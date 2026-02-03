Aspirator vertical VC 6 Cordless ourFamily Extra
Un aspirator multifuncțional complet echipat: aspiratorul VC 6 Cordless ourFamily Extra dispune de o gamă variată de accesorii pentru a ușura munca grea de curățare. Plus o stație de staționare autoportantă, fără a mai fi nevoie de montare pe perete.
Multifuncțional datorită unei game extinse de accesorii: VC 6 Cordless ourFamily Extra este echipat perfect pentru fiecare sarcină necesară unui aspirator. Oferă un confort maxim cu o durată de funcționare de până la 50 de minute. Motorul BLDC de 250 de wați face ca aspirarea să se facă fără efort, fie că este vorba de curățarea întregii case sau de curățarea unor mici murdări. Duza de podea cu motor și iluminare cu LED aspiră la fel de bine pe podelele dure ca și pe covoare. Pentru mobilierul tapițat sau saltele, există duza mini turbo acționată cu motor. Pentru mai mult confort, acesta dispune de o funcție de golire a recipientului de praf cu un singur clic, de funcția boost pentru o putere de aspirare suplimentară, de un design ergonomic pentru acces ușor sub mobilier, de un indicator al nivelului de încărcare a bateriei pe trei niveluri și de posibilitatea de aspirare silențioasă. Butonul de blocare elimină necesitatea de a ține apăsat tot timpul butonul de pornire. Datorită greutății sale reduse, dispozitivul poate fi folosit și ca aspirator de mână compact. Setul de livrare include o duză cu LED pentru spații înguste și colțuri întunecate, o perie moale pentru mobilier 2 în 1, un dispozitiv de curățare a filtrului, precum și un al doilea filtru de înlocuire și o stație de parcare autoportantă care încorporează funcția de depozitare a accesoriilor și de încărcare.
Caracteristici si beneficii
Tehnologie bine adaptată.Baterie puternică de 25,2 V, care se completează perfect cu duza de podea activă. Timp de funcționare optimizat de 50 de minute în modul normal. Motor de 250 W, duză activă pentru podele, Power Lock și sistem de filtrare fără sac în 3 etape.
Sistem de filtrare conceput în mod practic.Sistem de filtrare în 3 etape, cu filtrare tip ciclon, filtru de admisie al aerului și filtru de igienă HEPA. Golire simplă a filtrului cu un singur clic.
Accesorii suplimentare pentru domenii noi de aplicareMobila tapițată sau colțurile înguste sunt și mai ușor de curățat cu ajutorul duzelor suplimentare, cum ar fi peria turbo mini și duza cu LED pentru spații înguste. Datorită acționării electrice a duzei mini turbo și a iluminării duzei cu LED pentru spații înguste, se asigură o mai bună îndepărtare și detectare a murdăriei. Stația de încărcare autoportantă elimină necesitatea de a monta stația de încărcare pe un perete.
Duză activă pentru podea.
- Preluare optimă a murdăriei cu ajutorul rolei cu motor.
- Manevrabilitatea extremă îl face foarte ușor de deplasat pe sub mobilier.
- Asigură o curățare eficientă a suprafețelor.
Controlul puterii în două trepte.
- Timp de funcționare suficient pentru a curăța gospodării mai mari.
- Modul de creștere a puterii opțional.
Afișaj intuitiv al informațiilor și al încărcării.
- Informații și mesaje de eroare prin intermediul unui afișaj LED ușor de citit.
- Afișarea stării bateriei.
Ușor de folosit.
- Puterea poate fi reglată rapid și ușor pentru a se potrivi unei anumite aplicații.
- Modul de creștere a puterii opțional.
- Include funcția Power Lock pentru o utilizare ușoară.
O gamă largă de aplicații
- Opțiune de a atașa accesorii suplimentare pentru curățarea ideală, în orice zonă a casei.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Nivelul de putere acustică. (dB(A))
|< 78
|Capacitatea recipientului de murdarie. (ml)
|800
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Tensiune (V)
|25,2
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (/min)
|Modul normal: / approx. 50 Modul de amplificare: / approx. 11
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul standard. (min)
|235
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|2,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|10,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|235 x 266 x 1130
Scope of supply
- Acumulator: Baterie 25.2 V/2.5 Ah (1 buc.)
- Tip de filtru HEPA: Filtru HEPA 12 (EN1822:1998).
- Filtru de admisie a aerului.: 2 Bucată
- Dispozitiv de curățare a filtrului.
- Duză universală mare cu LED pentru podele.
- Perie turbo mini.
- LED - Duză pentru spații înguste.
- Duză de mobilă 2 în 1.
- Tub de aspirare.: Metal
- Stație de staționare independentă cu funcție de încărcare.
Echipament
- Maner cu soft-grip.
- Sistem de filtrare fără sac.
- Putere reglabilă.: Cu 2 nivele de putere.
Video
Domenii de intrebuintare
- Podele dure sigilate
- Covoare
- Scări