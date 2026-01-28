Аккумуляторный пылесос VC 6 Cordless ourFamily
Решение для легкой и качественной уборки в больших домах: аккумуляторный пылесос VC 6 Cordless ourFamily впечатляет малым весом, высокой силой всасывания и безмешковой системой фильтрации.
Поддержание чистоты – это очень просто, если использовать для уборки аккумуляторный пылесос VC 6 Cordless ourFamily. В этом аппарате использованы многочисленные интеллектуальные решения, такие как механизм для быстрого опустошения мусоросборника, функция Boost и активная насадка для пола со светодиодной подсветкой для эффективной уборки в недостаточно освещенных местах. Другими преимуществами являются низкий уровень шума и наличие наглядного индикатора, отображающего состояние аккумулятора и другие сообщения. Кроме того, в пылесосе предусмотрен удобный фиксатор выключателя, исключающий необходимость постоянно удерживать его в нажатом состоянии. Настенный держатель с функцией заряда позволяет удобно хранить аппарат и заряжать его аккумулятор. Мощный (250 Вт) бесщеточный двигатель постоянного тока, питаемый от аккумулятора напряжением 25,2 В, гарантирует эффективную уборку.
Особенности и преимущества
Оптимально сочетающиеся технические решенияМощный аккумулятор напряжением 25,2 В оптимально сочетается с активной насадкой для пола. Оптимизированное время работы – 50 минут в нормальном режиме. Двигатель мощностью 250 Вт, активная насадка для пола, функция Caps Lock и 3-ступенчатая безмешковая система фильтрации.
Продуманная система фильтрации3-ступенчатая система фильтрации: фильтр циклонного типа, входной фильтр и гигиенический HEPA-фильтр. Гигиенический HEPA-фильтр (EN 1822:1998) для выпуска особенно чистого воздуха. Легкое опустошение контейнера.
Активная насадка для полаОптимальный сбор мусора благодаря моторизованной роликовой щетке. Высокая маневренность и возможность очистки пола под мебелью. Гарантирует тщательную очистку поверхностей.
2-ступенчатая регулировка мощности
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Возможность включения режима Boost.
Настенный держатель с возможностью заряда
- Настенный держатель позволяет быстро и легко поместить аппарат на хранение.
- Удобное включение заряда путем простого подвешивания аппарата.
Интуитивно понятные сообщения и индикация заряда
- Выдача сообщений о режимах работы и неисправностях при помощи наглядного светодиодного индикатора.
- Наглядный индикатор состояния заряда.
Простота в управлении
- Силу всасывания можно легко и быстро изменить в зависимости от выполняемой операции.
- Возможность включения режима Boost.
- С функцией Caps Lock для облегчения работы.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Уровень шума (дБ(А))
|< 78
|Объем мусоросборника (мл)
|800
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный аккумулятор
|Напряжение (В)
|25,2
|Емкость (Ач)
|2,5
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (/мин)
|Обычный режим: / прим. 50 Режим Boost: / прим. 11
|Время заряда стандартным зарядным устройством. (мин)
|235
|Цвет
|Белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|2,55
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,2
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|235 x 266 x 1130
Scope of supply
- Аккумулятор: Аккумулятор 25,2 В / 2,5 Ач (1 шт.)
- Тип фильтра HEPA: Фильтр HEPA 12 (EN 1822:1998)
- Входной воздушный фильтр: 1 шт.
- Большая универсальная насадка для пола со светодиодной подсветкой
- Щелевая насадка
- Насадка для мягкой мебели и щеточная насадка для мебели («2 в 1»)
- Всасывающая трубка: Металл
- Большой настенный держатель с функцией заряда
Оснащение
- Мягкая накладка на рукоятке
- Безмешковая система фильтрации
- Регулировка мощности: с 2 ступенями мощности
Области применения
- Твердые полы с защитным покрытием, такие как паркет, ламинат, пробка, камень, линолеум и ПВХ, а также ковры с коротким ворсом
- Ковры
- Текстильные поверхности
- Лестницы