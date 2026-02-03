Аккумуляторный пылесос VC 6 Cordless ourFamily Car
Мощный безмешковый аккумуляторный пылесос VC 6 Cordless Premium ourFamily обеспечивает легкую уборку с превосходным результатом. В комплект его поставки входят инструмент для очистки фильтра и второй аккумулятор для продления времени непрерывной работы.
Комфорт в сочетании с полной свободой движений: аккумуляторный пылесос VC 6 Cordless Premium ourFamily превращает уборку в очень простое и даже приятное занятие. К числу многочисленных интеллектуальных решений, примененных в этом эргономичном аппарате, относятся механизм для быстрого опустошения мусоросборника, функция Boost и активная насадка для пола со светодиодной подсветкой для эффективной уборки в недостаточно освещенных местах. Другими преимуществами являются низкий уровень шума, наглядный индикатор состояния аккумулятора, выдающий также сообщения о неисправностях, и наличие отдельного инструмента для очистки фильтра. Кроме того, в пылесосе предусмотрена удобная функция Caps Lock, исключающая необходимость постоянно нажимать на кнопку выключателя. Настенный держатель с функцией заряда позволяет удобно хранить аппарат и заряжать его аккумулятор. Мощный (250 Вт) бесщеточный двигатель постоянного тока, питаемый от аккумулятора напряжением 25,2 В, гарантирует эффективную уборку. Продолжительность работы от одного заряда составляет 50 минут, а второй аккумулятор вдвое увеличивает ее. Специальный инструмент для очистки фильтра позволяет легко очищать его: для этого достаточно лишь установить инструмент, вставить второй входной воздушный фильтр, и начать очистку.
Особенности и преимущества
Оптимально сочетающиеся технические решенияМощный аккумулятор напряжением 25,2 В оптимально сочетается с активной насадкой для пола. Оптимизированное время работы – 50 минут в нормальном режиме. Двигатель мощностью 250 Вт, активная насадка для пола, функция Caps Lock и 3-ступенчатая безмешковая система фильтрации.
Продуманная система фильтрации3-ступенчатая система фильтрации: фильтр циклонного типа, входной фильтр и гигиенический HEPA-фильтр. Гигиенический HEPA-фильтр (EN 1822:1998) для выпуска особенно чистого воздуха. Легкое опустошение контейнера.
Специальные принадлежности для уборки в автомобилеЩелевая насадка со светодиодной подсветкой для эффективной уборки в темных углах. Длинная и эластичная щелевая насадка и гибкий удлинительный шланг для оптимальной и удобной очистки любых поверхностей внутри автомобиля. Большая насадка для обивки для быстрой и тщательной чистки автомобильных сидений.
Активная насадка для пола
- Оптимальный сбор мусора благодаря моторизованной роликовой щетке.
- Высокая маневренность и возможность очистки пола под мебелью.
- Гарантирует тщательную очистку поверхностей.
2-ступенчатая регулировка мощности
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Возможность включения режима Boost.
Настенный держатель с возможностью заряда
- Настенный держатель позволяет быстро и легко поместить аппарат на хранение.
- Удобное включение заряда путем простого подвешивания аппарата.
Интуитивно понятные сообщения и индикация заряда
- Выдача сообщений о режимах работы и неисправностях при помощи наглядного светодиодного индикатора.
- Наглядный индикатор состояния заряда.
Простота в управлении
- Силу всасывания можно легко и быстро изменить в зависимости от выполняемой операции.
- Возможность включения режима Boost.
- С функцией Caps Lock для облегчения работы.
Широкий спектр применения
- Возможность установки других принадлежностей для оптимальной уборки во всем доме.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Уровень шума (дБ(А))
|< 78
|Объем мусоросборника (мл)
|800
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный аккумулятор
|Напряжение (В)
|25,2
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (/мин)
|Обычный режим: / прим. 50 Режим Boost: / прим. 11
|Время заряда стандартным зарядным устройством. (мин)
|235
|Цвет
|Белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|2,55
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|235 x 266 x 1130
Scope of supply
- Аккумулятор: Аккумулятор 25,2 В / 2,5 Ач (1 шт.)
- Тип фильтра HEPA: Фильтр HEPA 12 (EN 1822:1998)
- Входной воздушный фильтр: 1 шт.
- Большая универсальная насадка для пола со светодиодной подсветкой
- Удлиненная эластичная щелевая насадка
- Щелевая насадка со светодиодной подсветкой
- Эластичный удлинительный шланг
- Большая насадка для мягкой мебели
- Насадка-кисть для мебели "2 в 1"
- Всасывающая трубка: Металл
- Большой настенный держатель с функцией заряда
Оснащение
- Мягкая накладка на рукоятке
- Безмешковая система фильтрации
- Регулировка мощности: с 2 ступенями мощности
Видео
Области применения
- Твердые полы с защитным покрытием, такие как паркет, ламинат, пробка, камень, линолеум и ПВХ, а также ковры с коротким ворсом
- Ковры
- Интерьер автомобиля