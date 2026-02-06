Descoperă FCV 4, soluția completă care îți va revoluționa modul de a curăța pardoselile! Acest aspirator vertical cu spalare 3-în-1, dotat cu funcția inovatoare Xtra!Clean, aspiră umed, aspiră uscat și spală eficient, făcând curățenia de zi cu zi mai rapidă și mai ușoară, chiar și pe covoare sau în cazul lichidelor vărsate, economisind până la 50% din timp*. Alege dintre patru moduri de curățare: modul automat cu senzor de murdărie Dynamic!Control, modul inteligent Stair!Assist pentru curățarea treptelor, modul uscat și modul Advanced!Power*** – pentru a înfrunta cu ușurință praful, părul de animale sau petele persistente. Tehnologia avansată Hygienic!Spin, cu până la 500 de rotații pe minut ale rolelor, asigură rezultate impecabile la spălare și elimină până la 99% dintre bacterii** pentru o curățenie igienică. Motorul BLDC de înaltă performanță și bateria de lungă durată oferă până la 45 de minute de funcționare continuă, pentru o suprafață de până la 200 m². În plus, aparatul este echipat cu un display Vision!Clean de 3,2 inchi, funcție de pornire/oprire automată, sistem de autocurățare și rolă lavabilă Pure!Roll – pentru un confort maxim, fără contact direct cu murdăria.