tehnologie multi-cyclonNu necesita inlocuirea de saci filtranti si de a cumpara altii scumpi Cosul colector se curata usor, cu apa
Filtru HEPA 13Filtre fiabile, pentru praf fin, polen sau alergeni Aerul evacuat este mai curat - pentru un mediu sanatos
Duză pentru podea detașabilăOpțiune de a atașa accesorii suplimentare pentru curățarea ideală, în orice zonă a casei.
Poziție de parcare
- Poziție de parcare rapidă, în pauzele scurte de lucru
Specificații tehnice
Date tehnice
|Puterea motorului (W)
|700
|Capacitate container murdarie (l)
|0,9
|Nivelul de putere acustică. (dB(A))
|76
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|7,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|388 x 269 x 334
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 1.5 m
- Tip furtun de aspirare: Cu maner curbat
- Tub de aspirație telescopic, material: Metal
- Tip de filtru HEPA: Filtru HEPA 13
- Duză pentru podea
- Duza pentru spații înguste
- Pensulă mobilă
Echipament
- Duza pentru podea uscată comutabilă
- Poziție practică de staționare
- Rebobinarea automată a cablului
Video
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
- Covoare
- Zone greu accesibile (colțuri, rosturi, goluri etc.)
- Suprafețe sensibile