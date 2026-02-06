Вертикальный моющий пылесос FCV 4 — это универсальный аппарат, который способен произвести революцию в уборке полов! Благодаря инновационной функции Xtra!Clean аппарат решает 3 задачи: очищает полы как пылесос, выполняет влажную уборку и высушивает напольное покрытие. Он позволяет легко очищать как твердые поверхности, так и ковры, а также собирать жидкости. В результате обеспечивается значительное ускорение уборки — экономия времени достигает 50 %*. Четыре режима уборки — автоматический под контролем датчика степени загрязнения Dynamic!Control, для чистки лестниц Stair!Assist, сухой уборки и повышенной мощности Advanced!Power*** — гарантируют устранение любых загрязнений, будь то пыль, шерсть домашних животных или стойкие пятна. Прогрессивная технология Hygienic!Spin с частотой вращения роликовой щетки до 500 об/мин обеспечивает не только превосходный результат влажной уборки, но и удаление до 99 % бактерий, т. е. гигиеническую чистоту. Мощный бесщеточный двигатель постоянного тока и долговечный аккумулятор, запаса энергии которого хватает на долгое время работы (до 45 минут), позволяют без перерывов очищать полы площадью до 200 кв. м. При этом 3,2-дюймовый дисплей Vision!Clean,функция автоматического включения/выключения, функция самоочистки и возможность гигиеничной очистки роликовой щетки Pure!Roll в стиральной машине гарантируют пользователю максимальный комфорт.