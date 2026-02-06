Аккумуляторная газонокосилка LMO 18-36 Battery Set

Аккумулятор и быстрое зарядное устройство в комплекте: чрезвычайно маневренная и легкая аккумуляторная газонокосилка LMO 18-36 Battery Set с централизованно регулируемой высотой среза на четырех уровнях.

Благодаря малому весу и невероятной маневренности газонокосилка с аккумуляторным питанием LMO 18-36 Battery Set косит без особых усилий - даже на более сложных участках газона. Его заостренное стальное лезвие оставляет аккуратные результаты резки без каких-либо зубчатых травинок. Благодаря системе скашивания 2-в-1 срезанная трава может быть собрана в контейнере для сбора травы или распределена по газону в качестве натурального удобрения с помощью мульчирующей вилки. Для повышения гибкости высоту среза можно регулировать до четырех разных уровней. А для удобной работы аккумуляторная газонокосилка оснащена удобной пенопластовой ручкой, а также переключателями с обеих сторон. Индикатор уровня заполнения, который сообщает вам сразу же о необходимости опорожнения контейнера, также чрезвычайно практичен. Ключ безопасности действует как замок безопасности для детей, предотвращая непреднамеренный запуск газонокосилки. Кроме того, регулируемая по высоте направляющая ручка обеспечивает удобное рабочее положение, а складной дизайн позволяет экономить место при хранении. Расчески для газонов также позволяют легко косить до самых краев, не оставляя траву позади. Одна батарея и быстрое зарядное устройство включены в комплект поставки.

Особенности и преимущества
Аккумуляторная газонокосилка LMO 18-36 Battery Set: Легкий и маневренный
Легкий и маневренный
Аппарат малого веса можно легко перемещать даже по неровной поверхности. Высокая маневренность: легкое огибание имеющихся в саду препятствий.
Аккумуляторная газонокосилка LMO 18-36 Battery Set: Косит до края газона
Косит до края газона
Гребенки позволяют скашивать траву, растущую по краям газона.
Аккумуляторная газонокосилка LMO 18-36 Battery Set: Система скашивания 2-в-1
Система скашивания 2-в-1
Срезанная трава собирается в травосборник во время кошения. Функция мульчирования: с помощью набора для мульчирования подстриженная трава распределяется по газону в качестве натурального удобрения. Заточенный стальной нож обеспечивает чистый срез травы.
Простая регулировка высоты среза
  • Высота среза травы изменяется простым перемещением ручки (4 положения).
Индикатор наполненности травосборника
  • Указатель уровня заполнения своевременно информирует о необходимости опустошения травосборника.
Эргономичная концепция управления
  • Рукоятка газонокосилки адаптируется к росту пользователя для выполнения работ в удобной вертикальной позе.
  • Приятная на ощупь рукоятка из вспененного полимерного материала для надежного удержания.
  • Выключатели с обеих сторон для удобства управления.
Интегрированная ручка для переноски
  • Рукоятка складывается для хранения аппарата с экономией места.
Компактный дизайн
  • Складная направляющая ручка позволяет экономить место при хранении.
  • Текстильный травосборник складывается для уменьшения места, занимаемого газонокосилкой при хранении.
Предохранительный ключ
  • Защита от детей: исключается непреднамеренное включение газонокосилки.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
  • Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда.
  • Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
  • Сменный аккумулятор может использоваться во всех устройствах на платформе Kärcher 18 В Battery Power.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 18 В.
Рабочая ширина (см) 36
Высота среза травы (мм) 30 - 70
Регулировка высоты среза 4 х
Емкость контейнера для сбора травы (л) 45
Частота вращения (об/мин) 4000
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 18
Емкость (Ач) 5
Время работы от 1 заряда (мин) (м²) макс. 350 (5,0 А·ч)
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) макс. 24 (5,0 А·ч)
Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин) 94 / 143
Зарядный ток (A) 2,5
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 13,27
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1309 x 398 x 1042

* Высота среза: Уровень 4

Scope of supply

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки
  • Аккумулятор: Аккумулятор Battery Power 18 В / 5,0 Ач (1 шт.)
  • Зарядное устройство: Быстрозарядное устройство Battery Power 18 В (1 шт.)
  • Комплект для мульчирования
  • Травосборник

Оснащение

  • Нож
  • Интегрированная ручка для переноски
  • Индикатор наполненности травосборника
Видео

Области применения
  • Газон
Принадлежности
КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

