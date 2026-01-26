Только наши самые инновационные и мощные продукты отмечены подписью пионера технологий и основателя компании Альфреда Керхера. Это делает новую линейку VC 7 Signature Line мгновенно узнаваемой как лучшее устройство в своей категории. Благодаря таким особенностям, как датчик пыли, активная насадка для пола или двухступенчатый контроль мощности, он также устанавливает новые стандарты результатов уборки и времени работы. Благодаря второму аккумулятору VC 7 Signature Line всегда готов к использованию, чтобы быстро расчистить путь в больших домах.