Robotul de curățare a geamurilor RCW 4 Extra oferă asistență complet automată la curățarea regulată a geamurilor mari și greu accesibile și asigură o vedere clară. Datorită tehnologiei puternice de aspirare, garantează o fixare sigură pe toate suprafețele netede, inclusiv oglinzi și cabine de duș. Chiar și suprafețele de sticlă fără ramă sunt curățate rapid și fiabil datorită navigării sistematice cu patru senzori pentru detectarea ramei, obiectelor și marginilor. Pentru rezultate impresionante, laveta de ștergere din microfibră este umezită continuu și precis cu soluție de curățare de către șase duze de pulverizare acționate de pompă. Umezirea directă previne formarea picăturilor și plutirea vântului. Patru moduri de curățare automată și un mod manual pot fi selectate în funcție de sarcina de curățare și controlate convenabil prin telecomandă. Semnalele LED și ieșirea vocală oferă informații precise despre starea mașinii, de exemplu când rezervorul de detergent este gol. Agentul de curățare a geamurilor RM 503 furnizat cu produsul îndepărtează în mod fiabil murdăria, se usucă fără a lăsa reziduuri și permite apei de ploaie să se scurgă mai repede. Și chiar și în cazul unei pene de curent, RCW 4 Extra rămâne atașat de geam datorită bateriei de urgență și cablului de siguranță.