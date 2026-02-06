Аккумуляторный пылесос VC 7 Cordless myHome Extra
Для удобной уборки: пылесос VC 7 Cordless yourMax Extra поставляется с широким набором аксессуаров, включая отдельно стоящую парковочную станцию, которую не нужно крепить к стене.
Быстрый, отличный результат очистки и максимальный комфорт: пылесос VC 7 Cordless yourMax Extra впечатляет своими инновационными технологиями, широким ассортиментом аксессуаров и простым и удобным управлением. Технология датчика пыли автоматически обнаруживает грязь и регулирует мощность всасывания по мере необходимости. Это обеспечивает сверхэффективное использование батареи до 60 минут. Двигатель BLDC мощностью 350 Вт и напряжение аккумулятора 25,2 В обеспечивают максимальную мощность всасывания. Активная насадка для пола со светодиодной подсветкой обеспечивает наилучшие результаты очистки твердых полов, ковров и многих других поверхностей. Он также предназначен для легкого проникновения под мебель. Благодаря своей компактной конструкции устройство можно использовать даже в качестве ручного пылесоса, когда всасывающая трубка удалена. Светодиодная насадка для темных углов и пространств, а также мягкая щетка 2-в-1 открывают еще больше областей применения. Другие особенности оборудования: опустошение пылесборника одним нажатием и функция форсирования для дополнительной мощности всасывания, когда это необходимо. Самонесущая парковочная станция, входящая в комплект поставки, обеспечивает не только компактное решение для хранения аксессуаров, но и позволяет заряжать пылесос.
Особенности и преимущества
Технология "Датчик пыли"Автоматическое обнаружение пыли и контроль мощности. Интеллектуальная регулировка мощности для увеличения времени работы. Интуитивная и легкая очистка пылесосом.
Продуманная система фильтрации3-ступенчатая система фильтрации: фильтр циклонного типа, входной фильтр и гигиенический HEPA-фильтр. Гигиенический HEPA-фильтр (EN 1822:1998) для выпуска особенно чистого воздуха. Легкое опустошение контейнера.
Дополнительные аксессуары для дополнительных областей примененияМягкую мебель или узкие укромные уголки еще проще чистить с помощью дополнительных насадок, таких как мини-турбощетка и щелевая светодиодная насадка. Моторизация мини-турбощетки и светодиодная подсветка щелевой насадки обеспечивают лучшее удаление и обнаружение грязи. Зарядная станция работает автономно и не нуждается в креплении на стену
Оптимально сочетающиеся технические решения
- Мощный аккумулятор напряжением 25,2 В оптимально сочетается с активной насадкой для пола.
- Оптимизированное время работы – 60 минут в нормальном режиме.
- Двигатель мощностью 350 Вт, активная насадка для пола, функция Caps Lock и 3-ступенчатая безмешковая система фильтрации.
Активная насадка для пола
- Оптимальный сбор мусора благодаря моторизованной роликовой щетке.
- Высокая маневренность и возможность очистки пола под мебелью.
- Гарантирует тщательную очистку поверхностей.
2-ступенчатая регулировка мощности
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Возможность включения режима Boost.
Простота в управлении
- Силу всасывания можно легко и быстро изменить в зависимости от выполняемой операции.
- Возможность включения режима Boost.
- С функцией Caps Lock для облегчения работы.
Широкий спектр применений
- Возможность установки других принадлежностей для оптимальной уборки во всем доме.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|100 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Уровень шума (дБ(А))
|< 78
|Объем мусоросборника (мл)
|800
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный аккумулятор
|Напряжение (В)
|25,2
|Емкость (Ач)
|2,5
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (/мин)
|Обычный режим: / прим. 60 Режим Boost: / прим. 8
|Время заряда стандартным зарядным устройством. (мин)
|220
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Цвет
|Белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|2,57
|Вес (с упаковкой) (кг)
|10,2
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|235 x 266 x 1130
Scope of supply
- Аккумулятор: Аккумулятор 25,2 В / 2,5 Ач (1 шт.)
- Тип фильтра HEPA: Фильтр HEPA 12 (EN 1822:1998)
- Входной воздушный фильтр: 2 шт.
- Инструмент для очистки фильтра
- Большая универсальная насадка для пола со светодиодной подсветкой
- Мини-турбощетка
- Щелевая насадка со светодиодной подсветкой
- Насадка-кисть для мебели "2 в 1"
- Всасывающая трубка: Металл
- Напольная базовая станция с функцией заряда
Оснащение
- Мягкая накладка на рукоятке
- Безмешковая система фильтрации
- Регулировка мощности: с 2 ступенями мощности
- Датчик запыленности
Видео
Области применения
- Твердые полы с защитным покрытием, такие как паркет, ламинат, пробка, камень, линолеум и ПВХ, а также ковры с коротким ворсом
- Ковры
- Лестницы