робот для мойки окон RCW 2 Extra
Робот-пылесос для мытья окон RCW 2 Extra без труда очищает большие и труднодоступные окна, а насадки из микрофибры и два распылителя обеспечивают хороший обзор.
Робот-мойщик окон RCW 2 Extra обеспечивает полностью автоматическую помощь при регулярной мойке окон и автоматически гарантирует чистый обзор. Благодаря мощной вакуумной технологии RCW 2 Extra гарантирует надежное сцепление со всеми гладкими поверхностями, идеально подходящими для больших и труднодоступных окон и зеркал. Систематическая навигация и два датчика обнаружения рамы и объектов обеспечивают быструю и надежную уборку. Два вращающихся диска с микрофибровыми насадками имитируют ручное протирание, обеспечивая впечатляющие результаты. Две ультразвуковые распылительные форсунки создают мелкодисперсный туман моющего средства, который точно распыляется на оконное стекло без капель. В зависимости от задачи уборки можно выбрать четыре автоматических режима и один ручной режим, которые удобно управляются с помощью пульта дистанционного управления. Кроме того, светодиодные индикаторы и голосовое оповещение в любое время предоставляют информацию о состоянии машины. Средство для мытья окон RM 503, поставляемое в комплекте с машиной, надежно удаляет грязь, высыхает без разводов и позволяет дождю быстрее скатываться, обеспечивая длительную свежесть. Даже в случае отключения электроэнергии RCW 2 Extra остается прикрепленным к стеклу благодаря аварийному аккумулятору и страховочному тросу.
Особенности и преимущества
Систематические перемещенияСистематическая очистка всей поверхности без пропусков. При столкновении с препятствиями направление движения автоматически изменяется. Автоматическое возвращение в исходную позицию.
Автоматическое нанесение чистящих средствДве ультразвуковые разбрызгивающие насадки обеспечивают отсутствие капель при увлажнении оконного стекла. Средство для мытья окон, входящее в комплект, обеспечивает кристальную чистоту без разводов и способствует более быстрому стеканию дождевой воды, уменьшая повторное загрязнение поверхностей.
Высокий уровень безопасностиНадежное удержание благодаря эффективной вакуумной технологии и дополнительному страховочному устройству. Дополнительная защита благодаря встроенному аварийному аккумулятору, который надежно удерживает робот-стеклоочиститель на стекле при отключении электроэнергии.
Интеллектуальное дистанционное управление для легкого выполнения функций управления и контроля
- Четыре автоматических режима для эффективного выполнения любой задачи: быстрая чистка, интенсивная чистка, точечная чистка и полирование.
- Также возможно ручное управление.
Интуитивный интерфейс
- Выключатель для удобства в обращении.
- Выдача сообщений о режимах работы и неисправностях при помощи наглядного светодиодного индикатора.
- Всегда под контролем: важные уведомления и информация о текущем состоянии передаются голосовыми сообщениями.
Два датчика для распознавания оконных рам и объектов
- Надежное распознавание оконных рам и других препятствий.
Насадки для протирания из высококачественного микроволокна
- Мягкая микроволоконная салфетка оптимально впитывает отделяемые загрязнения.
- Возможность очистки в стиральной машине при температуре до 40 °C.
Спецификации
Технические характеристики
|Oбъем бака для чистящего средства (мл)
|70
|Площадь уборки от 1 заправки (м²)
|прим. 50
|Производительность уборки (мин/м²)
|3
|Мощность всасывания (Па)
|3300
|Mаксимальная мощность всасывания (Па)
|5000
|Длина кабеля (м)
|5
|Уровень шума (дБ(А))
|< 76
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|62
|Размеры окна (Ш х В) (см)
|35 x 35
|Напряжение (В)
|100 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Тип аккумулятора аварийного питания
|Литий-ионный аккумулятор
|Емкость аккумулятора аварийного питания (Ач)
|0,65
|Напряжение аккумулятора аварийного питания (В)
|14,8
|Время работы аккумулятора аварийного питания (мин)
|40
|Цвет
|Белый
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|1,1
|Вес (с упаковкой) (кг)
|2,141
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|292 x 160 x 71
Scope of supply
- Устройство дистанционного управления
- Eмкость для заполнения
- Oбтяжка: 4 пара
- Моющее средство: Средство для мойки окон RM 503, 125 мл
Оснащение
- Pежим быстрой очистки
- Pежим интенсивной очистки
- Pежим локальной очистки
- Pежим полировки
- Pучной режим очистки
- Голосовой вывод
- Cтраховочный трос
Видео
Области применения
- Окна и стеклянные поверхности
- Большие, труднодоступные стеклянные поверхности
- Зеркала
- Гладкие поверхности