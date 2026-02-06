Ручной моющий пылесос FCV 4
Вертикальный моющий пылесос FCV 4 от Kärcher объединяет в себе всё необходимое для быстрой та ефективной уборки: технология Xtra!Clean «3 в 1» совмещает пылесос, влажную уборку і сушку в одном устройстве. Интеллектуальный датчик Dynamic!Control автоматически определяет степень загрязнения и регулирует мощность, а до 45 минут работы от аккумулятора позволяют легко очистить даже ковры. FCV 4 — это инновации, которые делают уборку действительно комфортной.
Вертикальный моющий пылесос FCV 4 — это универсальный аппарат, который способен произвести революцию в уборке полов! Благодаря инновационной функции Xtra!Clean аппарат решает 3 задачи: очищает полы как пылесос, выполняет влажную уборку и высушивает напольное покрытие. Он позволяет легко очищать как твердые поверхности, так и ковры, а также собирать жидкости. В результате обеспечивается значительное ускорение уборки — экономия времени достигает 50 %*. Четыре режима уборки — автоматический под контролем датчика степени загрязнения Dynamic!Control, для чистки лестниц Stair!Assist, сухой уборки и повышенной мощности Advanced!Power*** — гарантируют устранение любых загрязнений, будь то пыль, шерсть домашних животных или стойкие пятна. Прогрессивная технология Hygienic!Spin с частотой вращения роликовой щетки до 500 об/мин обеспечивает не только превосходный результат влажной уборки, но и удаление до 99 % бактерий, т. е. гигиеническую чистоту. Мощный бесщеточный двигатель постоянного тока и долговечный аккумулятор, запаса энергии которого хватает на долгое время работы (до 45 минут), позволяют без перерывов очищать полы площадью до 200 кв. м. При этом 3,2-дюймовый дисплей Vision!Clean,функция автоматического включения/выключения, функция самоочистки и возможность гигиеничной очистки роликовой щетки Pure!Roll в стиральной машине гарантируют пользователю максимальный комфорт.
Особенности и преимущества
Функция Xtra!Clean «3 в 1»: влажная уборка, всасывание и сушкаУборка с экономией до 50 % времени* и гарантия идеальной чистоты за счет интегрированной функции всасывания, позволяющей обойтись без предварительной уборки пылесосом. 4 режима уборки для устранения любых загрязнений — даже стойких, а также больших объемов жидкостей. Оптимальная адаптация к различным напольным покрытиям и очистка вплотную к стенам. Возможность очистки ковров и ковровых дорожек в режиме сухой уборки.
Эффективная технология Hygienic!SpinДоказанное удаление 99 %** бактерий для обеспечения в доме гигиенической чистоты. Высокая частота вращения роликовой щетки (до 500 об/мин) для эффективной влажной уборки. Продуманная система с 2 баками для постоянной подачи чистой воды и отдельного сбора грязной воды.
Интеллектуальный подход к уборке: Dynamic!Control и Vision!CleanВ интеллектуальном автоматическом режиме с использованием датчика степени загрязнения Dynamic!Control сила всасывания и расход воды регулируются в зависимости от загрязненности пола для достижения максимального времени работы от одного заряда. Важную информацию, в частности заданный режим уборки или остаточное время работы аппарата, можно постоянно контролировать на большом 3,2-дюймовом дисплее Vision!Clean. Интеллектуальная система контроля уровня воды с автоматическим отключением при переполнении бачка для грязной воды.
Продуманный режим уборки Stair!Assist и функция автоматического включения/выключения
- Функция автоматического включения/выключения облегчает отключение аппарата и возобновление работы после перерыва.
- Очистка лестниц и узких мест при любом положении аппарата (даже под углом 90°) облегчается благодаря режиму Stair!Assist с деактивированной функцией автоматического включения/выключения.
Режим максимальной мощности Advanced!Power
- Обеспечивает удаление даже самых стойких, присохших загрязнений за счет увеличения силы всасывания на 100 % и расхода воды на 20 % по сравнению со стандартным режимом.
- Полы мгновенно высыхают, и по ним можно ходить практически сразу после уборки.
Мощный бесщеточный двигатель постоянного тока и эффективный аккумулятор Comfort!Cell
- Надежный и долговечный высокоскоростной электродвигатель, изготовленный по современной бесщеточной технологии, гарантирует впечатляющие результаты всасывания и влажной уборки.
- Максимальная свобода движений и до 45 минут работы от одного заряда аккумулятора — идеальное решение для уборки площадей до 200 м².
- Ускоренная и экологичная замена аккумулятора при его выходе из строя: экономия средств и охрана окружающей среды.
Эффективная двухступенчатая система фильтрации Duo!Pure
- Многоступенчатая система фильтрации надежно защищает двигатель от влаги.
- Превосходная фильтрация благодаря высокоэффективному плоскому складчатому фильтру, надежно улавливающему даже содержащиеся в воздухе мельчайшие частицы.
- В режиме сухой уборки идеально подходит для чистки ковров и ковровых дорожек.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Производительность по площади (до следующей зарядки) (м²)
|200
|Объем бака для чистой воды (мл)
|750
|Объем бака для грязной воды (мл)
|450
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|180
|Привод
|Бесщеточный электродвигатель
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|100 / 240
|Частота (Гц)
|50
|Рабочая ширина роликовых щеток (мм)
|250
|Время высыхания очищенного пола (мин)
|мин. 2
|Напряжение аккумулятора (В)
|18
|Время работы аккумулятора (мин)
|макс. 45
|Время зарядки аккумулятора (мин)
|240
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный аккумулятор
|Цвет
|Черный
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,1
|Вес (с упаковкой) (кг)
|7
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|278 x 232 x 1130
*
* Электрошвабры Kärcher позволяют экономить до 50 % времени за счет удаления с пола всех распространенных в быту загрязнений в один прием и отказа от предварительной очистки пола пылесосом. /
** По результатам испытаний, проведенных независимой испытательной лабораторией. /
*** Режим Advanced!Power удаляет даже самые стойкие засохшие загрязнения, увеличивая мощность всасывания на 100 процентов и расход воды на 20 процентов по сравнению с автоматическим режимом.
Scope of supply
- Универсальная роликовая щетка: 1 шт.
- Моющее средство: Универсальное средство для пола RM 536, 30 мл
- Зарядная, парковочная и чистящая станция
- Щетки
- Плоский складчатый фильтр: 1 шт.
- Губчатый фильтр: 1 шт.
Оснащение
- Система 2 резервуаров
- Двойная система фильтрации
- Режим самоочистки
- Автоматический режим
- Режим лестницы
- Режим мощности
- Сухой режим
- Указатель уровня заполнения бака для чистой воды
- Указатель уровня заполнения бака для грязной воды
- Колеса для транспортировки
- Ручка для переноски
Видео
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Для очистки ковров с коротким ворсом
- Даже трудновыводимая грязь удаляется легко
- Крупный мусор
- Мелкий мусор
- Сухой мусор
- Влажный мусор
- Жидкости
- Шерсть животных