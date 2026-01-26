Аккумуляторный пылесос VC 7 Signature Line

Пылесос VC 7 Signature Line с инновационным датчиком пыли и вторым аккумулятором. В комплект входит инструмент для очистки фильтра, щелевая насадка, мини-турбощетка, мягкая щетка для пыли и настенный кронштейн с функцией зарядки.

Только наши самые инновационные и мощные продукты отмечены подписью пионера технологий и основателя компании Альфреда Керхера. Это делает новую линейку VC 7 Signature Line мгновенно узнаваемой как лучшее устройство в своей категории. Благодаря таким особенностям, как датчик пыли, активная насадка для пола или двухступенчатый контроль мощности, он также устанавливает новые стандарты результатов уборки и времени работы. Благодаря второму аккумулятору VC 7 Signature Line всегда готов к использованию, чтобы быстро расчистить путь в больших домах.

Особенности и преимущества
Преимущества Signature Line
  • Подпись основателя компании Альфреда Керхера отмечает продукт как лучшее устройство Karcher в своей категории. Дополнительные преимущества включают поддержку мобильного приложения.
Технология "Датчик пыли"
  • Автоматическое обнаружение пыли и контроль мощности.
  • Интеллектуальная регулировка мощности для увеличения времени работы.
  • Интуитивная и легкая очистка пылесосом.
Активная насадка для пола
  • Оптимальный сбор мусора благодаря моторизованной роликовой щетке.
  • Высокая маневренность и возможность очистки пола под мебелью.
  • Гарантирует тщательную очистку поверхностей.
Продуманная система фильтрации
  • 3-ступенчатая система фильтрации: фильтр циклонного типа, входной фильтр и гигиенический HEPA-фильтр.
  • Гигиенический HEPA-фильтр (EN 1822:1998) для выпуска особенно чистого воздуха.
  • Легкое опустошение контейнера.
Простота в управлении
  • Силу всасывания можно легко и быстро изменить в зависимости от выполняемой операции.
  • Возможность включения режима Boost.
  • С функцией Caps Lock для облегчения работы.
Интуитивно понятные сообщения и индикация заряда
  • Выдача сообщений о режимах работы и неисправностях при помощи наглядного светодиодного индикатора.
  • Наглядный индикатор состояния заряда.
Настенный держатель с возможностью заряда
  • Настенный держатель позволяет быстро и легко поместить аппарат на хранение.
  • Удобное включение заряда путем простого подвешивания аппарата.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 100 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Уровень шума (дБ(А)) < 78
Объем мусоросборника (мл) 800
Тип аккумулятора Литий-ионный аккумулятор
Напряжение (В) 25,2
Емкость (Ач) 2,5
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (/мин) Обычный режим: / прим. 60 Режим Boost: / прим. 8
Время заряда стандартным зарядным устройством. (мин) 220
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60
Цвет Белый
Масса (без принадлежностей) (кг) 2,57
Вес (с упаковкой) (кг) 6,2
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 235 x 266 x 1130

Scope of supply

  • Аккумулятор: Аккумуляторы 25,2 В / 2,5 Ач (2 шт.)
  • Тип фильтра HEPA: Фильтр HEPA 12 (EN 1822:1998)
  • Входной воздушный фильтр: 2 шт.
  • Инструмент для очистки фильтра
  • Большая универсальная насадка для пола со светодиодной подсветкой
  • Мини-турбощетка
  • Щелевая насадка
  • Насадка-кисть для мебели "2 в 1"
  • Всасывающая трубка: Металл
  • Большой настенный держатель с функцией заряда

Оснащение

  • Мягкая накладка на рукоятке
  • Безмешковая система фильтрации
  • Регулировка мощности: с 2 ступенями мощности
  • Датчик запыленности
Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Ковры
  • Текстильные поверхности
  • Лестницы
Принадлежности
