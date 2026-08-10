робот для мойки окон RCW 4 Extra
Робот-пылесос для мытья окон RCW 4 Extra без труда очищает большие, труднодоступные и безрамные окна, обеспечивая при этом безупречный обзор благодаря непрерывному увлажнению ткани.
Робот-пылесос RCW 4 Extra обеспечивает полностью автоматическую помощь при регулярной очистке больших и труднодоступных окон, гарантируя безупречный обзор. Благодаря мощной вакуумной технологии он обеспечивает надежное сцепление со всеми гладкими поверхностями, включая зеркала и душевые кабины. Даже безрамные стеклянные поверхности очищаются быстро и надежно благодаря систематической навигации с четырьмя датчиками для обнаружения рамы, объекта и краев. Для достижения впечатляющих результатов салфетка из микрофибры непрерывно и точно увлажняется чистящим раствором шестью распылительными форсунками с насосным приводом. Прямое увлажнение предотвращает образование капель и снос ветром. В зависимости от задачи очистки можно выбрать четыре автоматических режима и один ручной режим, которые удобно контролировать с помощью пульта дистанционного управления. Светодиодные индикаторы и голосовое оповещение предоставляют точную информацию о состоянии устройства, например, о том, когда резервуар для моющего средства пуст. Поставляемое в комплекте средство для мытья окон RM 503 надежно удаляет грязь, высыхает, не оставляя следов, и позволяет дождю быстрее стекать. И даже в случае отключения электроэнергии RCW 4 Extra остается прикрепленным к стеклу благодаря аварийному аккумулятору и страховочному кабелю.
Особенности и преимущества
Систематические перемещенияСистематическая очистка всей поверхности без пропусков. При столкновении с препятствиями направление движения автоматически изменяется. Автоматическое возвращение в исходную позицию.
Автоматическое нанесение чистящих средствШесть разбрызгивающих насадок с насосным приводом непрерывно увлажняют салфетку. Никаких капель или развеивания струи. Средство для мытья окон, входящее в комплект, обеспечивает кристальную чистоту без разводов и способствует более быстрому стеканию дождевой воды, уменьшая повторное загрязнение поверхностей.
Датчики для распознавания безрамных окон и стеклянных поверхностейНадежное распознавание оконных рам и других препятствий. Четыре угловых датчика также распознают края безрамных стеклянных поверхностей и соответствующим образом адаптируют навигацию.
Высокий уровень безопасности
- Надежное удержание благодаря эффективной вакуумной технологии и дополнительному страховочному устройству.
- Дополнительная защита благодаря встроенному аварийному аккумулятору, который надежно удерживает робот-стеклоочиститель на стекле при отключении электроэнергии.
Интеллектуальное дистанционное управление для легкого выполнения функций управления и контроля
- Четыре автоматических режима для эффективного выполнения любой задачи: быстрая чистка, интенсивная чистка, точечная чистка и полирование.
- Также возможно ручное управление.
Интуитивный интерфейс
- Выключатель для удобства в обращении.
- Выдача сообщений о режимах работы и неисправностях при помощи наглядного светодиодного индикатора.
- Всегда под контролем: важные уведомления и информация о текущем состоянии передаются голосовыми сообщениями.
Микроволоконная салфетка
- Мягкая микроволоконная салфетка оптимально впитывает отделяемые загрязнения.
- Возможность очистки в стиральной машине при температуре до 40 °C.
- Крепление липучкой позволяет быстро и легко заменять салфетку.
Спецификации
Технические характеристики
|Oбъем бака для чистящего средства (мл)
|150
|Площадь уборки от 1 заправки (м²)
|прим. 100
|Производительность уборки (мин/м²)
|2,5
|Мощность всасывания (Па)
|3000
|Mаксимальная мощность всасывания (Па)
|5000
|Длина кабеля (м)
|5
|Уровень шума (дБ(А))
|< 77
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|62
|Размеры окна (Ш х В) (см)
|40 x 40
|Напряжение (В)
|100 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Тип аккумулятора аварийного питания
|Литий-ионный аккумулятор
|Емкость аккумулятора аварийного питания (Ач)
|0,65
|Напряжение аккумулятора аварийного питания (В)
|14,8
|Время работы аккумулятора аварийного питания (мин)
|40
|Цвет
|Белый
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|1,48
|Вес (с упаковкой) (кг)
|2,655
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|264 x 256 x 72
Scope of supply
- Устройство дистанционного управления
- Eмкость для заполнения
- Салфетка (для вибрационного очистителя): 4 шт.
- Моющее средство: Средство для мойки окон RM 503, 125 мл
Оснащение
- Pежим быстрой очистки
- Pежим интенсивной очистки
- Pежим локальной очистки
- Pежим полировки
- Pучной режим очистки
- Pаспознавание безрамных окон
- Голосовой вывод
- Удобная ручка для переноски
- Kрепление на липучке для салфетки
- Cтраховочный трос
Видео
Области применения
- Окна и стеклянные поверхности
- Большие, труднодоступные стеклянные поверхности
- Безрамные стеклянные поверхности
- Зеркала
- Гладкие поверхности