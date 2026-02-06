Быстрый, отличный результат очистки и максимальный комфорт: пылесос VC 7 Cordless yourMax Extra впечатляет своими инновационными технологиями, широким ассортиментом аксессуаров и простым и удобным управлением. Технология датчика пыли автоматически обнаруживает грязь и регулирует мощность всасывания по мере необходимости. Это обеспечивает сверхэффективное использование батареи до 60 минут. Двигатель BLDC мощностью 350 Вт и напряжение аккумулятора 25,2 В обеспечивают максимальную мощность всасывания. Активная насадка для пола со светодиодной подсветкой обеспечивает наилучшие результаты очистки твердых полов, ковров и многих других поверхностей. Он также предназначен для легкого проникновения под мебель. Благодаря своей компактной конструкции устройство можно использовать даже в качестве ручного пылесоса, когда всасывающая трубка удалена. Светодиодная насадка для темных углов и пространств, а также мягкая щетка 2-в-1 открывают еще больше областей применения. Другие особенности оборудования: опустошение пылесборника одним нажатием и функция форсирования для дополнительной мощности всасывания, когда это необходимо. Самонесущая парковочная станция, входящая в комплект поставки, обеспечивает не только компактное решение для хранения аксессуаров, но и позволяет заряжать пылесос.