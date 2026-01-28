Aspirator vertical VC 6 Cordless ourFamily
Descoperă aspiratorul VC 6 Cordless ourFamily, conceput pentru a oferi o curățare fără efort și fiabilă în gospodăriile mari. Cu greutatea redusă, sistemul de filtrare fără sac și puterea mare de aspirare, acest aspirator iese în evidență în orice mediu de utilizare
Descoperă ușurința curățeniei cu aspiratorul VC 6 Cordless ourFamily! Prin funcții inteligente precum golirea cu un singur clic, funcția Boost, designul ergonomic și iluminarea LED a duzei active pentru podea, acest aspirator face aspiratul o adevărată bucurie. Beneficiile includ un volum de funcționare silențios, afișajul clar al stării bateriei și funcția Power Lock pentru o pornire mai comodă. Suportul de perete cu încărcare încorporată face depozitarea și încărcarea ușoară. Motorul BLDC puternic (250 W) și bateria de 25,2 V fac ca aspiratul să fie eficient și fără efort.
Caracteristici si beneficii
Tehnologie bine adaptată.Baterie puternică de 25,2 V, care se completează perfect cu duza de podea activă. Timp de funcționare optimizat de 50 de minute în modul normal. Motor de 250 W, duză activă pentru podele, Power Lock și sistem de filtrare fără sac în 3 etape.
Sistem de filtrare conceput în mod practic.Sistem de filtrare în 3 etape, cu filtrare tip ciclon, filtru de admisie al aerului și filtru de igienă HEPA. Filtru de igienă HEPA (EN 1822:1998) pentru un aer de evacuare deosebit de curat. Golire simplă a filtrului cu un singur clic.
Duză activă pentru podea.Preluare optimă a murdăriei cu ajutorul rolei cu motor. Manevrabilitatea extremă îl face foarte ușor de deplasat pe sub mobilier. Asigură o curățare fiabilă a suprafețelor.
Controlul puterii în două trepte.
- Timp de funcționare suficient pentru a curăța gospodării mai mari.
- Modul de creștere a puterii opțional.
Suport de perete, inclusiv opțiunea de încărcare.
- Cu ajutorul suportului de perete, dispozitivul poate fi depozitat rapid și ușor.
- Încărcare comodă prin simpla suspendare a aspiratorului.
Afișaj intuitiv al informațiilor și al încărcării.
- Informații și mesaje de eroare prin intermediul unui afișaj LED ușor de citit.
- Afișarea stării bateriei.
Ușor de folosit.
- Puterea poate fi reglată rapid și ușor pentru a se potrivi unei anumite aplicații.
- Modul de creștere a puterii opțional.
- Include funcția Power Lock pentru o utilizare ușoară.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Nivelul de putere acustică. (dB(A))
|< 78
|Capacitatea recipientului de murdarie. (ml)
|800
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Tensiune (V)
|25,2
|Capacitate. (Ah)
|2,5
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (/min)
|Modul normal: / approx. 50 Modul de amplificare: / approx. 11
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul standard. (min)
|235
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|2,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|235 x 266 x 1130
Scope of supply
- Acumulator: Baterie 25.2 V/2.5 Ah (1 buc.)
- Tip de filtru HEPA: Filtru HEPA 12 (EN1822:1998).
- Filtru de admisie a aerului.: 1 Bucată
- Duză universală mare cu LED pentru podele.
- Duza pentru spații înguste
- Duză pentru tapiserie și perie moale pentru praf (2 în 1).
- Tub de aspirare.: Metal
- Suport mare de perete cu funcție de încărcare.
Echipament
- Maner cu soft-grip.
- Sistem de filtrare fără sac.
- Putere reglabilă.: Cu 2 nivele de putere.
Domenii de intrebuintare
- Podele dure sigilate
- Covoare
- Suprafețe textile
- Scări