робот для мойки окон RCW 4 Extra

Робот-пылесос для мытья окон RCW 4 Extra без труда очищает большие, труднодоступные и безрамные окна, обеспечивая при этом безупречный обзор благодаря непрерывному увлажнению ткани.

Робот-пылесос RCW 4 Extra обеспечивает полностью автоматическую помощь при регулярной очистке больших и труднодоступных окон, гарантируя безупречный обзор. Благодаря мощной вакуумной технологии он обеспечивает надежное сцепление со всеми гладкими поверхностями, включая зеркала и душевые кабины. Даже безрамные стеклянные поверхности очищаются быстро и надежно благодаря систематической навигации с четырьмя датчиками для обнаружения рамы, объекта и краев. Для достижения впечатляющих результатов салфетка из микрофибры непрерывно и точно увлажняется чистящим раствором шестью распылительными форсунками с насосным приводом. Прямое увлажнение предотвращает образование капель и снос ветром. В зависимости от задачи очистки можно выбрать четыре автоматических режима и один ручной режим, которые удобно контролировать с помощью пульта дистанционного управления. Светодиодные индикаторы и голосовое оповещение предоставляют точную информацию о состоянии устройства, например, о том, когда резервуар для моющего средства пуст. Поставляемое в комплекте средство для мытья окон RM 503 надежно удаляет грязь, высыхает, не оставляя следов, и позволяет дождю быстрее стекать. И даже в случае отключения электроэнергии RCW 4 Extra остается прикрепленным к стеклу благодаря аварийному аккумулятору и страховочному кабелю.

Особенности и преимущества
робот для мойки окон RCW 4 Extra: Систематические перемещения
Систематические перемещения
Систематическая очистка всей поверхности без пропусков. При столкновении с препятствиями направление движения автоматически изменяется. Автоматическое возвращение в исходную позицию.
робот для мойки окон RCW 4 Extra: Автоматическое нанесение чистящих средств
Автоматическое нанесение чистящих средств
Шесть разбрызгивающих насадок с насосным приводом непрерывно увлажняют салфетку.  Никаких капель или развеивания струи. Средство для мытья окон, входящее в комплект, обеспечивает кристальную чистоту без разводов и способствует более быстрому стеканию дождевой воды, уменьшая повторное загрязнение поверхностей.
робот для мойки окон RCW 4 Extra: Датчики для распознавания безрамных окон и стеклянных поверхностей
Датчики для распознавания безрамных окон и стеклянных поверхностей
Надежное распознавание оконных рам и других препятствий. Четыре угловых датчика также распознают края безрамных стеклянных поверхностей и соответствующим образом адаптируют навигацию.
Высокий уровень безопасности
  • Надежное удержание благодаря эффективной вакуумной технологии и дополнительному страховочному устройству.
  • Дополнительная защита благодаря встроенному аварийному аккумулятору, который надежно удерживает робот-стеклоочиститель на стекле при отключении электроэнергии.
Интеллектуальное дистанционное управление для легкого выполнения функций управления и контроля
  • Четыре автоматических режима для эффективного выполнения любой задачи: быстрая чистка, интенсивная чистка, точечная чистка и полирование.
  • Также возможно ручное управление. 
Интуитивный интерфейс
  • Выключатель для удобства в обращении.
  • Выдача сообщений о режимах работы и неисправностях при помощи наглядного светодиодного индикатора.
  • Всегда под контролем: важные уведомления и информация о текущем состоянии передаются голосовыми сообщениями.
Микроволоконная салфетка
  • Мягкая микроволоконная салфетка оптимально впитывает отделяемые загрязнения.
  • Возможность очистки в стиральной машине при температуре до 40 °C.
  • Крепление липучкой позволяет быстро и легко заменять салфетку.
Спецификации

Технические характеристики

Oбъем бака для чистящего средства (мл) 150
Площадь уборки от 1 заправки (м²) прим. 100
Производительность уборки (мин/м²) 2,5
Мощность всасывания (Па) 3000
Mаксимальная мощность всасывания (Па) 5000
Длина кабеля (м) 5
Уровень шума (дБ(А)) < 77
Уровень звукового давления (дБ(А)) 62
Размеры окна (Ш х В) (см) 40 x 40
Напряжение (В) 100 - 240
Частота (Гц) 50 - 60
Тип аккумулятора аварийного питания Литий-ионный аккумулятор
Емкость аккумулятора аварийного питания (Ач) 0,65
Напряжение аккумулятора аварийного питания (В) 14,8
Время работы аккумулятора аварийного питания (мин) 40
Цвет Белый
Вес (без аксессуаров) (кг) 1,48
Вес (с упаковкой) (кг) 2,655
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 264 x 256 x 72

Scope of supply

  • Устройство дистанционного управления
  • Eмкость для заполнения
  • Салфетка (для вибрационного очистителя): 4 шт.
  • Моющее средство: Средство для мойки окон RM 503, 125 мл

Оснащение

  • Pежим быстрой очистки
  • Pежим интенсивной очистки
  • Pежим локальной очистки
  • Pежим полировки
  • Pучной режим очистки
  • Pаспознавание безрамных окон
  • Голосовой вывод
  • Удобная ручка для переноски
  • Kрепление на липучке для салфетки
  • Cтраховочный трос

Видео

Области применения
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Большие, труднодоступные стеклянные поверхности
  • Безрамные стеклянные поверхности
  • Зеркала
  • Гладкие поверхности
Принадлежности
Чистящее средство
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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