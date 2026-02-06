Aspirator vertical cu spalare FCV 4
3-în-1 Xtra!Clean – aspirare umedă, aspirare uscată și spălare: aspiratorul vertical cu spalare inteligent FCV 4, cu o durată de funcționare de până la 45 de minute și senzor de murdărie Dynamic!Control – eficient chiar și pe covoare.
Descoperă FCV 4, soluția completă care îți va revoluționa modul de a curăța pardoselile! Acest aspirator vertical cu spalare 3-în-1, dotat cu funcția inovatoare Xtra!Clean, aspiră umed, aspiră uscat și spală eficient, făcând curățenia de zi cu zi mai rapidă și mai ușoară, chiar și pe covoare sau în cazul lichidelor vărsate, economisind până la 50% din timp*. Alege dintre patru moduri de curățare: modul automat cu senzor de murdărie Dynamic!Control, modul inteligent Stair!Assist pentru curățarea treptelor, modul uscat și modul Advanced!Power*** – pentru a înfrunta cu ușurință praful, părul de animale sau petele persistente. Tehnologia avansată Hygienic!Spin, cu până la 500 de rotații pe minut ale rolelor, asigură rezultate impecabile la spălare și elimină până la 99% dintre bacterii** pentru o curățenie igienică. Motorul BLDC de înaltă performanță și bateria de lungă durată oferă până la 45 de minute de funcționare continuă, pentru o suprafață de până la 200 m². În plus, aparatul este echipat cu un display Vision!Clean de 3,2 inchi, funcție de pornire/oprire automată, sistem de autocurățare și rolă lavabilă Pure!Roll – pentru un confort maxim, fără contact direct cu murdăria.
Caracteristici si beneficii
Funcție Xtra!Clean 3 în 1: curățare cu mopul, aspirare umeda și aspirare uscatăTimp de curățare redus la jumătate* și curățenie perfectă garantată! Datorită funcției de aspirare integrate care elimină necesitatea de a aspira în prealabil. Patru moduri de curățare pentru a acoperi orice tip de murdărie - chiar și cea mai încăpățânată murdărie și cele mai mari reziduuri nu sunt o problemă. Se adaptează la diferite podele pentru o curățare eficientă și completă până la margine - chiar și pe covoare și mochete în modul uscat.
Tehnologie eficientă Hygienic!SpinS-a dovedit că elimină 99%** din toate bacteriile pentru o casă igienică și curată. Rola se rotește la o viteză de până la 500 de rotații pe minut pentru rezultate impecabile. Sistem inteligent cu două rezervoare pentru o alimentare constantă cu apă proaspătă, separată de apa murdară.
Curățare inteligentă cu Dynamic!Control și Vision!CleanModul automat inteligent cu senzorul de murdărie Dynamic!Control ajustează automat puterea de aspirare și volumul de apă în funcție de gradul de murdărie - pentru o durată maximă de funcționare. Informațiile importante, cum ar fi timpul de funcționare rămas sau modul de curățare, sunt întotdeauna vizibile pe ecranul mare Vision!Clean de 3,2 inchi. Indicație inteligentă a nivelului rezervorului cu protecție la revărsare și oprire automată dacă rezervorul de apă murdară nu este golit.
Mod de curățare Clever Stair!Assist și pornire/oprire automată
- Pauzele de curățare nu sunt o problemă datorită funcției de pornire/oprire automată - oricând, oriunde.
- Curățați scările și spațiile înguste cu ușurință, din orice poziție, chiar și la un unghi de 90°, datorită modului Stair!Assist cu funcție de pornire/oprire automată dezactivată.
Ultra-puternic modul Advanced!Power
- Îndepărtează chiar și cea mai încăpățânată murdărie uscată cu o putere de aspirare de două ori mai mare și o distribuție a apei cu 20% mai mare decât în modul automat.
- Pardoselile se usucă în cel mai scurt timp, astfel încât se poate merge pe ele imediat.
Motor BLDC puternic și baterie eficientă Comfort!Cell
- Tehnologie de ultimă generație a motorului fără perii pentru o durată lungă de viață, fiabilitate ridicată și putere impresionantă de aspirare și performanță de măturat la viteze mari.
- Libertate maximă de mișcare cu o durată de funcționare a bateriei de până la 45 min - ideal pentru suprafețe de până la 200 m².
- Bateria poate fi înlocuită rapid în timpul întreținerii pentru o durată de viață mai lungă a produsului - ușor pentru buget și pentru mediu.
Sistem eficient de filtrare Duo!Pure în două etape
- Sistemul de filtrare în mai multe etape protejează fiabil motorul de umiditate.
- Filtrare excelentă cu filtru plat plisat foarte eficient - captează eficient chiar și cele mai mici particule din aer.
- Modul uscat este ideal pentru utilizarea pe covoare și mochete.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Performanță de lucru pe încărcare a bateriei (m²)
|200
|Capacitate rezervor apă curată (ml)
|750
|Capacitate rezervor de apă murdară (ml)
|450
|puterea nominală de intrare (W)
|180
|Propulsie
|Motor fără perii
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|100 / 240
|Frecvență (Hz)
|50
|Lățime de lucru a rolei (mm)
|250
|Timp de uscare pardoseli (min)
|min. 2
|Tensiune acumulator (V)
|18
|Timpul de lucru al acumulatorului (min)
|max. 45
|Durata de încărcare al acumulatorului (min)
|240
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Culoarea
|Negru
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|278 x 232 x 1130
* Mopurile cu aspirare Kärcher vă pot reduce la jumătate timpul de curățare, deoarece murdăria obișnuită de uz casnic poate fi îndepărtată de pe pardoseli într-un singur pas, eliminând necesitatea de a aspira înainte de a șterge cu mopul. /
** Pe baza testelor efectuate de un laborator de testare independent. / Modul avansat! Modul Power avansat elimină chiar și murdăria uscată cea mai încăpățânată, cu o putere de aspirație crescută și un volum de apă cu 20 la sută mai mare, comparativ cu modul automat.
Scope of supply
- Rolă universală pentru suprafețe multiple: 1 Bucată
- Detergent: Detergent Universal RM 536, 30 ml
- Stație de încărcare, parcare și curățare
- Perie de curățare
- Filtru de tip evantai: 1 Bucată
- Filtru cu burete: 1 Bucată
Echipament
- Sistem cu două rezervoare
- Sistem de filtrare dublu
- Mod de autocurățare
- Mod automat
- Mod scări
- Mod putere
- Mod de aspirare uscat
- Indicator de nivel de umplere pentru rezervorul de apă curată
- Indicator de nivel de umplere pentru rezervorul de apă murdară
- Roți de transport
- Mâner de transport
Video
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
- Pe covoare cu fire scurte
- Chiar și murdăria persistentă
- Murdărie grosieră
- Murdărie fină
- Murdărie uscată
- Murdărie umedă
- Aspirare eficientă a lichidelor
- Parul animalelor de companie