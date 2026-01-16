Легкая, удобная и маневренная: аккумуляторная газонокосилка Karcher LMO 18-33 Battery значительно облегчает косьбу даже на участках с газонами сложной формы. Косилочная система «2 в 1» позволяет на выбор собирать срезаемые концы стеблей в травосборник или при помощи мульчирующего комплекта распределять их по газону в качестве естественного удобрения. При этом заточенный стальной нож обеспечивает чистый срез стеблей травы, а приятная на ощупь рукоятка с оболочкой из вспененного полимерного материала и выключатели с обеих сторон – удобное управление газонокосилкой. Практичный указатель уровня заполнения травосборника своевременно информирует о необходимости его опустошения. Другие особенности: предохранительный ключ для защиты детей от травм, которые могут быть вызваны случайным включением газонокосилки, регулируемая по высоте рукоятка для работы в удобной вертикальной позе, складная конструкция для хранения с экономией места и гребенки, захватывающие траву, растущую по краям газона, и обеспечивающие ее аккуратное срезание. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.