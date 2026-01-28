Robotul inteligent de aspirare RCV 5 curăță sistematic și autonom podelele dure și covoarele cu peri mici. Murdăria uscată este transportată în recipientul de murdărie încorporat de peria rotativă, de peria laterală pentru margini și de vacuum. Senzorul ultrasonic detectează covoarele, care sunt curățate și mai bine cu ajutorul funcției Auto-Boost la puterea maximă de aspirare. RCV 5 poate nu doar să aspire, ci și să dea cu mopul umed. Prin intermediul aplicației de control, RCV 5 pornește într-un tur pentru recunoaștere și creează automat o hartă a încăperilor prin detectarea mediului (LiDAR). Pentru fiecare cameră pot fi setați parametri de curățare individuali, cum ar fi unde să aspirați, să ștergeți cu mopul sau să nu curățați. Datorită sistemului dual cu laser și cameră, modelul de top RCV 5 detectează și evită obstacolele, cum ar fi cablurile, șosetele sau pantofii. Senzorii suplimentari împiedică căderea, de exemplu, la baza scărilor. Pentru curățare, RCV 5 este pornit în mod convenabil prin intermediul aplicației, al unui program individual prestabilit sau prin apăsarea unui buton de pe dispozitiv. Dacă robotul de curățenie are nevoie de ajutor, acesta comunică acest lucruîn multe situații prin intermediul unei ieșiri vocale.