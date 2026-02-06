Аккумуляторный пылесос VC 7 Cordless myHome Extra

Для удобной уборки: пылесос VC 7 Cordless yourMax Extra поставляется с широким набором аксессуаров, включая отдельно стоящую парковочную станцию, которую не нужно крепить к стене.

Быстрый, отличный результат очистки и максимальный комфорт: пылесос VC 7 Cordless yourMax Extra впечатляет своими инновационными технологиями, широким ассортиментом аксессуаров и простым и удобным управлением. Технология датчика пыли автоматически обнаруживает грязь и регулирует мощность всасывания по мере необходимости. Это обеспечивает сверхэффективное использование батареи до 60 минут. Двигатель BLDC мощностью 350 Вт и напряжение аккумулятора 25,2 В обеспечивают максимальную мощность всасывания. Активная насадка для пола со светодиодной подсветкой обеспечивает наилучшие результаты очистки твердых полов, ковров и многих других поверхностей. Он также предназначен для легкого проникновения под мебель. Благодаря своей компактной конструкции устройство можно использовать даже в качестве ручного пылесоса, когда всасывающая трубка удалена. Светодиодная насадка для темных углов и пространств, а также мягкая щетка 2-в-1 открывают еще больше областей применения. Другие особенности оборудования: опустошение пылесборника одним нажатием и функция форсирования для дополнительной мощности всасывания, когда это необходимо. Самонесущая парковочная станция, входящая в комплект поставки, обеспечивает не только компактное решение для хранения аксессуаров, но и позволяет заряжать пылесос.

Особенности и преимущества
Аккумуляторный пылесос VC 7 Cordless myHome Extra: Технология "Датчик пыли"
Технология "Датчик пыли"
Автоматическое обнаружение пыли и контроль мощности. Интеллектуальная регулировка мощности для увеличения времени работы. Интуитивная и легкая очистка пылесосом.
Аккумуляторный пылесос VC 7 Cordless myHome Extra: Продуманная система фильтрации
Продуманная система фильтрации
3-ступенчатая система фильтрации: фильтр циклонного типа, входной фильтр и гигиенический HEPA-фильтр. Гигиенический HEPA-фильтр (EN 1822:1998) для выпуска особенно чистого воздуха. Легкое опустошение контейнера.
Аккумуляторный пылесос VC 7 Cordless myHome Extra: Дополнительные аксессуары для дополнительных областей применения
Дополнительные аксессуары для дополнительных областей применения
Мягкую мебель или узкие укромные уголки еще проще чистить с помощью дополнительных насадок, таких как мини-турбощетка и щелевая светодиодная насадка. Моторизация мини-турбощетки и светодиодная подсветка щелевой насадки обеспечивают лучшее удаление и обнаружение грязи. Зарядная станция работает автономно и не нуждается в креплении на стену
Оптимально сочетающиеся технические решения
  • Мощный аккумулятор напряжением 25,2 В оптимально сочетается с активной насадкой для пола.
  • Оптимизированное время работы – 60 минут в нормальном режиме.
  • Двигатель мощностью 350 Вт, активная насадка для пола, функция Caps Lock и 3-ступенчатая безмешковая система фильтрации.
Активная насадка для пола
  • Оптимальный сбор мусора благодаря моторизованной роликовой щетке.
  • Высокая маневренность и возможность очистки пола под мебелью.
  • Гарантирует тщательную очистку поверхностей.
2-ступенчатая регулировка мощности
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Возможность включения режима Boost.
Простота в управлении
  • Силу всасывания можно легко и быстро изменить в зависимости от выполняемой операции.
  • Возможность включения режима Boost.
  • С функцией Caps Lock для облегчения работы.
Широкий спектр применений
  • Возможность установки других принадлежностей для оптимальной уборки во всем доме.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 100 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Уровень шума (дБ(А)) < 78
Объем мусоросборника (мл) 800
Тип аккумулятора Литий-ионный аккумулятор
Напряжение (В) 25,2
Емкость (Ач) 2,5
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (/мин) Обычный режим: / прим. 60 Режим Boost: / прим. 8
Время заряда стандартным зарядным устройством. (мин) 220
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60
Цвет Белый
Масса (без принадлежностей) (кг) 2,57
Вес (с упаковкой) (кг) 10,2
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 235 x 266 x 1130

Scope of supply

  • Аккумулятор: Аккумулятор 25,2 В / 2,5 Ач (1 шт.)
  • Тип фильтра HEPA: Фильтр HEPA 12 (EN 1822:1998)
  • Входной воздушный фильтр: 2 шт.
  • Инструмент для очистки фильтра
  • Большая универсальная насадка для пола со светодиодной подсветкой
  • Мини-турбощетка
  • Щелевая насадка со светодиодной подсветкой
  • Насадка-кисть для мебели "2 в 1"
  • Всасывающая трубка: Металл
  • Напольная базовая станция с функцией заряда

Оснащение

  • Мягкая накладка на рукоятке
  • Безмешковая система фильтрации
  • Регулировка мощности: с 2 ступенями мощности
  • Датчик запыленности
Аккумуляторный пылесос VC 7 Cordless myHome Extra
Аккумуляторный пылесос VC 7 Cordless myHome Extra
Аккумуляторный пылесос VC 7 Cordless myHome Extra
Аккумуляторный пылесос VC 7 Cordless myHome Extra
Аккумуляторный пылесос VC 7 Cordless myHome Extra
Аккумуляторный пылесос VC 7 Cordless myHome Extra

Видео

Области применения
  • Твердые полы с защитным покрытием, такие как паркет, ламинат, пробка, камень, линолеум и ПВХ, а также ковры с коротким ворсом
  • Ковры
  • Лестницы
Принадлежности
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова