Include bateria reîncărcabilă și încărcătorul rapid: Mașina de tuns iarbă este extrem de ușoară și manevrabilă. LMO 18-36 Set dispune de reglaj al înălţimii de tăiere în 4 nivele.

Mașina de tuns iarbă LMO 18-36 face posibilă îngrijirea gazonului fără efort, chiar și pe peluzele mai complexe. Lama din oțel taie uniform. Datorită sistemului de cosit 2-în-1, iarba tăiată poate fi colectată în recipient sau poate fi împrăștiată pe suprafața gazonului în calitate de îngrășământ natural folosind pana de mulcire. Pentru o mai mare flexibilitate, înălțimea de tăiere poate fi reglată în 4 nivele. Pentru utiliarea confortabilă a mașinii de tuns iarba, aceasta este echipată cu mâner plăcut la atingere din burete cu două comunatoare amplasate pe mâner. Indicatorul de nivel, informează imediat necesitatea de a goli recipientul de colectare când aceste este plin, funcție ce se dovedește a fi deosebit de practică. Pentru a preveni pornirea neintenționată a mașinii de tuns iarbă, butonul de securitate este utilizat ca mod de siguranță pentru copii. Adițional, mânerul ajustabil în înălțime asigură o pozitie potrivită de lucru, iar designul pliabil asigură depozitarea ergonomică. Chiar și cosirea de lângă margine nu este o problemă. Pachetul de livrare include o baterie și un încărcător rapid.

Caracteristici si beneficii
Poate fi ușor condus pe terenuri neuniforme. Manevrabilitate: manevrare ușoară și în jurul obstacolelor din grădină.
Iarba care crește aproape de margine este ridicata automat.
Iarba tăiată este colectată eficient în recipientul de colectare a ierbii în timpul tunderii. Funcția de mulcire: Prin utilizarea kitului de mulcire, iarba tăiată este împrăștiată peste gazon ca îngrășământ natural. Lama de oțel ascuțită pentru un rezultat de tăiere uniform.
Reglare înălțimei de tăiere
  • Înălțimea de tăiere poate fi reglată central în 4 poziții diferite.
Indicator al nivelului de umplere
  • Indicatorul pentru nivelul de umplere vă informează când trebuie golit recipientul de colectare a ierbii.
Concept de utilizare ergonomică
  • Manerul de ghidare poate fi reglat individual in functie de inaltime.
  • Invelis din spuma pentru o prindere sigura si o senzatie placuta.
  • Întrerupătoarele de actionare permit o funcționare confortabilă.
Mâner de transport integrat
  • Mâner de transport integrat pentru transport fără efort.
Design pentru economisirea spațiului
  • Manerul pliabil permite stocarea in spații inguste.
  • Recipientul de colectare din material textil poate fi pliat devenind foarte mic și ocupă foarte puțin spațiu atunci când este depozitat pe mașina de tuns iarba.
Buton de securitate
  • Protecție pentru copii: este prevenită pornirea neintenționată a mașinii de tuns iarba.
Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher
  • Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei.
  • Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion.
  • Bateria interschimbabilă poate fi utilizată în toate celelalte dispozitive Kärcher cu platformă a bateriei de 18 V.

Specificații tehnice

Date tehnice

Dispozitiv alimentat cu baterii.
Platforma bateriei. Platforma bateriei de 18 V
Lățime tăiere (cm) 36
Înălțime de tăiere (mm) 30 - 70
Reglarea înălțimii de tăiere de 4 ori
Volumul containerului pentru iarba tăiată (l) 45
Numărul de rotaţii (rpm) 4000
Tipul bateriei. Baterie litiu-ion interschimbabilă
Tensiune (V) 18
Capacitate. (Ah) 5
Performanța de încărcare a bateriei (m²) max. 350 (5,0 Ah)
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min) max. 24 (5,0 Ah)
Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid 80%/100%. (min) 94 / 143
Curent de încărcare. (A) 2,5
Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 13,3
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 1309 x 398 x 1042

* Înălțime de tăiere: nivel 4

Scope of supply

  • Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii sunt incluse
  • Acumulator: Acumulator Battery Power 18 V/5,0 Ah (1 buc.)
  • Încărcător.: Încărcător rapid cu baterie de 18 V (1 buc.)
  • Kit de mulcire
  • Recipient de colecatre a ierbii

Echipament

  • Cuţit
  • Mâner de transport integrat
  • Indicator al nivelului de umplere
Video

Domenii de intrebuintare
  • Gazon
Accesorii
