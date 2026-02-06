Mașina de tuns iarbă LMO 18-36 face posibilă îngrijirea gazonului fără efort, chiar și pe peluzele mai complexe. Lama din oțel taie uniform. Datorită sistemului de cosit 2-în-1, iarba tăiată poate fi colectată în recipient sau poate fi împrăștiată pe suprafața gazonului în calitate de îngrășământ natural folosind pana de mulcire. Pentru o mai mare flexibilitate, înălțimea de tăiere poate fi reglată în 4 nivele. Pentru utiliarea confortabilă a mașinii de tuns iarba, aceasta este echipată cu mâner plăcut la atingere din burete cu două comunatoare amplasate pe mâner. Indicatorul de nivel, informează imediat necesitatea de a goli recipientul de colectare când aceste este plin, funcție ce se dovedește a fi deosebit de practică. Pentru a preveni pornirea neintenționată a mașinii de tuns iarbă, butonul de securitate este utilizat ca mod de siguranță pentru copii. Adițional, mânerul ajustabil în înălțime asigură o pozitie potrivită de lucru, iar designul pliabil asigură depozitarea ergonomică. Chiar și cosirea de lângă margine nu este o problemă. Pachetul de livrare include o baterie și un încărcător rapid.