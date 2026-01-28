Аккумуляторный пылесос VC 6 Cordless ourFamily

Решение для легкой и качественной уборки в больших домах: аккумуляторный пылесос VC 6 Cordless ourFamily впечатляет малым весом, высокой силой всасывания и безмешковой системой фильтрации.

Поддержание чистоты – это очень просто, если использовать для уборки аккумуляторный пылесос VC 6 Cordless ourFamily. В этом аппарате использованы многочисленные интеллектуальные решения, такие как механизм для быстрого опустошения мусоросборника, функция Boost и активная насадка для пола со светодиодной подсветкой для эффективной уборки в недостаточно освещенных местах. Другими преимуществами являются низкий уровень шума и наличие наглядного индикатора, отображающего состояние аккумулятора и другие сообщения. Кроме того, в пылесосе предусмотрен удобный фиксатор выключателя, исключающий необходимость постоянно удерживать его в нажатом состоянии. Настенный держатель с функцией заряда позволяет удобно хранить аппарат и заряжать его аккумулятор. Мощный (250 Вт) бесщеточный двигатель постоянного тока, питаемый от аккумулятора напряжением 25,2 В, гарантирует эффективную уборку.

Особенности и преимущества
Аккумуляторный пылесос VC 6 Cordless ourFamily: Оптимально сочетающиеся технические решения
Мощный аккумулятор напряжением 25,2 В оптимально сочетается с активной насадкой для пола. Оптимизированное время работы – 50 минут в нормальном режиме. Двигатель мощностью 250 Вт, активная насадка для пола, функция Caps Lock и 3-ступенчатая безмешковая система фильтрации.
Аккумуляторный пылесос VC 6 Cordless ourFamily: Продуманная система фильтрации
3-ступенчатая система фильтрации: фильтр циклонного типа, входной фильтр и гигиенический HEPA-фильтр. Гигиенический HEPA-фильтр (EN 1822:1998) для выпуска особенно чистого воздуха. Легкое опустошение контейнера.
Аккумуляторный пылесос VC 6 Cordless ourFamily: Активная насадка для пола
Оптимальный сбор мусора благодаря моторизованной роликовой щетке. Высокая маневренность и возможность очистки пола под мебелью. Гарантирует тщательную очистку поверхностей.
2-ступенчатая регулировка мощности
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Возможность включения режима Boost.
Настенный держатель с возможностью заряда
  • Настенный держатель позволяет быстро и легко поместить аппарат на хранение.
  • Удобное включение заряда путем простого подвешивания аппарата.
Интуитивно понятные сообщения и индикация заряда
  • Выдача сообщений о режимах работы и неисправностях при помощи наглядного светодиодного индикатора.
  • Наглядный индикатор состояния заряда.
Простота в управлении
  • Силу всасывания можно легко и быстро изменить в зависимости от выполняемой операции.
  • Возможность включения режима Boost.
  • С функцией Caps Lock для облегчения работы.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Уровень шума (дБ(А)) < 78
Объем мусоросборника (мл) 800
Тип аккумулятора Литий-ионный аккумулятор
Напряжение (В) 25,2
Емкость (Ач) 2,5
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (/мин) Обычный режим: / прим. 50 Режим Boost: / прим. 11
Время заряда стандартным зарядным устройством. (мин) 235
Цвет Белый
Масса (без принадлежностей) (кг) 2,55
Вес (с упаковкой) (кг) 5,2
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 235 x 266 x 1130

Scope of supply

  • Аккумулятор: Аккумулятор 25,2 В / 2,5 Ач (1 шт.)
  • Тип фильтра HEPA: Фильтр HEPA 12 (EN 1822:1998)
  • Входной воздушный фильтр: 1 шт.
  • Большая универсальная насадка для пола со светодиодной подсветкой
  • Щелевая насадка
  • Насадка для мягкой мебели и щеточная насадка для мебели («2 в 1»)
  • Всасывающая трубка: Металл
  • Большой настенный держатель с функцией заряда

Оснащение

  • Мягкая накладка на рукоятке
  • Безмешковая система фильтрации
  • Регулировка мощности: с 2 ступенями мощности
Области применения
  • Твердые полы с защитным покрытием, такие как паркет, ламинат, пробка, камень, линолеум и ПВХ, а также ковры с коротким ворсом
  • Ковры
  • Текстильные поверхности
  • Лестницы
Принадлежности
