Transformă aspiratul într-o bucurie: aspiratorul VC 6 Cordless ourFamily Car oferă o libertate maximă de mișcare în casă și în autoturism, cu o durată de funcționare de până la 50 de minute. Motorul BLDC de 250 de wați elimină munca grea de aspirare, fie că este vorba de curățarea întregii case sau a interiorului autoturismului. Duza de podea acționată cu motor și cu iluminare LED aspiră la fel de bine pe podelele dure ca și pe covoare. Designul compact, greutatea redusă și accesoriile fac ca aspiratorul să fie unul multifuncțional, fiind utilizat inclusiv ca aspirator portabil. Duza cu LED pentru spații înguste și întunecate este un ajutor util atunci când se curăță în zone înguste și întunecate, în special în interiorul autoturismelor. Peria moale 2 în 1 poate fi utilizată pentru a curăța cu grijă chiar și suprafețele delicate de pe bordul autovehiculului. Furtunul prelungitor mărește raza de acțiune, iar duza pentru tapițerie este perfectă pentru scaunele din mașină. Printre alte caracteristici utile se numără golirea ușoară a recipientului de praf cu un singur clic, funcția boost pentru mai multă putere de aspirare, designul ergonomic pentru acces ușor sub mobilier, un indicator care indică trei niveluri de încărcare a bateriei și nivelul de zgomot redus. Un suport de perete cu funcție de încărcare este, de asemenea, inclus în pachetul de livrare.