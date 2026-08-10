Robot pentru curatarea geamurilor RCW 2 Extra
Robotul de curățare a geamurilor RCW 2 Extra curăță fără efort geamurile mari și greu accesibile, în timp ce capacele de mop din microfibră și cele două duze de pulverizare asigură o vedere clară.
Robotul de curățare a geamurilor RCW 2 Extra oferă asistență complet automată la curățarea regulată a geamurilor și asigură automat o vedere clară. Datorită tehnologiei puternice de aspirare, RCW 2 Extra garantează o fixare sigură pe toate suprafețele netede, ideal pentru geamuri și oglinzi mari și greu accesibile. Navigarea sistematică și cei doi senzori pentru detectarea ramei și a obiectelor asigură o curățare de întreținere rapidă și fiabilă. Cele două discuri rotative cu huse din microfibră simulează o mișcare manuală de ștergere, asigurând rezultate impresionante. Două duze de pulverizare cu ultrasunete produc o ceață fină de detergent, care este pulverizată precis pe geamul ferestrei, fără a picura. Patru moduri automate și un mod manual pot fi selectate în funcție de sarcina de curățare și controlate convenabil prin telecomandă. În plus, semnalele LED și ieșirea vocală oferă mesaje de stare despre mașină în orice moment. Agentul de curățare a geamurilor RM 503 furnizat cu mașina îndepărtează în mod fiabil murdăria, se usucă fără a lăsa urme și permite apei de ploaie să se scurgă mai repede pentru un aspect proaspăt de lungă durată. Și chiar și în cazul unei pene de curent,RCW 2 Extra rămâne atașat de geam datorită bateriei de urgență și cablului de siguranță.
Caracteristici si beneficii
Navigare sistematicăCurăță sistematic întreaga zonă fără a omite nimic. Direcția de deplasare se schimbă automat atunci când robotul intră în contact cu obstacole. Revine automat la poziția de pornire.
Aplicare automată a detergentului.Două duze de pulverizare cu ultrasunete asigură umezirea geamului fără picurare. Detergentul pentru geamuri inclus asigură o strălucire fără urme și permite scurgerea mai rapidă a apei de ploaie – întârziind murdărirea ulterioară.
Standard ridicat de siguranțăPrindere sigură datorită tehnologiei fiabile prin vacuum și a sistemului suplimentar de siguranță Protecție suplimentară datorită bateriei de urgență integrate, care menține robotul de curățat geamuri fixat în siguranță pe suprafața de sticlă chiar și în cazul unei pene de curent.
Telecomandă inteligentă pentru operare și control ușor
- Patru moduri automate pentru gestionarea eficientă a fiecărei sarcini de curățare: curățare rapidă, curățare intensivă, curățare punctuală și lustruire.
- Control manual disponibil, de asemenea.
Interfață intuitivă
- Butonul ON/OFF pentru utilizare simplă.
- Informații și mesaje de eroare prin intermediul unui afișaj LED ușor de citit.
- Întotdeauna bine informat: informațiile importante sau starea curentă sunt comunicate prin mesaje vocale.
Doi senzori pentru detectarea cadrului și a obstacolelor.
- Detectare fiabilă a ramelor geamurilor și a altor obstacole.
Lavete de ștergere realizate din microfibre de înaltă calitate.
- Microfbrele moi ale lavetei absorb murdaria desprinsa in mod optim
- Poate fi spălată în mașina de spălat la maximum 40 °C.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Volum rezervor detergent. (ml)
|70
|Randament de curățare per rezervor (m²)
|approx. 50
|Putere de curăţare (min/m²)
|3
|Putere de aspirație (Pa)
|3300
|Putere maximă de aspirare. (Pa)
|5000
|Lungimea cablului (m)
|5
|Nivelul de putere acustică. (dB(A))
|< 76
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|62
|Dimensiune geam (L × H) (cm)
|35 x 35
|Tensiune (V)
|100 - 240
|Frecvență (Hz)
|50 - 60
|Tipul bateriei pentru alimentare de urgență
|Acumulatori Li-Ion
|Capacitatea bateriei pentru alimentare de urgență (Ah)
|0,65
|Tensiunea bateriei pentru alimentare de urgență (V)
|14,8
|Durata de funcționare a bateriei pentru alimentare de urgență (min)
|40
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|1,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|2,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|292 x 160 x 71
Scope of supply
- Comandă de la distanță
- Sticlă de umplere
- Laveta de curățare: 4 Pereche
- Detergent: Detergent pentru geamuri RM 503, 125 ml
Echipament
- Mod de curățare rapidă
- Mod de curățare intensivă
- Mod de curățare punctuală
- Mod de finisare
- Mod de curățare manuală
- Ieșire vocală
- Cablul de siguranță.
Video
Domenii de intrebuintare
- Ferestre și suprafațe din sticlă
- Suprafețe din sticlă mari, greu accesibile
- Oglinzi
- Suprafețe netede