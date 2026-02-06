Masina de tuns iarba cu acumulator LMO 2-18
Echipată cu un motor fără perii: mașina de tuns iarba cu acumulator LMO 2-18, ușoară și manevrabilă, cu o lățime de tăiere de 32 cm, este deosebit de practică pentru peluzele mai mici, de până la 250 m².
Cu o lățime de tăiere de 32 de centimetri, mașina de tuns iarba cu acumulator LMO 2-18, ușoară și manevrabilă, este ideală pentru peluzele mai mici, de până la 250 de metri pătrați. Datorită înălțimii de tăiere reglabile pe cinci niveluri, între 25 și 65 de milimetri, și a motorului puternic, iarba este întotdeauna tăiată la lungimea perfectă. Atunci când trebuie tunse marginile, pieptenele de gazon îndreaptă firele de iarbă pentru o capacitate de tăiere mai bună. Iarba tăiată este colectată în recipientul de colectare a ierbii de 30 de litri. Mânerul de ghidare reglabil pe înălțime asigură o poziție verticală și confortabilă în timpul lucrului, iar construcția pliabilă permite o depozitare care economisește spațiu. Aparatul are un motor fără perii și este compatibil cu toate bateriile interschimbabile de pe platforma de baterii Kärcher Battery Power de 18 V.
Caracteristici si beneficii
Motor puternic fără periiPerformanță mare și durata de viață mai lungă a produsului
Umplerea eficientă a recipientului de colectare a ierbiiDatorită fluxului de aer optimizat, recipientul colector de iarbă se umple până la 95%. Acest lucru înseamnă mai puține opriri în timpul lucrului.
Indicator al nivelului de umplereClapeta containerului de colectare a ierbii se închide atunci când acesta este complet plin și trebuie golit.
Reglare simplă a înălțimii de tăiere
- Cu o singură mișcare, înălțimea de tăiere necesară poate fi reglată la unul dintre cele cinci niveluri, variind de la 25 la 60 mm.
Cosirea la marginea gazonului
- Pieptenele de gazon prind automat iarba care crește chiar până la margine.
Design pentru economisirea spațiului
- Recipientul de colectare din material textil poate fi pliat devenind foarte mic și ocupă foarte puțin spațiu atunci când este depozitat pe mașina de tuns iarba.
- Manerul pliabil permite stocarea in spații inguste.
Mâner de transport integrat
- Mâner de transport integrat pentru transport fără efort.
Concept de utilizare ergonomică
- Manerul de ghidare poate fi reglat individual in functie de inaltime.
- Invelis din spuma pentru o prindere sigura si o senzatie placuta.
- Bara de control pe toată lungimea mânerului de ghidare simplifică utilizarea.
Buton de securitate
- Protecție pentru copii: este prevenită pornirea neintenționată a mașinii de tuns iarba.
Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher
- Tehnologie în timp real cu afișaj LCD al bateriei: afișează timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei.
- Beneficii de lungă durată și puternice pentru celulele Litiu-Ion.
- Bateria interschimbabilă poate fi utilizată la dispozitivele cu platformă Battery Power de 18 V.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|Lățime tăiere (cm)
|32
|Înălțime de tăiere (mm)
|25 - 60
|Reglarea înălțimii de tăiere
|5x
|Volumul containerului pentru iarba tăiată (l)
|30
|Propulsie
|Motor fără perii
|Numărul de rotaţii (rpm)
|3500
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|18
|Performanța de încărcare a bateriei (m²)
|max. 125 (2,5 Ah) / max. 250 (5,0 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|max. 14 (2,5 Ah) / max. 28 (5,0 Ah)
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|10,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1186 x 354 x 1026
Scope of supply
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
- Recipient de colecatre a ierbii
Echipament
- Cuţit
- Maner de ghidare, reglabilă in înălțime
- Mâner de transport integrat
- Indicator al nivelului de umplere
Video
Domenii de intrebuintare
- Gazon