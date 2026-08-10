Робот-пылесос RCW 4 Extra обеспечивает полностью автоматическую помощь при регулярной очистке больших и труднодоступных окон, гарантируя безупречный обзор. Благодаря мощной вакуумной технологии он обеспечивает надежное сцепление со всеми гладкими поверхностями, включая зеркала и душевые кабины. Даже безрамные стеклянные поверхности очищаются быстро и надежно благодаря систематической навигации с четырьмя датчиками для обнаружения рамы, объекта и краев. Для достижения впечатляющих результатов салфетка из микрофибры непрерывно и точно увлажняется чистящим раствором шестью распылительными форсунками с насосным приводом. Прямое увлажнение предотвращает образование капель и снос ветром. В зависимости от задачи очистки можно выбрать четыре автоматических режима и один ручной режим, которые удобно контролировать с помощью пульта дистанционного управления. Светодиодные индикаторы и голосовое оповещение предоставляют точную информацию о состоянии устройства, например, о том, когда резервуар для моющего средства пуст. Поставляемое в комплекте средство для мытья окон RM 503 надежно удаляет грязь, высыхает, не оставляя следов, и позволяет дождю быстрее стекать. И даже в случае отключения электроэнергии RCW 4 Extra остается прикрепленным к стеклу благодаря аварийному аккумулятору и страховочному кабелю.