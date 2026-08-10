Робот-мойщик окон RCW 2 Extra обеспечивает полностью автоматическую помощь при регулярной мойке окон и автоматически гарантирует чистый обзор. Благодаря мощной вакуумной технологии RCW 2 Extra гарантирует надежное сцепление со всеми гладкими поверхностями, идеально подходящими для больших и труднодоступных окон и зеркал. Систематическая навигация и два датчика обнаружения рамы и объектов обеспечивают быструю и надежную уборку. Два вращающихся диска с микрофибровыми насадками имитируют ручное протирание, обеспечивая впечатляющие результаты. Две ультразвуковые распылительные форсунки создают мелкодисперсный туман моющего средства, который точно распыляется на оконное стекло без капель. В зависимости от задачи уборки можно выбрать четыре автоматических режима и один ручной режим, которые удобно управляются с помощью пульта дистанционного управления. Кроме того, светодиодные индикаторы и голосовое оповещение в любое время предоставляют информацию о состоянии машины. Средство для мытья окон RM 503, поставляемое в комплекте с машиной, надежно удаляет грязь, высыхает без разводов и позволяет дождю быстрее скатываться, обеспечивая длительную свежесть. Даже в случае отключения электроэнергии RCW 2 Extra остается прикрепленным к стеклу благодаря аварийному аккумулятору и страховочному тросу.