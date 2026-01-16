Masina de tuns iarba cu acumulator LMO Battery 18-33

Greutatea sa redusă și manevrabilitatea permit mașinii de tuns iarba pe bază de acumulator LMO 18-33 Battery să fie utilizată fără a depune efort. Cea mai ușoară modalitate de tuns iarba.

Extrem de ușoară, manevrabilă și comodă în utilizare: mașina de tuns iarbă pe bazp de acumulator LMO 18-33 Battery face tunsul ierbii mai ușor ca niciodată- chiar și pe zonele complexe. Sistemul său de tuns 2 în 1 oferă utilizatorilor posibilitatea de a alege: să culeagă iarba tăiată în recipientul de colectare a ierbii sau să o împrăștie pe gazon ca îngrășământ natural folosind pana de mulcire. Mașina de tuns iarba cu baterii LMO 18-33 Battery face, de asemenea, ca lamele zimțate de tăiere să fie un lucru al trecutului, deoarece lama ei ascuțită din oțel realizează o tăiere uniformă de fiecare dată. Mânerul confortabil din burete și comutatoarele de pe ambele părți fac ca tunsul ierbii să devină o plăcere. Când recipientul de colectare este plin, indicatorul nivelului de umplere arată că este necesar a fi golit. Caracteristici suplimentare: butonul de blocare în calitate de sistem de siguranță pentru copii, ce previne pornirea accidentală a dispozitivului, mânerul ajustabil în înălțime pentru o poziție de lucru confortabilă, designul pliabil pentru depozitarea ergonomică în spații înguste și pieptenele de gazon, care ajută la o tăiere precisă a firelor de iarbă de pe margini.

Caracteristici si beneficii
Poate fi ușor condus pe terenuri neuniforme. Manevrabilitate: manevrare ușoară și în jurul obstacolelor din grădină.
Iarba care crește aproape de margine este ridicata automat.
Iarba tăiată este colectată eficient în recipientul de colectare a ierbii în timpul tunderii. Funcția de mulcire: Prin utilizarea kitului de mulcire, iarba tăiată este împrăștiată peste gazon ca îngrășământ natural. Lama de oțel ascuțită pentru un rezultat de tăiere uniform.
Design pentru economisirea spațiului
  • Manerul pliabil permite stocarea in spații inguste.
  • Recipientul de colectare din material textil poate fi pliat devenind foarte mic și ocupă foarte puțin spațiu atunci când este depozitat pe mașina de tuns iarba.
Reglare simplă a înălțimii de tăiere
  • Înălțimea de tăiere poate fi reglată central în 4 poziții diferite.
Indicator al nivelului de umplere
  • Indicatorul pentru nivelul de umplere vă informează când trebuie golit recipientul de colectare a ierbii.
Mâner de transport integrat
  • Mâner de transport integrat pentru transport fără efort.
Concept de utilizare ergonomică
  • Manerul de ghidare poate fi reglat individual in functie de inaltime.
  • Invelis din spuma pentru o prindere sigura si o senzatie placuta.
  • Întrerupătoarele de actionare permit o funcționare confortabilă.
Buton de securitate
  • Protecție pentru copii: este prevenită pornirea neintenționată a mașinii de tuns iarba.
Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher
  • Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei.
  • Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion.
  • Bateria interschimbabilă poate fi utilizată în toate celelalte dispozitive Kärcher cu platformă a bateriei de 18 V.

Specificații tehnice

Date tehnice

Dispozitiv alimentat cu baterii.
Platforma bateriei. Platforma bateriei de 18 V
Lățime tăiere (cm) 33
Înălțime de tăiere (mm) 35 - 65
Reglarea înălțimii de tăiere de 4 ori
Volumul containerului pentru iarba tăiată (l) 35
Numărul de rotaţii (rpm) 4000
Tipul bateriei. Baterie litiu-ion interschimbabilă
Tensiune (V) 18
Performanța de încărcare a bateriei (m²) max. 125 (2,5 Ah) / max. 250 (5,0 Ah)
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min) max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 11,6
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 1251 x 371 x 992

* Înălțime de tăiere: nivel 4

Scope of supply

  • Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
  • Kit de mulcire
  • Recipient de colecatre a ierbii

Echipament

  • Cuţit
  • Mâner de transport integrat
  • Indicator al nivelului de umplere
Domenii de intrebuintare
  • Gazon
Accesorii
