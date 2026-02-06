Rezultate de curățenie rapide, complete și confort maxim: VC 7 Cordless yourMax Extra impresionează prin tehnologia sa inovatoare, gama extinsă de accesorii și operarea pe cât de simplă, pe atât de comodă. Tehnologia cu senzor de praf detectează automat murdăria și reglează puterea de aspirare în funcție de necesitate. Acest lucru asigură o utilizare ultra-eficientă a duratei de funcționare a bateriei de până la 60 de minute. Motorul BLDC de 350 wați și tensiunea bateriei de 25,2 volți asigură o putere de aspirare maximă. Duza de pardoseală activă, cu iluminare LED, produce cele mai bune rezultate de curățare posibile pe podele dure, covoare și multe alte suprafețe. De asemenea, este proiectată pentru a ajunge cu ușurință sub mobilier. Cu designul său compact, dispozitivul poate fi folosit chiar și ca aspirator de mână atunci când tubul de aspirare este îndepărtat. O duză cu LED pentru colțuri și spatii intunecate, precum și o perie moale 2 în 1 deschid și mai multe domenii de aplicare. Alte caracteristici ale echipamentului: Golirea recipientului de praf cu un singur clic și o funcție de amplificare pentru o putere de aspirare suplimentară atunci când este nevoie. Stația de parcare autoportantă, inclusă în pachetul de livrare, nu numai că oferă o soluție compactă de depozitare a accesoriilor, ci și încarcă aspiratorul.