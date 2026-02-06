Masina de tuns iarba cu acumulator LMO Battery 18-36 Set
Include bateria reîncărcabilă și încărcătorul rapid: Mașina de tuns iarbă este extrem de ușoară și manevrabilă. LMO 18-36 Set dispune de reglaj al înălţimii de tăiere în 4 nivele.
Mașina de tuns iarbă LMO 18-36 face posibilă îngrijirea gazonului fără efort, chiar și pe peluzele mai complexe. Lama din oțel taie uniform. Datorită sistemului de cosit 2-în-1, iarba tăiată poate fi colectată în recipient sau poate fi împrăștiată pe suprafața gazonului în calitate de îngrășământ natural folosind pana de mulcire. Pentru o mai mare flexibilitate, înălțimea de tăiere poate fi reglată în 4 nivele. Pentru utiliarea confortabilă a mașinii de tuns iarba, aceasta este echipată cu mâner plăcut la atingere din burete cu două comunatoare amplasate pe mâner. Indicatorul de nivel, informează imediat necesitatea de a goli recipientul de colectare când aceste este plin, funcție ce se dovedește a fi deosebit de practică. Pentru a preveni pornirea neintenționată a mașinii de tuns iarbă, butonul de securitate este utilizat ca mod de siguranță pentru copii. Adițional, mânerul ajustabil în înălțime asigură o pozitie potrivită de lucru, iar designul pliabil asigură depozitarea ergonomică. Chiar și cosirea de lângă margine nu este o problemă. Pachetul de livrare include o baterie și un încărcător rapid.
Caracteristici si beneficii
Ușoară și manervrabilăPoate fi ușor condus pe terenuri neuniforme. Manevrabilitate: manevrare ușoară și în jurul obstacolelor din grădină.
Cosirea la marginea gazonuluiIarba care crește aproape de margine este ridicata automat.
Sistem de tăiere 2-in-1Iarba tăiată este colectată eficient în recipientul de colectare a ierbii în timpul tunderii. Funcția de mulcire: Prin utilizarea kitului de mulcire, iarba tăiată este împrăștiată peste gazon ca îngrășământ natural. Lama de oțel ascuțită pentru un rezultat de tăiere uniform.
Reglare înălțimei de tăiere
- Înălțimea de tăiere poate fi reglată central în 4 poziții diferite.
Indicator al nivelului de umplere
- Indicatorul pentru nivelul de umplere vă informează când trebuie golit recipientul de colectare a ierbii.
Concept de utilizare ergonomică
- Manerul de ghidare poate fi reglat individual in functie de inaltime.
- Invelis din spuma pentru o prindere sigura si o senzatie placuta.
- Întrerupătoarele de actionare permit o funcționare confortabilă.
Mâner de transport integrat
- Mâner de transport integrat pentru transport fără efort.
Design pentru economisirea spațiului
- Manerul pliabil permite stocarea in spații inguste.
- Recipientul de colectare din material textil poate fi pliat devenind foarte mic și ocupă foarte puțin spațiu atunci când este depozitat pe mașina de tuns iarba.
Buton de securitate
- Protecție pentru copii: este prevenită pornirea neintenționată a mașinii de tuns iarba.
Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher
- Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei.
- Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion.
- Bateria interschimbabilă poate fi utilizată în toate celelalte dispozitive Kärcher cu platformă a bateriei de 18 V.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|Lățime tăiere (cm)
|36
|Înălțime de tăiere (mm)
|30 - 70
|Reglarea înălțimii de tăiere
|de 4 ori
|Volumul containerului pentru iarba tăiată (l)
|45
|Numărul de rotaţii (rpm)
|4000
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|18
|Capacitate. (Ah)
|5
|Performanța de încărcare a bateriei (m²)
|max. 350 (5,0 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|max. 24 (5,0 Ah)
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid 80%/100%. (min)
|94 / 143
|Curent de încărcare. (A)
|2,5
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|13,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1309 x 398 x 1042
* Înălțime de tăiere: nivel 4
Scope of supply
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii sunt incluse
- Acumulator: Acumulator Battery Power 18 V/5,0 Ah (1 buc.)
- Încărcător.: Încărcător rapid cu baterie de 18 V (1 buc.)
- Kit de mulcire
- Recipient de colecatre a ierbii
Echipament
- Cuţit
- Mâner de transport integrat
- Indicator al nivelului de umplere
Video
Domenii de intrebuintare
- Gazon