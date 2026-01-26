Aspirator vertical VC 7 Signature Line cu două baterii
Aspiratorul VC 7 Signature Line cu senzor inovator de praf și a doua baterie inclusă. Setul include instrument de curățare a filtrului, duză pentru crăpături, 2 perii și suport de perete.
Doar produsele noastre cele mai inovatoare și puternice poartă semnătura pionierului tehnologiei și fondatorului companiei Alfred Kärcher. Acest lucru face ca noul VC 7 Signature Line să fie recunoscut drept cel mai bun dispozitiv din categoria sa. Aspiratorul include și accesorii importante precum senzorul de praf, duza activă pentru podea sau controlul puterii în 2 trepte, stabilește, de asemenea, noi standarde în ceea ce privește rezultatele curățării și durata de funcționare. Datorită celei de-a doua baterii, aspiratorul VC 7 Signature Line este întotdeauna pregătit pentru utilizare, oferind rapid soluții eficiente pentru curățarea suprafețelor mari.
Caracteristici si beneficii
Beneficiile Signature LineSemnătura fondatorului companiei, Alfred Kärcher, atestă produsul ca fiind cel mai bun dispozitiv Kärcher din categoria sa. Alte beneficii exclusive includ suportul pentru aplicații și o garanție extinsă.
A doua bateriePentru o durată de funcționare nelimitată.
Tehnologia senzorului de praf.Detectarea automată a prafului și controlul puterii. Reglarea inteligentă a puterii pentru o durată de funcționare mai lungă. Aspirare intuitivă și fără efort.
Duză activă pentru podea.
- Preluare optimă a murdăriei cu ajutorul rolei cu motor.
- Manevrabilitatea extremă îl face foarte ușor de deplasat pe sub mobilier.
- Asigură o curățare eficientă a suprafețelor.
Sistem de filtrare conceput în mod practic.
- Sistem de filtrare în 3 etape, cu filtrare tip ciclon, filtru de admisie al aerului și filtru de igienă HEPA.
- Filtru de igienă HEPA (EN 1822:1998) pentru un aer de evacuare deosebit de curat.
- Golire simplă a filtrului cu un singur clic.
Ușor de folosit.
- Puterea poate fi reglată rapid și ușor pentru a se potrivi unei anumite aplicații.
- Modul de creștere a puterii opțional.
- Include funcția Power Lock pentru o utilizare ușoară.
Afișaj intuitiv al informațiilor și al încărcării.
- Informații și mesaje de eroare prin intermediul unui afișaj LED ușor de citit.
- Afișarea stării bateriei.
Suport de perete, inclusiv opțiunea de încărcare.
- Cu ajutorul suportului de perete, dispozitivul poate fi depozitat rapid și ușor.
- Încărcare comodă prin simpla suspendare a aspiratorului.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|100 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Nivelul de putere acustică. (dB(A))
|< 78
|Capacitatea recipientului de murdarie. (ml)
|800
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Tensiune (V)
|25,2
|Capacitate. (Ah)
|2,5
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (/min)
|Modul normal: / approx. 60 Modul de amplificare: / approx. 8
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul standard. (min)
|220
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|2,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|6,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|235 x 266 x 1130
Scope of supply
- Acumulator: Baterie 25,2 V / 2,5 Ah (2 bucăți)
- Tip de filtru HEPA: Filtru HEPA 12 (EN1822:1998).
- Filtru de admisie a aerului.: 2 Bucată
- Dispozitiv de curățare a filtrului.
- Duză universală mare cu LED pentru podele.
- Perie turbo mini.
- Duza pentru spații înguste
- Duză de mobilă 2 în 1.
- Tub de aspirare.: Metal
- Suport mare de perete cu funcție de încărcare.
Echipament
- Maner cu soft-grip.
- Sistem de filtrare fără sac.
- Putere reglabilă.: Cu 2 nivele de putere.
- Senzor de praf.
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
- Covoare
- Suprafețe textile
- Scări