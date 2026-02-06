Aspirator vertical VC 7 Cordless yourMax Extra
Pentru o curățenie comodă: aspiratorul VC 7 Cordless yourMax Extra este livrat cu o gamă extinsă de accesorii, inclusiv o stație de parcare autoportantă care nu trebuie montată pe perete.
Rezultate de curățenie rapide, complete și confort maxim: VC 7 Cordless yourMax Extra impresionează prin tehnologia sa inovatoare, gama extinsă de accesorii și operarea pe cât de simplă, pe atât de comodă. Tehnologia cu senzor de praf detectează automat murdăria și reglează puterea de aspirare în funcție de necesitate. Acest lucru asigură o utilizare ultra-eficientă a duratei de funcționare a bateriei de până la 60 de minute. Motorul BLDC de 350 wați și tensiunea bateriei de 25,2 volți asigură o putere de aspirare maximă. Duza de pardoseală activă, cu iluminare LED, produce cele mai bune rezultate de curățare posibile pe podele dure, covoare și multe alte suprafețe. De asemenea, este proiectată pentru a ajunge cu ușurință sub mobilier. Cu designul său compact, dispozitivul poate fi folosit chiar și ca aspirator de mână atunci când tubul de aspirare este îndepărtat. O duză cu LED pentru colțuri și spatii intunecate, precum și o perie moale 2 în 1 deschid și mai multe domenii de aplicare. Alte caracteristici ale echipamentului: Golirea recipientului de praf cu un singur clic și o funcție de amplificare pentru o putere de aspirare suplimentară atunci când este nevoie. Stația de parcare autoportantă, inclusă în pachetul de livrare, nu numai că oferă o soluție compactă de depozitare a accesoriilor, ci și încarcă aspiratorul.
Caracteristici si beneficii
Tehnologia senzorului de praf.Detectarea automată a prafului și controlul puterii. Reglarea inteligentă a puterii pentru o durată de funcționare mai lungă. Aspirare intuitivă și fără efort.
Sistem de filtrare conceput în mod practic.Sistem de filtrare în 3 etape, cu filtrare tip ciclon, filtru de admisie al aerului și filtru de igienă HEPA. Filtru de igienă HEPA (EN 1822:1998) pentru un aer de evacuare deosebit de curat. Golire simplă a filtrului cu un singur clic.
Accesorii suplimentare pentru domenii noi de aplicareMobila tapițată sau colțurile înguste sunt și mai ușor de curățat cu ajutorul duzelor suplimentare, cum ar fi peria turbo mini și duza cu LED pentru spații înguste. Datorită acționării electrice a duzei mini turbo și a iluminării duzei cu LED pentru spații înguste, se asigură o mai bună îndepărtare și detectare a murdăriei. Stația de încărcare autoportantă elimină necesitatea de a monta stația de încărcare pe un perete.
Tehnologie bine adaptată.
- Baterie puternică de 25,2 V, care se completează perfect cu duza de podea activă.
- Timp de funcționare optimizat de 60 de minute în modul normal.
- Motor de 350 W, duză activă pentru podea, Power Lock și sistem de filtrare fără sac în 3 etape.
Duză activă pentru podea.
- Preluare optimă a murdăriei cu ajutorul rolei cu motor.
- Manevrabilitatea extremă îl face foarte ușor de deplasat pe sub mobilier.
- Asigură o curățare eficientă a suprafețelor.
Controlul puterii în două trepte.
- Timp de funcționare suficient pentru a curăța gospodării mai mari.
- Modul de creștere a puterii opțional.
Ușor de folosit.
- Puterea poate fi reglată rapid și ușor pentru a se potrivi unei anumite aplicații.
- Modul de creștere a puterii opțional.
- Include funcția Power Lock pentru o utilizare ușoară.
O gamă largă de aplicații posibile
- Opțiune de a atașa accesorii suplimentare pentru curățarea ideală, în orice zonă a casei.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|100 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Nivelul de putere acustică. (dB(A))
|< 78
|Capacitatea recipientului de murdarie. (ml)
|800
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Tensiune (V)
|25,2
|Capacitate. (Ah)
|2,5
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (/min)
|Modul normal: / approx. 60 Modul de amplificare: / approx. 8
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul standard. (min)
|220
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|2,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|10,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|235 x 266 x 1130
Scope of supply
- Acumulator: Baterie 25.2 V/2.5 Ah (1 buc.)
- Tip de filtru HEPA: Filtru HEPA 12 (EN1822:1998).
- Filtru de admisie a aerului.: 2 Bucată
- Dispozitiv de curățare a filtrului.
- Duză universală mare cu LED pentru podele.
- Perie turbo mini.
- LED - Duză pentru spații înguste.
- Duză de mobilă 2 în 1.
- Tub de aspirare.: Metal
- Stație de staționare independentă cu funcție de încărcare.
Echipament
- Maner cu soft-grip.
- Sistem de filtrare fără sac.
- Putere reglabilă.: Cu 2 nivele de putere.
- Senzor de praf.
Video
Domenii de intrebuintare
- Podele dure sigilate
- Covoare
- Scări