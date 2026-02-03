Комфорт в сочетании с полной свободой движений: аккумуляторный пылесос VC 6 Cordless Premium ourFamily превращает уборку в очень простое и даже приятное занятие. К числу многочисленных интеллектуальных решений, примененных в этом эргономичном аппарате, относятся механизм для быстрого опустошения мусоросборника, функция Boost и активная насадка для пола со светодиодной подсветкой для эффективной уборки в недостаточно освещенных местах. Другими преимуществами являются низкий уровень шума, наглядный индикатор состояния аккумулятора, выдающий также сообщения о неисправностях, и наличие отдельного инструмента для очистки фильтра. Кроме того, в пылесосе предусмотрена удобная функция Caps Lock, исключающая необходимость постоянно нажимать на кнопку выключателя. Настенный держатель с функцией заряда позволяет удобно хранить аппарат и заряжать его аккумулятор. Мощный (250 Вт) бесщеточный двигатель постоянного тока, питаемый от аккумулятора напряжением 25,2 В, гарантирует эффективную уборку. Продолжительность работы от одного заряда составляет 50 минут, а второй аккумулятор вдвое увеличивает ее. Специальный инструмент для очистки фильтра позволяет легко очищать его: для этого достаточно лишь установить инструмент, вставить второй входной воздушный фильтр, и начать очистку.