Masina de tuns iarba cu acumulator LMO Battery 18-33
Greutatea sa redusă și manevrabilitatea permit mașinii de tuns iarba pe bază de acumulator LMO 18-33 Battery să fie utilizată fără a depune efort. Cea mai ușoară modalitate de tuns iarba.
Extrem de ușoară, manevrabilă și comodă în utilizare: mașina de tuns iarbă pe bazp de acumulator LMO 18-33 Battery face tunsul ierbii mai ușor ca niciodată- chiar și pe zonele complexe. Sistemul său de tuns 2 în 1 oferă utilizatorilor posibilitatea de a alege: să culeagă iarba tăiată în recipientul de colectare a ierbii sau să o împrăștie pe gazon ca îngrășământ natural folosind pana de mulcire. Mașina de tuns iarba cu baterii LMO 18-33 Battery face, de asemenea, ca lamele zimțate de tăiere să fie un lucru al trecutului, deoarece lama ei ascuțită din oțel realizează o tăiere uniformă de fiecare dată. Mânerul confortabil din burete și comutatoarele de pe ambele părți fac ca tunsul ierbii să devină o plăcere. Când recipientul de colectare este plin, indicatorul nivelului de umplere arată că este necesar a fi golit. Caracteristici suplimentare: butonul de blocare în calitate de sistem de siguranță pentru copii, ce previne pornirea accidentală a dispozitivului, mânerul ajustabil în înălțime pentru o poziție de lucru confortabilă, designul pliabil pentru depozitarea ergonomică în spații înguste și pieptenele de gazon, care ajută la o tăiere precisă a firelor de iarbă de pe margini.
Caracteristici si beneficii
Ușoară și manervrabilăPoate fi ușor condus pe terenuri neuniforme. Manevrabilitate: manevrare ușoară și în jurul obstacolelor din grădină.
Cosirea la marginea gazonuluiIarba care crește aproape de margine este ridicata automat.
Sistem de tăiere 2-in-1Iarba tăiată este colectată eficient în recipientul de colectare a ierbii în timpul tunderii. Funcția de mulcire: Prin utilizarea kitului de mulcire, iarba tăiată este împrăștiată peste gazon ca îngrășământ natural. Lama de oțel ascuțită pentru un rezultat de tăiere uniform.
Design pentru economisirea spațiului
- Manerul pliabil permite stocarea in spații inguste.
- Recipientul de colectare din material textil poate fi pliat devenind foarte mic și ocupă foarte puțin spațiu atunci când este depozitat pe mașina de tuns iarba.
Reglare simplă a înălțimii de tăiere
- Înălțimea de tăiere poate fi reglată central în 4 poziții diferite.
Indicator al nivelului de umplere
- Indicatorul pentru nivelul de umplere vă informează când trebuie golit recipientul de colectare a ierbii.
Mâner de transport integrat
- Mâner de transport integrat pentru transport fără efort.
Concept de utilizare ergonomică
- Manerul de ghidare poate fi reglat individual in functie de inaltime.
- Invelis din spuma pentru o prindere sigura si o senzatie placuta.
- Întrerupătoarele de actionare permit o funcționare confortabilă.
Buton de securitate
- Protecție pentru copii: este prevenită pornirea neintenționată a mașinii de tuns iarba.
Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher
- Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei.
- Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion.
- Bateria interschimbabilă poate fi utilizată în toate celelalte dispozitive Kärcher cu platformă a bateriei de 18 V.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|Lățime tăiere (cm)
|33
|Înălțime de tăiere (mm)
|35 - 65
|Reglarea înălțimii de tăiere
|de 4 ori
|Volumul containerului pentru iarba tăiată (l)
|35
|Numărul de rotaţii (rpm)
|4000
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|18
|Performanța de încărcare a bateriei (m²)
|max. 125 (2,5 Ah) / max. 250 (5,0 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|11,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1251 x 371 x 992
* Înălțime de tăiere: nivel 4
Scope of supply
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
- Kit de mulcire
- Recipient de colecatre a ierbii
Echipament
- Cuţit
- Mâner de transport integrat
- Indicator al nivelului de umplere
Video
Domenii de intrebuintare
- Gazon