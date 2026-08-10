робот для мойки окон RCW 2 Extra

Робот-пылесос для мытья окон RCW 2 Extra без труда очищает большие и труднодоступные окна, а насадки из микрофибры и два распылителя обеспечивают хороший обзор.

Робот-мойщик окон RCW 2 Extra обеспечивает полностью автоматическую помощь при регулярной мойке окон и автоматически гарантирует чистый обзор. Благодаря мощной вакуумной технологии RCW 2 Extra гарантирует надежное сцепление со всеми гладкими поверхностями, идеально подходящими для больших и труднодоступных окон и зеркал. Систематическая навигация и два датчика обнаружения рамы и объектов обеспечивают быструю и надежную уборку. Два вращающихся диска с микрофибровыми насадками имитируют ручное протирание, обеспечивая впечатляющие результаты. Две ультразвуковые распылительные форсунки создают мелкодисперсный туман моющего средства, который точно распыляется на оконное стекло без капель. В зависимости от задачи уборки можно выбрать четыре автоматических режима и один ручной режим, которые удобно управляются с помощью пульта дистанционного управления. Кроме того, светодиодные индикаторы и голосовое оповещение в любое время предоставляют информацию о состоянии машины. Средство для мытья окон RM 503, поставляемое в комплекте с машиной, надежно удаляет грязь, высыхает без разводов и позволяет дождю быстрее скатываться, обеспечивая длительную свежесть. Даже в случае отключения электроэнергии RCW 2 Extra остается прикрепленным к стеклу благодаря аварийному аккумулятору и страховочному тросу.

Особенности и преимущества
робот для мойки окон RCW 2 Extra: Систематические перемещения
Систематические перемещения
Систематическая очистка всей поверхности без пропусков. При столкновении с препятствиями направление движения автоматически изменяется. Автоматическое возвращение в исходную позицию.
робот для мойки окон RCW 2 Extra: Автоматическое нанесение чистящих средств
Автоматическое нанесение чистящих средств
Две ультразвуковые разбрызгивающие насадки обеспечивают отсутствие капель при увлажнении оконного стекла. Средство для мытья окон, входящее в комплект, обеспечивает кристальную чистоту без разводов и способствует более быстрому стеканию дождевой воды, уменьшая повторное загрязнение поверхностей.
робот для мойки окон RCW 2 Extra: Высокий уровень безопасности
Высокий уровень безопасности
Надежное удержание благодаря эффективной вакуумной технологии и дополнительному страховочному устройству. Дополнительная защита благодаря встроенному аварийному аккумулятору, который надежно удерживает робот-стеклоочиститель на стекле при отключении электроэнергии.
Интеллектуальное дистанционное управление для легкого выполнения функций управления и контроля
  • Четыре автоматических режима для эффективного выполнения любой задачи: быстрая чистка, интенсивная чистка, точечная чистка и полирование.
  • Также возможно ручное управление. 
Интуитивный интерфейс
  • Выключатель для удобства в обращении.
  • Выдача сообщений о режимах работы и неисправностях при помощи наглядного светодиодного индикатора.
  • Всегда под контролем: важные уведомления и информация о текущем состоянии передаются голосовыми сообщениями.
Два датчика для распознавания оконных рам и объектов
  • Надежное распознавание оконных рам и других препятствий.
Насадки для протирания из высококачественного микроволокна
  • Мягкая микроволоконная салфетка оптимально впитывает отделяемые загрязнения.
  • Возможность очистки в стиральной машине при температуре до 40 °C.
Спецификации

Технические характеристики

Oбъем бака для чистящего средства (мл) 70
Площадь уборки от 1 заправки (м²) прим. 50
Производительность уборки (мин/м²) 3
Мощность всасывания (Па) 3300
Mаксимальная мощность всасывания (Па) 5000
Длина кабеля (м) 5
Уровень шума (дБ(А)) < 76
Уровень звукового давления (дБ(А)) 62
Размеры окна (Ш х В) (см) 35 x 35
Напряжение (В) 100 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Тип аккумулятора аварийного питания Литий-ионный аккумулятор
Емкость аккумулятора аварийного питания (Ач) 0,65
Напряжение аккумулятора аварийного питания (В) 14,8
Время работы аккумулятора аварийного питания (мин) 40
Цвет Белый
Вес (без аксессуаров) (кг) 1,1
Вес (с упаковкой) (кг) 2,141
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 292 x 160 x 71

Scope of supply

  • Устройство дистанционного управления
  • Eмкость для заполнения
  • Oбтяжка: 4 пара
  • Моющее средство: Средство для мойки окон RM 503, 125 мл

Оснащение

  • Pежим быстрой очистки
  • Pежим интенсивной очистки
  • Pежим локальной очистки
  • Pежим полировки
  • Pучной режим очистки
  • Голосовой вывод
  • Cтраховочный трос

Видео

Области применения
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Большие, труднодоступные стеклянные поверхности
  • Зеркала
  • Гладкие поверхности
Принадлежности
Чистящее средство
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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