Aspirator robot cu functie de mop RCV 5
RCV 5 aspiră și spală în mod complet autonom, cu ajutorul inteligenței artificiale. Echipat cu un sistem de navigație LiDAR precis, cu un sistem laser dual și o cameră, obstacolele sunt evitate fără efort.
Robotul inteligent de aspirare RCV 5 curăță sistematic și autonom podelele dure și covoarele cu peri mici. Murdăria uscată este transportată în recipientul de murdărie încorporat de peria rotativă, de peria laterală pentru margini și de vacuum. Senzorul ultrasonic detectează covoarele, care sunt curățate și mai bine cu ajutorul funcției Auto-Boost la puterea maximă de aspirare. RCV 5 poate nu doar să aspire, ci și să dea cu mopul umed. Prin intermediul aplicației de control, RCV 5 pornește într-un tur pentru recunoaștere și creează automat o hartă a încăperilor prin detectarea mediului (LiDAR). Pentru fiecare cameră pot fi setați parametri de curățare individuali, cum ar fi unde să aspirați, să ștergeți cu mopul sau să nu curățați. Datorită sistemului dual cu laser și cameră, modelul de top RCV 5 detectează și evită obstacolele, cum ar fi cablurile, șosetele sau pantofii. Senzorii suplimentari împiedică căderea, de exemplu, la baza scărilor. Pentru curățare, RCV 5 este pornit în mod convenabil prin intermediul aplicației, al unui program individual prestabilit sau prin apăsarea unui buton de pe dispozitiv. Dacă robotul de curățenie are nevoie de ajutor, acesta comunică acest lucruîn multe situații prin intermediul unei ieșiri vocale.
Caracteristici si beneficii
Ștergere umedăPentru rezultate de curățare și mai bune, RCV 5 poate fi folosit și pentru a șterge cu mopul umed. Dacă este necesar, se introduce unitatea de ștergere, inclusiv laveta din microfibre, se umple rezervorul de apă curată și este gata de lucru. Robotul de curățare RCV 5 poate fi utilizat fie pentru curățarea uscată, fie pentru curățarea umedă sau poate combina ambele opțiuni în modul de curățare mixt.
Navigare precisă cu ajutorul inteligenței artificialeCu ajutorul navigației LiDAR rapide, robotul scanează și cartografiază camerele cu precizie, asigurând cea mai bună orientare pentru curățenie fiabilă chiar și în întuneric. Senzorul laser dublu și camera de pe robot îi permit chiar să recunoască obiecte mici sau plate care sunt prea mici pentru sistemul LiDAR (de exemplu, pantofi, șosete sau cabluri). În cazul în care sistemul cu două camere laser detectează obstacole, acesta le integrează în hartă. Robotul le ocolește printr-o manevră de navigare inteligentă, evitând să rămână blocat sau să producă daune.
Detectarea covorului și Auto BoostRCV 5 detectează automat covoarele cu ajutorul unui senzor cu ultrasunete și le înregistrează pe harta din aplicație. Dacă este activată curățarea umedă, robotul evită covoarele detectate și le ocolește. Funcția Auto Boost mărește puterea de aspirare pe podelele cu mochetă atunci când este necesar, pentru rezultate de curățare și mai bune.
Senzori de cădere
- Senzorii de cădere împiedică în mod sigur căderea RCV 5, de exemplu, pe scări sau pe paliere.
- Senzorii scanează nivelul solului. Dacă este detectat un toc mai mare, controlerul primește un semnal și determină robotul să se întoarcă.
Protecția datelor și actualizări
- În calitate de producător cu sediul în Germania, Kärcher acordă o mare importanță protecției datelor și are o grijă extremă pentru a se asigura că sunt îndeplinite toate cerințele legale aplicabile în acest sens.
- Întregul transfer de date între aplicația Home Robots de pe smartphone și aspiratorul robot și mopul se desfășoară prin intermediul unui cloud către serverele situate numai în Germania.
- Actualizările regulate îmbunătățesc și extind performanța aspiratorului robot și a aplicației. Aceasta înseamnă, de asemenea, că securitatea sistemului este actualizată în mod constant pentru a se potrivi cu specificațiile actuale.
Ieșire vocală
- Întotdeauna bine informat: RCV 5 raportează informații importante sau starea actuală prin intermediul unei ieșiri vocale.
- Dacă robotul aspirator RCV 5 are nevoie de ajutor sau de service, acesta vă va anunța prin voce în multe situații.
Control comod prin aplicație cu WLAN
- Cu ajutorul aplicației se pot regla individual numeroase setări.
- Controlul și configurarea robotului de curățare RCV 5 independent de locație prin intermediul aplicației. Chiar și atunci când nu sunteți acasă.
- Transmiterea de informații despre starea actuală a aparatului și afișarea progresului de curățare prin intermediul aplicației.
Cartografiere precisă cu opțiuni multiple de personalizare
- În aplicație pot fi salvate mai multe hărți, de exemplu, pentru diferite etaje.
- Pot fi definite zone care nu pot fi parcurse și, prin urmare, nu pot fi curățate (de exemplu, spatiul pisicii, zona de joacă din camera copiilor sau obstacole pe care robotul nu le poate depăși).
- Definirea zonelor selectate care, de exemplu, sunt parcurse de mai multe ori, curățate cu un mod de aspirare mai intensiv sau șterse cu mai multă apă, dacă este necesar.
Ajustarea parametrilor de curățare
- Definirea diferiților parametri de curățare prin intermediul aplicației, individual pentru zone sau încăperi (de exemplu, puterea de aspirare sau cantitatea de apă, numărul de treceri pe suprafață).
Funcția temporizator
- Setați orele de curățenie și creați programe de curățenie prin intermediul aplicației.
- RCV 5 pornește în mod autonom operațiunile de curățare în funcție de datele stabilite.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Timp de incarcare acumulator (min)
|230
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Capacitatea bateriei (Ah)
|5,2
|Durata de curăţare per încărcare (min)
|120
|Performanța zonei (în funcție de modul de curățare) (m²/h)
|85
|Container pentru deșeuri (ml)
|330
|Rezervor de apă curată (ml)
|240
|Putere de aspirație (Pa)
|5000
|Nivelul de putere acustică. (dB(A))
|66
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|100 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Culoarea
|Alb
|Greutatea robotului aspirator (inclusiv unitatea de ștergere și laveta de curățare) (kg)
|3,9
|Greutate cu staţie de încărcare (kg)
|0,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|6,5
|Înălțimea aspiratorului robotizat (mm)
|97
|Diametrul robotului (mm)
|350
|Dimensiuni staţie de încărcare (L x l x H) (mm)
|135 x 150 x 99
Scope of supply
- Perie de curățare
- Perie laterală: 2 x
- Filtru: 2 x
- Accesoriu de curățare
- Unitate pentru laveta de ștergere
- Lavetă de ștergere: 2 x
- Container pentru deșeuri
- Rezervor de apă curată
- Stație de încărcare
Echipament
- Curățare autonomă
- Senzori de cădere
- Senzor pentru identificare covor
- Funcționare prin intermediul aplicației
- Conexiune prin WLAN
- servicii/funcții inteligente în aplicație
- Ieșire vocală
- Sistem de navigație cu laser (LiDAR)
- Senzor laser și cameră
- Funcția temporizator: Posibilitate de temporizatoare multiple
- Moduri de curățare: Curățare uscată/ Curățare umedă/ Curățare combinată (umedă și uscată)/ Automat/ Spot
Domenii de intrebuintare
- Podele dure sigilate
- Covoare cu fir scurt