Аккумуляторный пылесос VC 7 Signature Line
Пылесос VC 7 Signature Line с инновационным датчиком пыли и вторым аккумулятором. В комплект входит инструмент для очистки фильтра, щелевая насадка, мини-турбощетка, мягкая щетка для пыли и настенный кронштейн с функцией зарядки.
Только наши самые инновационные и мощные продукты отмечены подписью пионера технологий и основателя компании Альфреда Керхера. Это делает новую линейку VC 7 Signature Line мгновенно узнаваемой как лучшее устройство в своей категории. Благодаря таким особенностям, как датчик пыли, активная насадка для пола или двухступенчатый контроль мощности, он также устанавливает новые стандарты результатов уборки и времени работы. Благодаря второму аккумулятору VC 7 Signature Line всегда готов к использованию, чтобы быстро расчистить путь в больших домах.
Особенности и преимущества
Преимущества Signature Line
- Подпись основателя компании Альфреда Керхера отмечает продукт как лучшее устройство Karcher в своей категории. Дополнительные преимущества включают поддержку мобильного приложения.
Технология "Датчик пыли"
- Автоматическое обнаружение пыли и контроль мощности.
- Интеллектуальная регулировка мощности для увеличения времени работы.
- Интуитивная и легкая очистка пылесосом.
Активная насадка для пола
- Оптимальный сбор мусора благодаря моторизованной роликовой щетке.
- Высокая маневренность и возможность очистки пола под мебелью.
- Гарантирует тщательную очистку поверхностей.
Продуманная система фильтрации
- 3-ступенчатая система фильтрации: фильтр циклонного типа, входной фильтр и гигиенический HEPA-фильтр.
- Гигиенический HEPA-фильтр (EN 1822:1998) для выпуска особенно чистого воздуха.
- Легкое опустошение контейнера.
Простота в управлении
- Силу всасывания можно легко и быстро изменить в зависимости от выполняемой операции.
- Возможность включения режима Boost.
- С функцией Caps Lock для облегчения работы.
Интуитивно понятные сообщения и индикация заряда
- Выдача сообщений о режимах работы и неисправностях при помощи наглядного светодиодного индикатора.
- Наглядный индикатор состояния заряда.
Настенный держатель с возможностью заряда
- Настенный держатель позволяет быстро и легко поместить аппарат на хранение.
- Удобное включение заряда путем простого подвешивания аппарата.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|100 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Уровень шума (дБ(А))
|< 78
|Объем мусоросборника (мл)
|800
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный аккумулятор
|Напряжение (В)
|25,2
|Емкость (Ач)
|2,5
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (/мин)
|Обычный режим: / прим. 60 Режим Boost: / прим. 8
|Время заряда стандартным зарядным устройством. (мин)
|220
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Цвет
|Белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|2,57
|Вес (с упаковкой) (кг)
|6,2
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|235 x 266 x 1130
Scope of supply
- Аккумулятор: Аккумуляторы 25,2 В / 2,5 Ач (2 шт.)
- Тип фильтра HEPA: Фильтр HEPA 12 (EN 1822:1998)
- Входной воздушный фильтр: 2 шт.
- Инструмент для очистки фильтра
- Большая универсальная насадка для пола со светодиодной подсветкой
- Мини-турбощетка
- Щелевая насадка
- Насадка-кисть для мебели "2 в 1"
- Всасывающая трубка: Металл
- Большой настенный держатель с функцией заряда
Оснащение
- Мягкая накладка на рукоятке
- Безмешковая система фильтрации
- Регулировка мощности: с 2 ступенями мощности
- Датчик запыленности
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Ковры
- Текстильные поверхности
- Лестницы