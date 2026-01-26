Будь то весна, лето, осень или зима - новая подметальная машина S 6 Twin от Kärcher подходит для круглогодичной уборки дома и в саду. Она эффективна благодаря своей мощной роликовой щетке, 2 боковым щеткам и общей ширине подметания 860 мм. Без труда подметает площади до 3000 м² в час. Она эргономична: нажимная рукоятка может быть установлена в 2 положения без необходимости наклоняться и может быть оптимально адаптирована к высоте соответствующего пользователя. И это чисто: мусор попадает прямо в 38-литровый контейнер для мусора, а при выбрасывании нет никакого контакта с грязью. Еще одним важным моментом является дополнительная регулировка высоты боковой щетки, которая позволяет адаптировать контактное давление к поверхности - и, следовательно, оптимальные результаты подметания. S 6 Twin также можно легко сложить благодаря подножке на раме и хранить с значительной экономией пространства.Подметальная машина готова к работе в кратчайшие сроки благодаря возможности замены боковой щетки без применения инструментов.