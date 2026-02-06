Аккумуляторная газонокосилка LMO 2-18
Маневренная аккумуляторная газонокосилка LMO 2-18 с бесщеточным двигателем и шириной среза 32см идеально подходит для небольших газонов площадью до 250м².
С шириной скашивания 32 см, легкая и маневренная газонокосилка с аккумулятором LMO 2-18 Battery идеально подходит для небольших газонов площадью до 250 м². Высоту скашивания можно регулировать на один из пяти уровней, в диапазоне от 25 до 60 мм. В сочетании с мощным бесщеточным двигателем, трава всегда скашивается идеально. При скашивании вдоль краев или бордюров, гребни для травы выпрямляют стебли, гарантируя, что ни одно лезвие не будет пропущено. Скошенная трава собирается в 30-литровый травосборник. Регулируемая по высоте направляющая ручка обеспечивает вертикальное, удобное положение при скашивании, а складная конструкция экономит место при хранении. Транспортная ручка также может использоваться для переноски легкой газонокосилки с аккумулятором, куда бы она ни понадобилась, например, вверх и вниз по ступенькам. Аккумулятор LMO 2-18 совместим со всеми сменными аккумуляторами платформы Kärcher 18 V Battery Power.
Особенности и преимущества
Мощный бесщеточный двигательВысокая производительность и долгий срок службы аппарата
Оптимальное заполнение травосборникаБлагодаря оптимизации воздушного потока травосборник заполняется почти полностью (до 95 %), что обеспечивает продолжительную непрерывную работу.
Индикатор наполненности травосборникаКлапан на травосборнике закрывается при его заполнении и необходимости опустошения.
Простая регулировка высоты среза
- Нужная высота среза устанавливается одним движением руки на одну из 5 ступеней в диапазоне от 25 до 60 мм.
Косит до края газона
- Гребенки автоматически захватывают траву, даже растущую у самого края.
Компактный дизайн
- Текстильный травосборник складывается для уменьшения места, занимаемого газонокосилкой при хранении.
- Складная направляющая ручка позволяет экономить место при хранении.
Интегрированная ручка для переноски
- Рукоятка складывается для хранения аппарата с экономией места.
Эргономичная концепция управления
- Рукоятка газонокосилки адаптируется к росту пользователя для выполнения работ в удобной вертикальной позе.
- Приятная на ощупь рукоятка из вспененного полимерного материала для надежного удержания.
- Большая скоба выключателя, установленного на поводковой рукоятке, обеспечивает удобное управление аппаратом.
Предохранительный ключ
- Защита от детей: исключается непреднамеренное включение газонокосилки.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
- Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора состояния его заряда, остающегося времени работы или заряда.
- Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
- Сменный аккумулятор можно использовать в устройствах на платформе Battery Power 18 В.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 18 В.
|Рабочая ширина (см)
|32
|Высота среза травы (мм)
|25 - 60
|Регулировка высоты среза
|5x
|Емкость контейнера для сбора травы (л)
|30
|Привод
|Бесщеточный электродвигатель
|Частота вращения (об/мин)
|3500
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Время работы от 1 заряда (мин) (м²)
|макс. 125 (2,5 А·ч) / макс. 250 (5,0 А·ч)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин)
|макс. 14 (2,5 А·ч) / макс. 28 (5,0 А·ч)
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|10,35
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1186 x 354 x 1026
Scope of supply
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
- Травосборник
Оснащение
- Нож
- Направляющая ручка, с регулируемой высотой
- Интегрированная ручка для переноски
- Индикатор наполненности травосборника
Видео
Области применения
- Газон