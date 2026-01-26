Masina de maturat manuala S 6 Twin

Mașina de măturat S 6 Twin este ideală pentru măturarea ogrzii sau trotuarelor inclusiv marginile acestora cu o lățime de lucru de 860 mm, poate fi utilizată pentru întreaga perioadă a anului. Periile mari de pe lateral asigură curațarea optimă până la margini.

Indiferent dacă este primăvară, vară, toamnă sau iarnă - noua mașină de măturat S 6 Twin de la Kärcher este potrivită pentru curățarea pe tot parcursul anului în jurul casei și grădinii. Este eficientă datorită periei sale puternice cu role, a celor 2 perii laterale și cu o lățime de măturare de 860 mm în total, mătura fără efort suprafețe de până la 3000 m² într-o oră. Recipientul pentru gunoi cu un volum de 38 l pote fi ușor golit fără a intra în contact direct cu murdăria. Este ergonomic: mânerul de împingere poate fi setat pe 2 poziții și poate fi adaptat optim la înălțimea utilizatorului respectiv. Mânerul de împingere poate fi, de asemenea, complet pliat în jos, dacă este necesar. Acest lucru permite stocarea compactă, în poziție verticală a dispozitivului.

Caracteristici si beneficii
Masina de maturat manuala S 6 Twin: Capac practic pentru peria laterală
Capac practic pentru peria laterală
Masina de maturat manuala S 6 Twin: Suprafață confortabilă a pasului
Suprafață confortabilă a pasului
Masina de maturat manuala S 6 Twin: Reglarea flexibilă a înălțimii periilor laterale
Reglarea flexibilă a înălțimii periilor laterale
Recipient mare pentru deșeuri
Golire simplă a recipientului de deșeuri
Recipient de murdărie detașabil
Lățime mare a periei
Curăță aproape de margine
Mâner cu înălțime reglabilă cu 2 poziții
Mâner de transport practic

Specificații tehnice

Date tehnice

Lățime de lucru cu perii laterale (mm) 860
Capacitate maximă de suprafață (m²/h) 3000
Carcasă/Ramă Plastic/Plastic
Recipient murdărie (l) 38
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 14,8
Greutate, gata de funcționare (kg) 14,8
Greutate cu ambalaj (kg) 17,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 926 x 872 x 1032

Scope of supply

  • Mături laterale: 2 Bucată

Echipament

  • Mâner ergonomic
  • Mâner cu înălțime reglabilă cu 2 poziții
  • Poziție de depozitare
  • Pliabilă pentru economisirea spațiului
  • Perie laterală reglabilă
  • Montarea periei laterale fără scule
  • Recipient de murdărie detașabil

Video

Domenii de intrebuintare
  • Zone din jurul casei și grădinii
  • Alei în jurul casei
  • Poteci
  • Intrări (în curte), alei
  • Pivniță
Accesorii
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova