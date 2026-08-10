Robotul de curățare a geamurilor RCW 2 Extra oferă asistență complet automată la curățarea regulată a geamurilor și asigură automat o vedere clară. Datorită tehnologiei puternice de aspirare, RCW 2 Extra garantează o fixare sigură pe toate suprafețele netede, ideal pentru geamuri și oglinzi mari și greu accesibile. Navigarea sistematică și cei doi senzori pentru detectarea ramei și a obiectelor asigură o curățare de întreținere rapidă și fiabilă. Cele două discuri rotative cu huse din microfibră simulează o mișcare manuală de ștergere, asigurând rezultate impresionante. Două duze de pulverizare cu ultrasunete produc o ceață fină de detergent, care este pulverizată precis pe geamul ferestrei, fără a picura. Patru moduri automate și un mod manual pot fi selectate în funcție de sarcina de curățare și controlate convenabil prin telecomandă. În plus, semnalele LED și ieșirea vocală oferă mesaje de stare despre mașină în orice moment. Agentul de curățare a geamurilor RM 503 furnizat cu mașina îndepărtează în mod fiabil murdăria, se usucă fără a lăsa urme și permite apei de ploaie să se scurgă mai repede pentru un aspect proaspăt de lungă durată. Și chiar și în cazul unei pene de curent,RCW 2 Extra rămâne atașat de geam datorită bateriei de urgență și cablului de siguranță.