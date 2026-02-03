Аккумуляторный пылесос VC 6 Cordless ourFamily Car

Мощный безмешковый аккумуляторный пылесос VC 6 Cordless Premium ourFamily обеспечивает легкую уборку с превосходным результатом. В комплект его поставки входят инструмент для очистки фильтра и второй аккумулятор для продления времени непрерывной работы.

Комфорт в сочетании с полной свободой движений: аккумуляторный пылесос VC 6 Cordless Premium ourFamily превращает уборку в очень простое и даже приятное занятие. К числу многочисленных интеллектуальных решений, примененных в этом эргономичном аппарате, относятся механизм для быстрого опустошения мусоросборника, функция Boost и активная насадка для пола со светодиодной подсветкой для эффективной уборки в недостаточно освещенных местах. Другими преимуществами являются низкий уровень шума, наглядный индикатор состояния аккумулятора, выдающий также сообщения о неисправностях, и наличие отдельного инструмента для очистки фильтра. Кроме того, в пылесосе предусмотрена удобная функция Caps Lock, исключающая необходимость постоянно нажимать на кнопку выключателя. Настенный держатель с функцией заряда позволяет удобно хранить аппарат и заряжать его аккумулятор. Мощный (250 Вт) бесщеточный двигатель постоянного тока, питаемый от аккумулятора напряжением 25,2 В, гарантирует эффективную уборку. Продолжительность работы от одного заряда составляет 50 минут, а второй аккумулятор вдвое увеличивает ее. Специальный инструмент для очистки фильтра позволяет легко очищать его: для этого достаточно лишь установить инструмент, вставить второй входной воздушный фильтр, и начать очистку.

Особенности и преимущества
Аккумуляторный пылесос VC 6 Cordless ourFamily Car: Оптимально сочетающиеся технические решения
Мощный аккумулятор напряжением 25,2 В оптимально сочетается с активной насадкой для пола. Оптимизированное время работы – 50 минут в нормальном режиме. Двигатель мощностью 250 Вт, активная насадка для пола, функция Caps Lock и 3-ступенчатая безмешковая система фильтрации.
Аккумуляторный пылесос VC 6 Cordless ourFamily Car: Продуманная система фильтрации
3-ступенчатая система фильтрации: фильтр циклонного типа, входной фильтр и гигиенический HEPA-фильтр. Легкое опустошение контейнера.
Аккумуляторный пылесос VC 6 Cordless ourFamily Car: Дополнительные аксессуары для дополнительных областей применения
Мягкую мебель или узкие укромные уголки еще проще чистить с помощью дополнительных насадок, таких как мини-турбощетка и щелевая светодиодная насадка. Моторизация мини-турбощетки и светодиодная подсветка щелевой насадки обеспечивают лучшее удаление и обнаружение грязи. Зарядная станция работает автономно и не нуждается в креплении на стену
Активная насадка для пола
  • Оптимальный сбор мусора благодаря моторизованной роликовой щетке.
  • Высокая маневренность и возможность очистки пола под мебелью.
  • Гарантирует тщательную очистку поверхностей.
2-ступенчатая регулировка мощности
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Возможность включения режима Boost.
Интуитивно понятные сообщения и индикация заряда
  • Выдача сообщений о режимах работы и неисправностях при помощи наглядного светодиодного индикатора.
  • Наглядный индикатор состояния заряда.
Простота в управлении
  • Силу всасывания можно легко и быстро изменить в зависимости от выполняемой операции.
  • Возможность включения режима Boost.
  • С функцией Caps Lock для облегчения работы.
Широкий спектр применения
  • Возможность установки других принадлежностей для оптимальной уборки во всем доме.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Уровень шума (дБ(А)) < 78
Объем мусоросборника (мл) 800
Тип аккумулятора Литий-ионный аккумулятор
Напряжение (В) 25,2
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (/мин) Обычный режим: / прим. 50 Режим Boost: / прим. 11
Время заряда стандартным зарядным устройством. (мин) 235
Цвет Белый
Масса (без принадлежностей) (кг) 2,55
Вес (с упаковкой) (кг) 10,2
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 235 x 266 x 1130

Scope of supply

  • Аккумулятор: Аккумулятор 25,2 В / 2,5 Ач (1 шт.)
  • Тип фильтра HEPA: Фильтр HEPA 12 (EN 1822:1998)
  • Входной воздушный фильтр: 2 шт.
  • Инструмент для очистки фильтра
  • Большая универсальная насадка для пола со светодиодной подсветкой
  • Мини-турбощетка
  • Щелевая насадка со светодиодной подсветкой
  • Насадка-кисть для мебели "2 в 1"
  • Всасывающая трубка: Металл
  • Напольная базовая станция с функцией заряда

Оснащение

  • Мягкая накладка на рукоятке
  • Безмешковая система фильтрации
  • Регулировка мощности: с 2 ступенями мощности
Области применения
  • Твердые полы с защитным покрытием, такие как паркет, ламинат, пробка, камень, линолеум и ПВХ, а также ковры с коротким ворсом
  • Ковры
  • Лестницы
