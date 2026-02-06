Аккумуляторная газонокосилка LMO 18-36 Battery Set
Аккумулятор и быстрое зарядное устройство в комплекте: чрезвычайно маневренная и легкая аккумуляторная газонокосилка LMO 18-36 Battery Set с централизованно регулируемой высотой среза на четырех уровнях.
Благодаря малому весу и невероятной маневренности газонокосилка с аккумуляторным питанием LMO 18-36 Battery Set косит без особых усилий - даже на более сложных участках газона. Его заостренное стальное лезвие оставляет аккуратные результаты резки без каких-либо зубчатых травинок. Благодаря системе скашивания 2-в-1 срезанная трава может быть собрана в контейнере для сбора травы или распределена по газону в качестве натурального удобрения с помощью мульчирующей вилки. Для повышения гибкости высоту среза можно регулировать до четырех разных уровней. А для удобной работы аккумуляторная газонокосилка оснащена удобной пенопластовой ручкой, а также переключателями с обеих сторон. Индикатор уровня заполнения, который сообщает вам сразу же о необходимости опорожнения контейнера, также чрезвычайно практичен. Ключ безопасности действует как замок безопасности для детей, предотвращая непреднамеренный запуск газонокосилки. Кроме того, регулируемая по высоте направляющая ручка обеспечивает удобное рабочее положение, а складной дизайн позволяет экономить место при хранении. Расчески для газонов также позволяют легко косить до самых краев, не оставляя траву позади. Одна батарея и быстрое зарядное устройство включены в комплект поставки.
Особенности и преимущества
Легкий и маневренныйАппарат малого веса можно легко перемещать даже по неровной поверхности. Высокая маневренность: легкое огибание имеющихся в саду препятствий.
Косит до края газонаГребенки позволяют скашивать траву, растущую по краям газона.
Система скашивания 2-в-1Срезанная трава собирается в травосборник во время кошения. Функция мульчирования: с помощью набора для мульчирования подстриженная трава распределяется по газону в качестве натурального удобрения. Заточенный стальной нож обеспечивает чистый срез травы.
Простая регулировка высоты среза
- Высота среза травы изменяется простым перемещением ручки (4 положения).
Индикатор наполненности травосборника
- Указатель уровня заполнения своевременно информирует о необходимости опустошения травосборника.
Эргономичная концепция управления
- Рукоятка газонокосилки адаптируется к росту пользователя для выполнения работ в удобной вертикальной позе.
- Приятная на ощупь рукоятка из вспененного полимерного материала для надежного удержания.
- Выключатели с обеих сторон для удобства управления.
Интегрированная ручка для переноски
- Рукоятка складывается для хранения аппарата с экономией места.
Компактный дизайн
- Складная направляющая ручка позволяет экономить место при хранении.
- Текстильный травосборник складывается для уменьшения места, занимаемого газонокосилкой при хранении.
Предохранительный ключ
- Защита от детей: исключается непреднамеренное включение газонокосилки.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
- Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда.
- Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
- Сменный аккумулятор может использоваться во всех устройствах на платформе Kärcher 18 В Battery Power.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Рабочая ширина (см)
|36
|Высота среза травы (мм)
|30 - 70
|Регулировка высоты среза
|4 х
|Емкость контейнера для сбора травы (л)
|45
|Частота вращения (об/мин)
|4000
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Емкость (Ач)
|5
|Время работы от 1 заряда (мин) (м²)
|макс. 350 (5,0 А·ч)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 24 (5,0 А·ч)
|Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин)
|94 / 143
|Зарядный ток (A)
|2,5
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|13,27
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1309 x 398 x 1042
* Высота среза: Уровень 4
Scope of supply
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки
- Аккумулятор: Аккумулятор Battery Power 18 В / 5,0 Ач (1 шт.)
- Зарядное устройство: Быстрозарядное устройство Battery Power 18 В (1 шт.)
- Комплект для мульчирования
- Травосборник
Оснащение
- Нож
- Интегрированная ручка для переноски
- Индикатор наполненности травосборника
Видео
Области применения
- Газон