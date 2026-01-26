Masina de maturat manuala S 6 Twin
Mașina de măturat S 6 Twin este ideală pentru măturarea ogrzii sau trotuarelor inclusiv marginile acestora cu o lățime de lucru de 860 mm, poate fi utilizată pentru întreaga perioadă a anului. Periile mari de pe lateral asigură curațarea optimă până la margini.
Indiferent dacă este primăvară, vară, toamnă sau iarnă - noua mașină de măturat S 6 Twin de la Kärcher este potrivită pentru curățarea pe tot parcursul anului în jurul casei și grădinii. Este eficientă datorită periei sale puternice cu role, a celor 2 perii laterale și cu o lățime de măturare de 860 mm în total, mătura fără efort suprafețe de până la 3000 m² într-o oră. Recipientul pentru gunoi cu un volum de 38 l pote fi ușor golit fără a intra în contact direct cu murdăria. Este ergonomic: mânerul de împingere poate fi setat pe 2 poziții și poate fi adaptat optim la înălțimea utilizatorului respectiv. Mânerul de împingere poate fi, de asemenea, complet pliat în jos, dacă este necesar. Acest lucru permite stocarea compactă, în poziție verticală a dispozitivului.
Caracteristici si beneficii
Capac practic pentru peria laterală
Suprafață confortabilă a pasului
Reglarea flexibilă a înălțimii periilor laterale
Recipient mare pentru deșeuri
Golire simplă a recipientului de deșeuri
Recipient de murdărie detașabil
Lățime mare a periei
Curăță aproape de margine
Mâner cu înălțime reglabilă cu 2 poziții
Mâner de transport practic
Specificații tehnice
Date tehnice
|Lățime de lucru cu perii laterale (mm)
|860
|Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
|3000
|Carcasă/Ramă
|Plastic/Plastic
|Recipient murdărie (l)
|38
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|14,8
|Greutate, gata de funcționare (kg)
|14,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|17,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|926 x 872 x 1032
Scope of supply
- Mături laterale: 2 Bucată
Echipament
- Mâner ergonomic
- Mâner cu înălțime reglabilă cu 2 poziții
- Poziție de depozitare
- Pliabilă pentru economisirea spațiului
- Perie laterală reglabilă
- Montarea periei laterale fără scule
- Recipient de murdărie detașabil
Video
Domenii de intrebuintare
- Zone din jurul casei și grădinii
- Alei în jurul casei
- Poteci
- Intrări (în curte), alei
- Pivniță