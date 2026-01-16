Extrem de ușoară, manevrabilă și comodă în utilizare: mașina de tuns iarbă pe bazp de acumulator LMO 18-33 Battery face tunsul ierbii mai ușor ca niciodată- chiar și pe zonele complexe. Sistemul său de tuns 2 în 1 oferă utilizatorilor posibilitatea de a alege: să culeagă iarba tăiată în recipientul de colectare a ierbii sau să o împrăștie pe gazon ca îngrășământ natural folosind pana de mulcire. Mașina de tuns iarba cu baterii LMO 18-33 Battery face, de asemenea, ca lamele zimțate de tăiere să fie un lucru al trecutului, deoarece lama ei ascuțită din oțel realizează o tăiere uniformă de fiecare dată. Mânerul confortabil din burete și comutatoarele de pe ambele părți fac ca tunsul ierbii să devină o plăcere. Când recipientul de colectare este plin, indicatorul nivelului de umplere arată că este necesar a fi golit. Caracteristici suplimentare: butonul de blocare în calitate de sistem de siguranță pentru copii, ce previne pornirea accidentală a dispozitivului, mânerul ajustabil în înălțime pentru o poziție de lucru confortabilă, designul pliabil pentru depozitarea ergonomică în spații înguste și pieptenele de gazon, care ajută la o tăiere precisă a firelor de iarbă de pe margini.