Интеллектуальный робот-пылесос RCV 5 очищает твердые и коротковорсные ковровые покрытия в полностью автономном режиме. Сухой мусор, сметаемый вращающейся щеткой и боковой щеткой для уборки по краям, всасывается аппаратом и направляется во встроенный мусоросборник. Ультразвуковой датчик распознает ковры, для более эффективной очистки которых включается режим максимальной силы всасывания. Аппарат RCV 5 способен выполнять и влажную уборку, причем в этом режиме он автоматически объезжает ковры. При помощи мобильного приложения робот-пылесос RCV 5 можно отправить в начальное путешествие, в ходе которого его лидарная система навигации автоматически составляет план помещений. Для каждого помещения можно задать индивидуальные параметры уборки, в частности, определить участки сухой и влажной уборки, а также зоны, которые не должны очищаться аппаратом. Благодаря дуальной лазерной системе с камерой топ-модель RCV 5 распознает даже такие низкие препятствия, как кабели, носки или обувь, и объезжает их. Датчики перепада высот исключают падение робота-пылесоса с лестниц. Аппарат RCV 5 можно легко включить кнопкой на корпусе или подать ему команду начала уборки со смартфона. В приложении можно также предварительно составить индивидуальный график уборки. Информация о том, что в работу аппарата требуется вмешательство его владельца, во многих ситуациях выдается в речевой форме.