Благодаря малому весу и невероятной маневренности газонокосилка с аккумуляторным питанием LMO 18-36 Battery Set косит без особых усилий - даже на более сложных участках газона. Его заостренное стальное лезвие оставляет аккуратные результаты резки без каких-либо зубчатых травинок. Благодаря системе скашивания 2-в-1 срезанная трава может быть собрана в контейнере для сбора травы или распределена по газону в качестве натурального удобрения с помощью мульчирующей вилки. Для повышения гибкости высоту среза можно регулировать до четырех разных уровней. А для удобной работы аккумуляторная газонокосилка оснащена удобной пенопластовой ручкой, а также переключателями с обеих сторон. Индикатор уровня заполнения, который сообщает вам сразу же о необходимости опорожнения контейнера, также чрезвычайно практичен. Ключ безопасности действует как замок безопасности для детей, предотвращая непреднамеренный запуск газонокосилки. Кроме того, регулируемая по высоте направляющая ручка обеспечивает удобное рабочее положение, а складной дизайн позволяет экономить место при хранении. Расчески для газонов также позволяют легко косить до самых краев, не оставляя траву позади. Одна батарея и быстрое зарядное устройство включены в комплект поставки.