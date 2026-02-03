Multifuncțional datorită unei game extinse de accesorii: VC 6 Cordless ourFamily Extra este echipat perfect pentru fiecare sarcină necesară unui aspirator. Oferă un confort maxim cu o durată de funcționare de până la 50 de minute. Motorul BLDC de 250 de wați face ca aspirarea să se facă fără efort, fie că este vorba de curățarea întregii case sau de curățarea unor mici murdări. Duza de podea cu motor și iluminare cu LED aspiră la fel de bine pe podelele dure ca și pe covoare. Pentru mobilierul tapițat sau saltele, există duza mini turbo acționată cu motor. Pentru mai mult confort, acesta dispune de o funcție de golire a recipientului de praf cu un singur clic, de funcția boost pentru o putere de aspirare suplimentară, de un design ergonomic pentru acces ușor sub mobilier, de un indicator al nivelului de încărcare a bateriei pe trei niveluri și de posibilitatea de aspirare silențioasă. Butonul de blocare elimină necesitatea de a ține apăsat tot timpul butonul de pornire. Datorită greutății sale reduse, dispozitivul poate fi folosit și ca aspirator de mână compact. Setul de livrare include o duză cu LED pentru spații înguste și colțuri întunecate, o perie moale pentru mobilier 2 în 1, un dispozitiv de curățare a filtrului, precum și un al doilea filtru de înlocuire și o stație de parcare autoportantă care încorporează funcția de depozitare a accesoriilor și de încărcare.